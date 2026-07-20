Abogado sindicalista de la UNP descalificó asignación de protección a Beto Coral: “Es un favor político. Descarados”

El abogado reaccionó a la rapidez con la que se asignó el sistema de protección por parte de la UNP - crédito @wilsond1980/X

El abogado y dirigente sindical Wilson Javier Devia, presidente de la Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección y las uniones temporales (UT-UNP) y directivo de la Confederación CUT-FL-Federación Propaís, emitió un pronunciamiento público sobre la reciente asignación de un esquema de protección robusto al activista Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral.

El caso ya es toda una polémica, especialmente tras la denuncia realizada por la Asociación Nacional de Analistas de Riesgo y Escoltas de Seguridad (Analtraseg), que alega que Beto Coral recibió su esquema de seguridad a modo “relámpago”, sin requisitos fundamentales como estudio de riesgos.

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El sindicalista comparó la asignación de esquema de seguridad en favor de Beto Coral con los casos de los líderes sociales que reportan amenazas - crédito Cancillería y @wilsond1980/X

No obstante la defensa de Devia apuntó a que, en primer lugar, la asignación de esquema de seguridad de manera tan rápida apeló a la facultad discrecional otorgada al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para asignar medidas de protección por trámite de emergencia a personas que no son “población objeto”.

Sin embargo, Devia explicó que esta razón debe estar sustentada en “situaciones de riesgo inminente y bajo una extrema necesidad de una amenaza demostrada”, una condición que, en su opinión, “no ha ocurrido” en el caso de Beto Coral.

De hecho, el dirigente sindical sostuvo que la trayectoria de Coral, ni sus hechos, ni sus polémicas representan motivos para una medida “relámpago”.

“Once años fuera del país, tramitando un asilo político en Estados Unidos de América, alegando que sus amenazas tenían relación con la controversia que él armó frente al asesinato del padre. Llegó a los Estados Unidos y se dedicó a trabajar y al activismo político extranjero en favor de la izquierda, atacando injuriosamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la firma de abogados Abelardo de la Espriella”.

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Beto Coral fue deportado el 16 de junio desde Estados Unidos - crédito Captura de Pantalla X/@GiovannyEnciso

“No habló de amenazas. Es un despropósito”, dijo el sindicalista sobre Beto Coral

De hecho, el jurista observó y cuestionó que, tras la llegada del Gobierno Petro, Coral haya buscado visibilidad en la esfera pública y no haya reportado amenazas concretas en Colombia durante su activismo desde el exterior.

“Nunca habló de amenazas o riesgos por dicha actividad, por el contrario, aprovechándose de su estadía en los Estados Unidos y de su trámite, arremetió contra muchos ciudadanos de bien, respaldado por el Gobierno progresista”, declaró en su pronunciamiento escrito.

En un video publicado en redes sociales, Devia profundizó en sus críticas: “Es lamentable que a una persona le sea asignada una medida de seguridad que le cueste más de 45 millones de pesos al Estado colombiano simplemente por ser amigo del presidente o por tener cercanía con el presidente”, dijo.

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Beto Coral fue detenido en Estados Unidos en medio de un proceso de solicitud de asilo político - crédito @Betocoralg/X

Agregó: “Desconozco si el señor Beto Coral tiene amenazas en Colombia. Desconozco en efecto si hay un riesgo inminente, pero aplicarle un trámite de emergencia para asignarle un vehículo blindado que mensualmente tiene un costo de 20 millones de pesos, más dos escoltas que tienen un costo de 13 millones de pesos, más un auxilio en combustible de 1.100.000 pesos, es un despropósito de la UNP y del Estado”.

Según el jurista, sería un caso de presunto prevaricato por acción

El sindicalista advirtió que, mientras muchos líderes sociales permanecen amenazados o han sido asesinados sin recibir protección, a Beto Coral se le asignó un esquema de seguridad en solo tres días. “Le consiguieron carros blindados y escoltas en tres días. Descarados”, afirmó.

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Beto Coral fue detenido y llevado al estado de Arizona - crédito @Betocoralg/X y Kevin Mohatt/REUTERS

Devia también hizo un llamado a los organismos de control, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Contraloría, “porque acá podríamos estar hablando de un posible prevaricato por acción. No es posible que se le esté dando recursos del Estado a una persona que está llegando al país y que no tiene una situación particular en Colombia. Lleva más de cinco años fuera del país y no hay una situación de amenaza, no hay un riesgo inminente”.

Finalmente, instó al director de la UNP, Augusto Rodríguez, a priorizar la protección de quienes realmente se encuentren en peligro.

“No sea irresponsable. Deje de estar regalando las medidas y haciéndole favores políticos a las personas y al Gobierno cuando hay gente que han asesinado porque usted no ha implementado las medidas. No puede ser que utilicen la unidad como un escampadero político”.

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