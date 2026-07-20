Colombia

Víctima de las extintas Farc celebró salida del partido Comunes del Congreso tras ocho años: “Se les acaba las curules gratis”

Para Deisy Guanaro, presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo y sobreviviente del reclutamiento forzado, el fin de las curules garantizadas representa, en su concepto, la salida de los que “disfrutaron durante ocho años de impunidad”

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Deisy Dorelly Guanaro, líder de Fevcol, expresó su indignación y celebró el fin del periodo legislativo de los miembros del partido Comunes, a los que acusó de ser criminales de lesa humanidad y violadores de niños - crédito @DeisyDorelly/X

La salida del partido Comunes del Congreso de la República, que se hará efectiva en la instalación del nuevo periodo legislativo, el lunes 20 de julio tras dos periodos consecutivos con representación, ameritó en la jornada del domingo 19 de julio una profunda reflexión de la activista Deisy Dorelly Guanaro. La mujer, víctima de las extintas Farc, celebró en redes sociales el fin de esta presencia del partido derivado del grupo armado.

Para Guanaro, el fin de las curules cierra ocho años de presencia de excombatientes a los que acusó de irse sin verdad, sin reparación y con beneficios políticos. Y es que, tal y como estaba previsto tras la firma del Acuerdo de Paz, la colectividad tuvo sus 10 escaños, cinco en Senado y cinco en Cámara, pero al cumplirse el periodo fijado y la imposibilidad de alcanzar el umbral del 3% en los comicios, su era en el Congreso finalizó.

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Comunes - Farc-EP
Los firmantes ya no contarán con los 10 cupos que tenían fijos en el Congreso de la República - crédito AP - Comunes

De esta manera, la derrota sufrida en las urnas el 8 de marzo también derivó en la pérdida de su personería jurídica, pues no tendrá integrantes en el Capitolio para el periodo 2026-2030. Este suceso fue comentado por la mujer, que es presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo y sobreviviente del reclutamiento forzado infantil por parte de la estructura armada, que celebró el desenlace de este partido político.

Mañana se van del Congreso de la República los peores criminales de lesa humanidad que ha tenido la historia de Colombia, los delincuentes del partido Comunes”, afirmó Guanaro, que sostuvo que las curules otorgadas en virtud del acuerdo se convirtieron en un premio inmerecido para responsables de graves crímenes. En sus afirmaciones, la mujer también apuntó contra el expresidente Juan Manuel Santos.

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En efecto, la declarada víctima de la agrupación armada dijo que esa decisión con una cesión de los derechos de los que sufrieron el conflicto armado. “Se les acaba esas curules gratis que disfrutaron durante ocho años de impunidad, de sueldos millonarios, de privilegios como congresistas”. Su cuestionamiento no se limitó a la representación política, sino al sentido mismo de haberles reservado escaños en el Congreso.

La senadora Sandra Ramírez, excompañera sentimental de alias Tirofijo, ocupó durante ocho años una curul en el Congreso - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La senadora Sandra Ramírez, excompañera sentimental de alias Tirofijo, ocupó durante ocho años una curul en el Congreso - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Partido Comunes culmina su tránsito en el Congreso: las duras críticas de una víctima de las Farc

Con ello, Guanaro insistió en que la participación de Comunes del legislativo nunca debió ocurrir porque, según dijo, sus integrantes no esclarecieron los hechos que se les atribuyen ni respondieron por ellos. “Se van sin haber dicho la verdad. Se van sin haber entregado sus bienes para reparación de las víctimas”, aseguró la mujer, que fue reclutada cuando tenía 11 años, y posteriormente rescatada por miembros del Ejército.

A su vez, otro de los aspectos de su denuncia se concentró en los delitos contra niños y niñas, pues afirmó que el único mérito de los que integraron ese partido fue “haber violentado a miles de colombianos en este país y haber abusado a más de 18.677 niños y niñas”. De esta forma, rechazó que exintegrantes de la antigua guerrilla hayan sido tratados como congresistas legítimos, cuando no cumplieron con lo pactado.

Julián Gallo, del partido Comunes, arremetió nuevamente contra la JEP: criticó la baja cantidad de amnistías concedidas y la falta de decisiones en casos de excombatientes - crédito Camila Díaz/Colprensa
Julián Gallo será otro de los políticos, desmovilizados de las Farc, que no seguirá - crédito crédito Camila Díaz/Colprensa

Y aprovechó entonces para lanzar una dura advertencia. “Que nunca más se vuelve a repetir un hecho como este, que los violadores de niños sean llamados honorables congresistas”, dijo la mujer, que con ello se pronunció frente al cierre de esta bancada, de la que hicieron parte senadores como Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada; Sandra Ramírez Lobo Silva y Pablo Catatumbo Torres Victoria.

Además, participaron de esta segunda legislatura Imelda Daza Cotes, que reemplazó a Victoria Sandino; y Omar de Jesús Restrepo Correa como senadores; mientras que en la Cámara figuraron Luis Alberto Albán Urbano, alias Marco Calarcá; Carlos Alberto Carreño Marín, Jairo Reinaldo Cala Suárez, Marta Nubia Jaimes y Germán Alcides Blanco, que culminarán de manera formal con su paso por el legislativo el 20 de julio.

La declaración de Guanaro terminó con más señalamientos contra estos congresistas. “Se van a pasear por el mundo, pensionados. Su único mérito, ser unos violadores”, expresó la mujer, que desde Fevcol, como se le conoce a la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia, seguirá liderando acciones para lograr, según ella, la reparación integral de los que sufrieron el accionar de la extinta estructura guerrillera.

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