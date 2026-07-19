Colombia

Jimmy Fallon revive aparición de Shakira en su programa con miras a la presentación de la artista en la final del Mundial 2026

La colombiana se presentó en el programa en 2024 como parte de la promoción de su disco, la gira mundial que anunciaba y confirmando por qué es conocida por el movimiento de sus caderas a nivel mundial

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El presentador estadounidense recordó por qué la colombiana es conocida por sus habilidades en el baile - crédito @fallontonight/IG

El día en que Jimmy Fallon conectó los cables de un detector de mentiras a las caderas de Shakira fue en marzo de 2024.

Sin embargo, el video se hace nuevamente viral el domingo 19 de julio, con la barranquillera a horas de actuar en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el conductor de The Tonight Show rescató ese clip en su cuenta de Instagram y lo devolvió a la conversación global.

El video muestra a Shakira con los sensores del polígrafo pegados a sus caderas mientras Fallon, junto a la actriz y presentadora Drew Barrymore, supervisa la máquina. La pregunta que el experimento intenta responder es tan simple como la letra de su propia canción: ¿las caderas de la colombiana realmente no mienten?

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El veredicto del polígrafo, dos años después

El sketch fue el cold open del episodio del 25 de marzo de 2024 de The Tonight Show, cuando la colombiana anunciaba con bombos y platillos el inicio de la gira mundial Las mujeres ya no lloran.

Shakira, con cabello rizado y top naranja, baila junto a un hombre, Wyclef Jean, que canta en un micrófono y lleva una chaqueta roja y gorro con la palabra "HAITI"
Shakira y Wyclef Jean interpretan "Hips Don't Lie" en la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol Alemania 2006, ofreciendo una enérgica actuación. (Shakira Mundial 2006)

Fallon le preguntó a Barrymore si todo estaba conectado, ella confirmó que sí, y entonces el conductor le dio la instrucción a la cantante: “Ya sabes qué hacer, Shakira”. Con gesto resignado, ella comenzó a mover las caderas al ritmo de Hips Don’t Lie.

Barrymore leyó las gráficas de la máquina con aparente seriedad y pronunció el veredicto: “Es cierto. Están diciendo la verdad”. Fallon exclamó que las caderas no mentían. Shakira cerró el segmento con tres palabras: “Te lo dije”.

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La visita de 2024 tenía también como propósito promocionar Las mujeres ya no lloran, el álbum que la colombiana lanzó ese año. Más allá del sketch, esa noche también habló con Fallon sobre el disco, interpretó Puntería en vivo y describió a Cardi B —su colaboradora en esa canción— como “el símbolo del empoderamiento femenino” por ser “tan sin disculpas” y “decir lo que piensa”.

Por qué Fallon recuperó el clip hoy

Shakira reiteró que 'Las caderas no mientes' en televisión estadounidense
Shakira reiteró que 20 años después su caderas aún no mienten con una icónica presentación en vivo de 'Hips Don't Lie' junto a Wyclef Jean en el show de Jimmy Fallon - crédito @fallontonight/Instagram

La respuesta es directa: este domingo 19 de julio, Shakira encabeza el primer show de medio tiempo al estilo Super Bowl en la historia de una final mundialista, en el MetLife Stadium de East Rutherford (conocido para la justa mundialista como Estadio Nueva York - Nueva Jersey). El partido entre Argentina y España arranca a las 2:00 p. m. (hora Colombia), y el espectáculo de entretiempo está previsto para las 2:45 p. m., dependiendo del tiempo añadido en el primer tiempo.

El show, de 11 minutos de duración, también incluye a Madonna, BTS, Justin Bieber y Burna Boy, con Gustavo Dudamel dirigiendo a músicos de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

La producción está curada por Chris Martin de Coldplay y ninguno de los artistas recibirá honorarios: todos donaron su participación al FIFA Global Citizen Education Fund, que busca recaudar USD 100 millones para garantizar el acceso de niños en todo el mundo a la educación y al fútbol.

Una canción que lleva 20 años sin mentir

Shakira
Shakira en la final del Mundial de Brasil 2014 - crédito @soiiYum/X

Hips Don’t Lie no es solo el tema del sketch. Es el hilo conductor de la relación de Shakira con el fútbol global. La versión Bamboo, grabada junto a Wyclef Jean para el álbum oficial del Mundial de Alemania 2006, fue la que sonó en la ceremonia de clausura del Olympiastadion de Berlín, antes de la final entre Italia y Francia.

Dos décadas después, la canción sigue siendo la prueba más recordada de su vínculo con el deporte más popular del planeta. Fallon lo sabe. Por eso la rescató hoy.

Así las cosas, la colombiana reafirma su figura como “la reina de los mundiales” al tener dos aperturas y dos clausuras en 2010 y 2026, respectivamente; así como una apertura en 2006 y una clausura en 2014 en Brasil.

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