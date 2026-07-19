Laura G reveló cuál es el filtro más importante al momento de elegir pareja: “Debe estar a mi nivel o más arriba”

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' dejó en firme las preferencias que tiene para sus relaciones de pareja - crédito @telodicecuervo/IG

Laura G, la empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fijó sus condiciones para estar en pareja con una claridad que no dejó margen a interpretaciones: si un hombre pretende sacarla de su casa, debe asumir los gastos del hogar. Sin negociación.

La creadora de contenido oriunda de Villavicencio lo respaldó con una lógica concreta. A sus 31 años tiene empresa, paga su arriendo, paga sus servicios y puede viajar sola cuando quiere.

“Si yo me quiero ir de viaje, lo puedo hacer”, dijo. Desde ahí, la pregunta que se hace es inevitable: si puede resolverlo sola, ¿para qué necesita una pareja que no sume?

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Qué exige si la sacan de su casa

Su postura sobre la convivencia fue la más directa de todas sus declaraciones. “Si me sacas de mi casa, es porque tú vas a pagar las cosas del hogar, porque si no, déjame en mi casa, que tengo todas las comodidades del mundo”, afirmó.

En el estreno de 'La casa de los famosos' de Telemundo se confirmó la participación de Laura G, quien estuviera en la edición colombiana celebrada en 2025 - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram

No se trata de una posición nueva ni improvisada. “Siempre lo he dicho y lo he dicho en otras entrevistas”, aclaró la también modelo y periodista: “Si yo voy a estar con alguien, es o está a mi mismo nivel o está más arriba, porque yo no voy a jalar a nadie”.

Su rechazo al modelo cincuenta a cincuenta

El esquema de gastos compartidos en partes iguales es otro punto que descarta de plano. “Yo no soy partidaria de un cincuenta, cincuenta, de que vamos a cenar y cincuenta la cuenta”, señaló.

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Dejó claro, eso sí, que la reciprocidad afectiva sí tiene lugar en su visión de pareja. Le gusta invitar en fechas especiales —cumpleaños, aniversarios, el mes— y espera el mismo gesto de vuelta. Lo que no contempla es cargar económicamente con alguien más.

La trayectoria detrás de la postura

La empresaria llegó a la atención del público nacional tras su paso por Protagonistas de Nuestra Tele en 2017. Aunque breve, esa participación le abrió las puertas al entretenimiento y las redes sociales, donde hoy acumula cerca de un millón de seguidores en Instagram.

Sus publicaciones demuestran que tiene una vida de lujo - crédito Laura González / Instagram

En 2025 volvió a la pantalla al ingresar a mitad de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Su estadía estuvo marcada por un conflicto con Karina García, originado en asuntos personales que escalaron a discusiones de alto voltaje.

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Por qué no piensa cargar el peso de nadie

El argumento final fue el más personal. “A mis 31 años casi, con todo lo que me ha pasado en la vida, todo lo que me ha tocado lucharla”, dijo, no está dispuesta a asumir el peso de otra persona. “Yo digo no”, cerró.

Las reacciones a sus declaraciones no tardaron en aparecer y los internautas dejaron sus comentarios, como: “Totalmente de acuerdo con ella, por eso es que sigo soltera”; “Es que así como piensa Laura deberíamos pensar las mujeres”; “No estoy de acuerdo, la vida en pareja es un proyecto de vida”, entre otros.

Qué dijo de su paso por Telemundo en ‘La casa de los famosos’

Las participantes tuvieron su primer altercado - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Luego de pasar varios meses fuera del país por su paso en Telemundo, regresó y habló sobre su experiencia con el programa internacional, detallando incluso que el pago por su participación fue más del doble de lo que recibió en Colombia.

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En una entrevista para el podcast Te lo dice Cuervo, Laura se sinceró y detalló cómo es el pago a los famosos en esos formatos. “Por una semana en la casa de Telemundo, es lo que en Colombia me pagaban un mes y allá te pagan en dólares (...) Allá te pagan semanal; antes de entrar, tú dejas tu cuenta allá inscrita y la persona que tú encargues, en mi caso mi manager, es el que recibe los pagos, y Telemundo es muy puntual con eso”, reveló Laura G.