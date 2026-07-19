Shakira y Tom Cruise se reencuentran en la final del Mundial 2026: Así fue el emotivo mensaje del actor antes del show

El encuentro se dio mucho después, pero los seguidores aprovecharon para shippearlos nuevamente -crédito AFP

Shakira confirmó a través de las stories de su cuenta oficial de Instagram que protagonizó un nuevo encuentro con el famoso actor Tom Cruise en la previa de la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. La famosa compartió una imagen en la que se le muy cerca del actor, además de revelar las palabras que le dio antes de su presentación.

La cantante colombiana escribió en esa publicación que el protagonista de Misión Imposible se acercó a saludar y a desearle buena suerte, teniendo en cuenta que ella era una de las artistas que cantaría en el entretiempo, en el que demostró todo su talento junto a Guetto Kids y Burna Boy al interpretar Dai Dai, el himno de esta nueva edición del evento deportivo.

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El posteo se viralizó y activó el interés del fandom de los famosos, que difundió rápidamente la imagen en redes sociales y volvió a desatar rumores sobre la buena pareja que hacen, según los comentarios de sus seguidores.

Tom Cruise le deseó buena suerte y Shakira salió a brillar - crédito PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

El mensaje que explicó la visita de Tom Cruise a la barranquillera

En la imagen compartida inicialmente por la artista, se puede ver a los famosos mientras que sonríen a la cámara con anteojos de sol y posando mientras se dan un cercano abrazo.

“Miren quién vino a decir hola y a desearme buena suerte. Te amamos, Tom”, escribió Shakira en inglés en la storie, además de etiquetar a Tom Cruise.

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Los seguidores se mostraron muy atentos a sus movimientos y destacaron la visita, teniendo en cuenta que pese a sus ocupaciones durante la final del evento deportivo, el famoso buscó a la artista para apoyar su participación en el evento, lo que demuestra su cercanía.

Entre los comentarios de los seguidores por el encuentro se encuentran algunos como: “Tom Cruise deseándole suerte a Shakira… esta es la dupla más aleatoria e icónica de todas”, “Todos rendidos ante Shakira” y “Ese hombre se ve espectacular y ella hermosa”.

En contraste, otros destacan su amistad: “Solo son amigos” y “Ambos se ven bien y son amigos”.

La cantante se encontró con el famoso antes de su exitosa salida al campo en el entretiempo - crédito Shakira / Instagram

La clausura del Mundial 2026 tuvo un exitoso show de Shakira

La cantante barranquillera fue una de las protagonistas de la ceremonia de clausura del Mundial 2026, pues ofreció un show en el entretiempo de la final entre Argentina y España, en el que se mostró tal como sus seguidores la recuerdan en sus más icónicas presentaciones.

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Además, la presencia de Tom Cruise no solo llamó la atención por su cercanía con Shakira, pues tuvo una aparición especial en la ceremonia de clausura antes de la gran final al dar un discurso emotivo.

Su primera aparición en la Fórmula 1

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que los famosos se muestran juntos en público, pues ya tuvieron un mediático episodio previo, cuando fueron vistos juntos durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, cuando presenciaron una de las carreras más importantes del mundo.

En ese momento, Shakira asistió acompañada por sus hijos Milan y Sasha y compartió un palco con el actor, por lo que los seguidores que se encontraban en el recinto deportivo grabaron videos que circularon en redes y mostraron a los artistas conversando.

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Aunque en ese momento, los dos solo se mostraron conversando y sin ningún tipo de actitud amorosa, las fotografías desataron un shippeo que, al parecer, los internautas no olvidan y esperan que se cumpla tras varios años y su nueva aparición en el Mundial 2026.

Pese a que los seguidores aman la versión soltera de Shakira, esperan verla con un nuevo amor - crédito Lee Smith/REUTERS

Cabe mencionar que el rumor con Tom Cruise y otros famosos se desató después de que el 4 de junio de 2022 se hiciera oficial la separación de Shakira y Gerard Piqué, que fue acusado de ser infiel con Clara Chía.