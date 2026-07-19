Iván Cepeda propuso que Gustavo Petro presida el Pacto Histórico tras dejar la Presidencia

Iván Cepeda aseguró que Gustavo Petro seguirá siendo el principal referente del progresismo colombiano. - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador Iván Cepeda propuso que el presidente saliente Gustavo Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico una vez concluya su mandato al frente de la Casa de Nariño. El planteamiento fue hecho durante un acto político realizado en Tunja, Boyacá, donde el congresista acompañó al candidato de esa colectividad a la Alcaldía de la ciudad, Nicolás Cortés, de cara a las elecciones atípicas previstas para el 26 de julio.

Durante su intervención, Cepeda sostuvo que, aunque Petro dejará la Presidencia de la República, continuará siendo el principal referente político del progresismo colombiano y consideró que debería encabezar la dirección del partido.

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“El 20 de julio Petro se despedirá de la Presidencia. Él es un demócrata y cumple con la Constitución por encima de todo. Desde aquí propongo que asuma la presidencia del Pacto Histórico como nuevo partido político”, afirmó el senador.

El congresista agregó que, a su juicio, esa iniciativa tendría el respaldo de la militancia de la colectividad.

Cepeda destacó el papel de Petro dentro del progresismo

En el evento, Iván Cepeda también hizo un reconocimiento a la trayectoria política del presidente saliente y aseguró que su liderazgo continuará una vez termine su periodo de gobierno.

“Despedimos a un auténtico jefe de Estado, pero no despedimos al máximo líder del progresismo en Colombia, quien tendrá, para fortuna de nuestro pueblo, muchos años más de servicio a esta patria”, expresó.

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Asimismo, afirmó que Gustavo Petro “nunca dejó de creer que la democracia debía ser el escenario de las transformaciones sociales para que ellas encontraran viabilidad”, al destacar su visión sobre el ejercicio de la política y las reformas impulsadas durante su carrera pública.

Cepeda también recordó la labor de Petro como congresista, especialmente los debates relacionados con la parapolítica, y aseguró que ha mantenido una postura centrada en la lucha contra la pobreza. En ese contexto, lo describió como una persona “imprudente en el mejor sentido de la palabra”, al referirse a su estilo de liderazgo.

El presidente Gustavo Petro fue destacado por Cepeda como el principal líder del proyecto político de la izquierda. - crédito Ovidio González/Presidencia

Respaldo a Nicolás Cortés en Tunja

Las declaraciones fueron pronunciadas durante un acto de campaña en respaldo a Nicolás Cortés, candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Tunja, ciudad que celebrará elecciones atípicas el próximo 26 de julio.

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En su intervención, Cepeda invitó a los jóvenes de la capital boyacense a participar en los comicios y apoyar la candidatura de Cortés. Además, señaló que la política debe seguir siendo el mecanismo para impulsar transformaciones sociales y acceder al poder mediante las vías democráticas.

El senador aprovechó ese escenario para referirse al futuro del movimiento político una vez concluya el Gobierno de Gustavo Petro y reiteró que la colectividad continuará trabajando para fortalecer su proyecto político.

Según indicó, el objetivo del Pacto Histórico será seguir promoviendo iniciativas orientadas a consolidar a Colombia como “una potencia mundial de la vida, de la paz y de la equidad social”.

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Anunció que ejercerá la oposición al nuevo Gobierno

Durante el mismo discurso, Cepeda reiteró que asumirá una curul en la oposición a partir de la instalación del nuevo periodo legislativo y aseguró que ejercerá control político al Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

En ese contexto, manifestó que su actuación estará marcada por una postura de “desobediencia civil y resistencia activa y pacífica” frente a las decisiones que adopte la nueva administración.

Además, cuestionó al presidente electo y señaló que la izquierda buscará recuperar el Gobierno en las elecciones presidenciales de 2030.

Iván Cepeda afirmó que ejercerá la oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella desde el Congreso. - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters

Lo había anticipado en una entrevista radial

Las declaraciones realizadas en Tunja coinciden con lo expresado por Cepeda el 17 de julio durante una entrevista concedida al programa Dos Puntos, de Caracol Radio.

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En esa conversación, el senador sostuvo que, tras los resultados de las elecciones presidenciales, asumirá el liderazgo de la oposición.

“Yo tengo la labor de asumir el liderazgo de la oposición como persona que recibió el respaldo y la confianza de cerca de 13 millones de personas. Unas lo hicieron convencidas por nuestro programa, otras contra el candidato Abelardo de la Espriella, pero respondo por todas y asumo ese liderazgo”, afirmó.

En la misma entrevista también se refirió al papel que desempeñará Gustavo Petro una vez deje la Presidencia y aseguró que seguirá siendo una de las principales figuras del proyecto político de la izquierda.

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“También ejercerá su liderazgo, que es, sin duda alguna, ser el máximo dirigente de nuestro proyecto político”, manifestó.

Cepeda agregó que mantiene una relación política sólida con el mandatario y descartó divisiones dentro del movimiento durante la campaña presidencial.

“A pesar de que hubo múltiples intentos por encontrar una división entre nosotros frente a temas esenciales, debo decir que no, eso no se produjo en esta campaña”, señaló.