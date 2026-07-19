María Fernanda Cabal respondió a María José Pizarro tras crítica a De la Espriella por sede de gobierno en Barranquilla: “A ver”

El pronunciamiento de María Fernanda Cabal en contra de María José Pizarro fue en su red social X - crédito Colprensa

La exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal respondió en la red social X a María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, por sus cuestionamientos sobre la sede presidencial de Abelardo de la Espriella en Barranquilla con un mensaje que empezó con “A ver María José” y derivó en una lista de gastos y hechos que atribuyó al Gobierno y a Petro.

Cabal le respondió a la exjefa de debate del candidato Iván Cepeda, María José Pizarro, con señalamientos sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), recursos destinados a La Guajira, $10.000 millones en abogados para retirar a Petro y su familia de la lista Ofac, $8.000 millones para la película Padilla, $1.200 millones para el periódico “Vida”, más de $300 millones en discursos de Petro y más de 2 millones de dólares en viajes del presidente.

PUBLICIDAD

En su publicación, Cabal escribió: “A ver María José. Se robaron la Ungrd, no llevaron agua a la Guajira, usaron $10.000 millones para pagar abogados para sacar a Petro y su familia de la lista Ofac, gastaron $8.000 millones en la Película Padilla para que Petro hiciera el cameo”.

María Fernanda Cabal respondió en la red social X a María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, por sus cuestionamientos sobre la sede presidencial de Abelardo de la Espriella en Barranquilla - crédito @MariaFdaCabal/X

Luego agregó otros señalamientos sobre el uso de recursos. “usaron $1.200 millones para publicar el periódico ‘vida’ y para rematar acaban de pagar más de $300 millones de pesos en los discursos de Petro”.

Cabal cerró su respuesta con otra referencia a los desplazamientos del presidente. “Ah y los viajes de Petro por el mundo nos costaron más de 2 millones de dólares”.

PUBLICIDAD

Qué cuestionó María José Pizarro sobre la sede en Barranquilla

La exsenadora de la República del Pacto Histórico María José Pizarro cuestionó en X que De la Espriella avance en la adecuación de una sede presidencial en Barranquilla antes de posesionarse. También situó esa sede dentro de un complejo militar y vinculó el caso con el discurso de austeridad.

En su mensaje, Pizarro afirmó: “De la Espriella no se ha posesionado y ya esta adecuando una sede presidencial en Barranquilla, dentro de un complejo militar. El gobierno de la austeridad es una falacia en la que creyeron millones de compatriotas”.

La publicación también planteó dudas sobre la autorización para ese avance, el costo para el país y una eventual subordinación del poder civil al militar. Ese fue el punto de partida del cruce entre ambas exsenadoras en X.

PUBLICIDAD

María José Pizarro cuestionó en X que De la Espriella avance en la adecuación de una sede presidencial en Barranquilla antes de posesionarse - crédito @PizarroMariaJo/X

“¿Con que autorización se avanza si ni siquiera se ha posesionado? ¿Cuánto le cuesta este capricho al país? ¿Está subordinando el poder civil al militar?“, indicó María José Pizarro.

Detalles de la sede

Barranquilla está cerca de ser designada como la sede alterna del Gobierno durante la gestión de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. El alcalde Alejandro Char confirmó que se contempla el emblemático Edificio de la Aduana como uno de los lugares desde donde el mandatario podría dirigir asuntos oficiales tras asumir su cargo.

En declaraciones a Blu Radio, Char explicó que la propuesta ya fue abordada con el futuro presidente. Según sus palabras, la oficialización de la medida se haría a través de un decreto presidencial, cuya firma está prevista para el 7 de agosto, coincidiendo con la toma de posesión.

PUBLICIDAD

Consultado sobre la viabilidad del proyecto, el alcalde afirmó: “Es en serio y lo va a firmar el siete de agosto. Nos lo prometió”.

El Edificio de la Aduana es uno de los inmuebles que analiza el Gobierno de Abelardo De La Espriella para instalar una sede alterna de la Presidencia, según confirmó Alejandro Char - crédito Alcaldía de Barranquilla/Infobae

Char detalló que la normativa definiría de manera clara a Barranquilla como sede alterna del Ejecutivo. A la espera de una decisión definitiva sobre la ubicación, el Edificio de la Aduana es una de las principales opciones en consideración por el equipo del presidente electo.

El gobernador Eduardo Verano encabezó una revisión detallada en la Segunda Brigada del Ejército Nacional, donde, junto a ingenieros, arquitectos y asesores técnicos, verificó el progreso de las instalaciones que próximamente alojarán al mandatario electo Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD