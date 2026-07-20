Colombia

Pico y Placa Cali evita multas este lunes 20 de julio

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Guardar
Google icon
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Debido a los recientes cambios en la aplicación del programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa, es importante saber cuáles autos no tienen permitido circular este lunes 20 de julio en Cali.

La Alcaldía de Santiago de Cali explica que la restricción vehicular depende de la terminación de la placa del automóvil, del tipo de vehículo, el día de la semana y hasta de la hora.

Recuerda que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: no aplica,, .

Motos: no aplica,, .

Taxis: no aplica,, .

Transporte publico colectivo: 8, 9,.

El Pico y Placa de Cali empieza en las primeras del día a las 6:00 horas y finaliza hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que esta restricción vehicular no aplica los fines de semana, así como los días festivos establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

El Pico y Placa en Cali para este 2026

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali renueva por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Esta aplicación aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Híbridos y eléctricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿Cuál es la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CaliPico y Placa en Cali hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Satena suspendió vuelos hacia Ocaña por amenaza a la seguridad en el aeropuerto Aguas Claras

La restricción estará vigente hasta el 26 de julio mientras las autoridades evalúan las condiciones para restablecer las operaciones comerciales

Satena suspendió vuelos hacia Ocaña por amenaza a la seguridad en el aeropuerto Aguas Claras

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Medellín este lunes 20 de julio

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Medellin este lunes

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Medellín este lunes 20 de julio

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 19 de julio de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 19 de julio de 2026

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

Desde las primeras fases del torneo la famosa se mostró como una de las más fieles seguidoras del jugador argentino y antes de que iniciara el partido de la final también le expresó su apoyo, incluso tras el resultado no dudó en exaltarlo

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

Director de la UNP le salió al paso a la polémica por la aprobación ‘exprés’ del esquema de seguridad de Beto Coral, deportado desde EE. UU.

El caso motivó una fuerte discusión en la opinión pública sobre si existe transparencia de los protocolos de asignación de la unidad, que una vez más está en el ojo del huracán ante lo que sería el rápido trámite para proteger al activista; en contraste con otras solicitudes de igual relevancia

Director de la UNP le salió al paso a la polémica por la aprobación ‘exprés’ del esquema de seguridad de Beto Coral, deportado desde EE. UU.
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

René Higuita y Vozinha se robaron el foco fuera de la final del Mundial 2026 con un intercambio de camisetas que se hizo viral

Video: la historia detrás de las prendas de Pablo Escobar que Anuel AA lució en un concierto

Andrea Valdiri agitó las redes sociales: la captaron bailando en República Dominicana tras anunciar el fin de su relación

Shakira fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido en el cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Deportes

Luis Díaz tendrá un compañero colombiano en el Bayern Múnich: comentan que es más lindo que Maluma

Luis Díaz tendrá un compañero colombiano en el Bayern Múnich: comentan que es más lindo que Maluma

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

Colombia, la última verdugo del gigante: la racha invicta de España nació ante la ‘Tricolor’ en 2024

Nicolás Gallo recibió reconocimiento tras participar en la final de la Copa del Mundo que coronó a España: así le fue al colombiano

Atlético Nacional y América vuelven a la acción: hora y dónde ver los partidos