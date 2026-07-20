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Fabián Ríos recordó que llegó en bus a su boda con Yuly Ferreira: “No hubo anillo de diamantes, pero si lágrimas de compromiso real”

La pareja lleva 27 años en una unión que cada vez se vuelve más fuerte, pues las publicaciones del reconocido actor demuestran que el amor sigue intacto y que la complicidad hace parte de cada uno de sus planes cotidianos

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El actor mira aún a su esposa como la primera vez y ya llevan juntos 27 años - crédito Fabian Ríos / Facebook
El actor mira aún a su esposa como la primera vez y ya llevan juntos 27 años - crédito Fabian Ríos / Facebook

El actor Fabián Ríos, recordado por su papel como Albeiro Manrique en la exitosa serie de Sin senos no hay paraíso, celebró públicamente su unión con Yuly Ferreira, famosa por su paso en Las muñecas de la mafia, con una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Facebook realizadas el 18 de julio de 2026.

El famoso no solo compartió algunas fotografías de su evolución, sino que resumió su vínculo con una frase que causó emoción entre los que han seguido su historia de amor: “Llevamos 27 años y todavía somos amigos y novios feliz día”.

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Cabe mencionar que la pareja se casó en 2005 después de alrededor de cinco años de noviazgo. Además, los actores tienen una de las relaciones más estables de la farándula y comparten sus momentos de felicidad junto a sus dos hijos: Lucía y David.

El actor aprovechó sus redes sociales para compartir imágenes de su boda y mensajes dirigidos a la actriz. En una de esas publicaciones, habló del día del casamiento con una declaración personal: “Te diría si mil veces más mi amor por que a tu lado he sido y soy el más feliz de los hombres, te amo mi dama”.

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Fabián y Yuly llevan casados desde 2005, cuando decidieron unirse en una ceremonia muy modesta - crédito Fabian Ríos / Facebook
Fabián y Yuly llevan casados desde 2005, cuando decidieron unirse en una ceremonia muy modesta - crédito Fabian Ríos / Facebook

Fabián Ríos llegó en bus a su boda

En otra de las publicaciones, el actor recordó cómo fueron los inicios de la relación y aseguró que el construir juntos fue lo que sostuvo la relación con el paso del tiempo.

No llegue en limosina pero si llegue en bus a mi matrimonio, no hubo anillo de diamantes pero si lágrimas de compromiso real y para la muestra hoy llevo 27 años casado con la misma que un día creyó en mí y vivimos las mieles reales del amor, que Dios me los bendiga y únanse al amor de sus vidas no esperen menos los amo”, escribió notablemente conmovido.

Después de las dificultades llegó el momento de disfrutar del trabajo de toda una vida, puesto que en 2021, el actor sorprendió a su esposa al proponerle que renovaran sus votos y entregarle el anillo de bodas que no pudieron comprar cuando comenzaron.

En sus publicaciones más recientes, aprovechó para realizar una nueva promesa a la mujer que eligió como su compañera de vida: “Déjame amarte y darte el lugar que mereces, déjame protegerte y defenderte con todo mi ser, déjame estar en tu vida hasta que nuestros cabellos se pongan blancos y descansemos en paz, déjame seguir siendo tu cuidador, tu amor, tu novio, tu amigo, tu amante fiel para siempre, mi dama”.

El famoso recuerda los momentos que vivió en su juventud - crédito Fabian Ríos / Facebook
El famoso recuerda los momentos que vivió en su juventud, antes de la fama - crédito Fabian Ríos / Facebook

El famoso también recordó un hecho curioso que se presentó el día de su matrimonio con una escena que aún es motivo de risas en su hogar: “Riéndonos cuando nos dijeron que si era una primera comunión y nosotros nooo es nuestro matrimonio”.

Y es que los famosos se unieron en matrimonio cuando aún eran muy jóvenes, por lo que cada que recuerdan ese momento se sienten realizados por haber encontrado al amor de su vida en sus primeros años.

El cierre de los mensajes de Fabián Ríos demostró su interés en permanecer junto a Yuly: “Solo tú y yo sabemos esta verdad que nos unirá por y para siempre así dejemos de existir, te amo”.

Los famosos se muestran muy amorosos en sus publicaciones - crédito Fabian Ríos / Facebook
Los famosos se muestran muy amorosos en sus publicaciones - crédito Fabian Ríos / Facebook

Cada fotografía y video es celebrada por sus fanáticos, que no solo han seguido sus carreras, sino que están atentos a las publicaciones relacionadas con su vida personal.

Entre los comentarios de apoyo se encuentran: “Pasan los años y los desafíos y siguen mirándose con el mismo brillo y amor”, “Que viva el amor verdadero, felicidades” y “Felicidades amo ese matrimonio de ustedes. Los sigo hace muchos años, mi respeto y admiración para ustedes. Dios los bendiga”.

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