Satena suspendió vuelos hacia Ocaña por amenaza a la seguridad en el aeropuerto Aguas Claras

La aerolínea estatal suspendió temporalmente sus vuelos desde y hacia Ocaña en cumplimiento de la restricción ordenada por la Aeronáutica Civil. - crédito Satena

Satena anunció la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en Norte de Santander, luego de que la Aeronáutica Civil emitiera el NOTAM A2607/26, mediante el cual restringió las operaciones comerciales en la terminal aérea por una amenaza contra la seguridad del aeródromo.

La decisión, que tendrá vigencia inicialmente hasta las 23:59 del próximo 26 de julio de 2026, implica que durante ese periodo el aeropuerto solo podrá recibir aeronaves del Estado y de la aviación militar, mientras las autoridades realizan el seguimiento correspondiente a la situación de seguridad.

Aerocivil restringió las operaciones comerciales por razones de seguridad

De acuerdo con el comunicado emitido por Satena, la suspensión de los vuelos obedece al cumplimiento de la disposición expedida por la Aeronáutica Civil, autoridad encargada de regular las operaciones aéreas en el país.

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La aerolínea explicó que la medida fue adoptada como consecuencia de una amenaza contra la seguridad del aeropuerto Aguas Claras (SKOC), razón por la cual decidió suspender de manera temporal sus operaciones comerciales hacia ese destino.

“En atención a esta medida, Satena suspende temporalmente la operación en esta ruta, priorizando la seguridad de sus usuarios, tripulaciones y personal operativo”, señaló la empresa en su pronunciamiento oficial.

Asimismo, indicó que la decisión es ajena a la voluntad de la aerolínea, pero responde a la necesidad de proteger tanto a los pasajeros como al personal que participa en la operación aérea.

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La Aeronáutica Civil restringió las operaciones comerciales en el aeropuerto Aguas Claras por una amenaza a la seguridad del aeródromo. - crédito Aerocivil

¿Qué vuelos fueron suspendidos?

La restricción impacta directamente las rutas comerciales que conectan a Ocaña con las ciudades de Cúcuta y Medellín, itinerarios operados por Satena y que representan una de las principales conexiones aéreas de esta zona del departamento de Norte de Santander.

Mientras permanezca vigente la medida, no habrá vuelos comerciales desde ni hacia el aeropuerto Aguas Claras, salvo las operaciones autorizadas para aeronaves oficiales y militares.

La reactivación de los itinerarios dependerá de que las autoridades competentes determinen que existen condiciones de seguridad suficientes para restablecer el servicio, según informó la aerolínea estatal.

Frente a los viajeros que tenían reservas programadas durante los próximos días, Satena informó que cada pasajero será contactado a través de sus canales oficiales para ofrecer las alternativas contempladas dentro de sus políticas comerciales.

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Entre las opciones se encuentran procesos de reacomodación, cambios de itinerario o reembolsos, dependiendo de las condiciones aplicables a cada caso.

La compañía también reiteró que mantendrá un monitoreo permanente sobre la evolución de la situación y reanudará las operaciones una vez desaparezcan las restricciones impuestas por la Aeronáutica Civil.

“La aerolínea lamenta los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y reitera su compromiso con la prestación de un servicio confiable”, agregó la empresa.

En un comunicado oficial, la aerolínea informó que contactará a los pasajeros afectados para ofrecer alternativas de reprogramación o reembolso. - crédito Satena

El aeropuerto permanecerá habilitado únicamente para aeronaves del Estado

Según la disposición vigente, el aeropuerto Aguas Claras continuará operando exclusivamente para aeronaves de Estado y de la aviación militar hasta el 26 de julio, una medida preventiva adoptada con el objetivo de proteger la integridad de usuarios, tripulaciones y personal aeroportuario.

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La restricción hace parte de las acciones implementadas por las autoridades aeronáuticas mientras se verifica la situación de seguridad que motivó la expedición del NOTAM.

Una vez finalice el periodo establecido o las condiciones cambien, la Aeronáutica Civil evaluará la posibilidad de levantar la restricción, permitiendo el regreso de las operaciones comerciales.

Ciro Rodríguez rechazó el cierre de las operaciones comerciales y pidió reforzar la seguridad para restablecer los vuelos cuanto antes. - crédito @CiroARodriguezP/X

Congresista Ciro Rodríguez rechazó la suspensión de las operaciones

Tras conocerse la decisión, el representante a la Cámara por Norte de Santander, Ciro Rodríguez, manifestó su rechazo a la suspensión de los vuelos comerciales y pidió que la respuesta institucional se concentre en reforzar la seguridad del aeropuerto y no en prolongar el cierre.

A través de sus redes sociales, el congresista sostuvo que “una amenaza contra el aeródromo no puede terminar castigando a los ciudadanos. Ocaña merece volar”, al tiempo que cuestionó que durante la vigencia de la medida solo puedan operar aeronaves oficiales.

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Rodríguez afirmó que “el Estado vuela, el ciudadano se queda en tierra. Eso no es seguridad. Es abandono”, por lo que solicitó un despliegue inmediato de la Fuerza Pública en el perímetro y las áreas de influencia del aeropuerto.

Además, pidió a la Aeronáutica Civil que la restricción no sea prorrogada automáticamente y que exista una evaluación técnica diaria que permita determinar cuándo pueden restablecerse las operaciones comerciales.

El representante también hizo un llamado a Satena para que reanude los vuelos tan pronto cesen las condiciones de riesgo, garantizando reprogramaciones y reembolsos sin costos adicionales para los pasajeros afectados.

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Finalmente, recordó que el aeropuerto Aguas Claras es una infraestructura estratégica para Ocaña, el Catatumbo y la provincia de Norte de Santander, por lo que insistió en que el cierre no puede convertirse en una medida permanente y que las autoridades deben trabajar para recuperar cuanto antes la conectividad aérea de la región.