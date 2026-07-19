Esposa de Alfredo Deluque cuestionó a Álvaro Uribe por sus críticas a la elección de la presidencia del Senado: “En diciembre su opinión era diferente”

El presidente electo Abelardo De La Espriella respalda a Alfredo Deluque, del Partido de la U, como candidato a la presidencia del Senado - crédito Colprensa

La elección del nuevo presidente del Senado, que se desarrollará el 20 de julio de 2026, ha estado envuelta en los respaldos de los partidos políticos y las polémicas entre varios bandos.

La más reciente controversia está entre Alfredo Deluque, senador del partido de la U y uno de los favoritos a quedarse con el máximo cargo del legislativo, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del partido Centro Democrático.

Mientras que el primero cuenta con el respaldo del presidente electo Abelardo de la Espriella para liderar el trámite de sus proyectos, el exmandatario colombiano ha promovido la candidatura del senador Honorio Henríquez, teniendo en cuenta que su partido político, al ser declarado como Gobierno, cuenta con mayor representación en el Senado, por lo que, según Uribe, tendría el derecho de presidir el Congreso al inicio del mandato de De la Espriella.

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Álvaro Uribe aseguró que Alfredo Deluque votó varias reformas y recibió beneficios del Gobierno Petro, incluida la ley de paz total - crédito Juan David Duque/Reuters

Esta situación ha generado conflictos entre ambos bandos. Desde el Centro Democrático han acusado a Deluque de haber respaldado algunas de las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro, e incluso Uribe advirtió que el congresista ha sostenido encuentros con el Pacto Histórico como forma de ganar adeptos para su elección.

Entre tanto, el senador de La U ha defendido su labor en el Congreso y recalcó que, aunque haya acompañado varias iniciativas, siempre tuvo criticas hacia la administración actual.

A la pelea, se le sumó una persona que ha llamado la atención en las redes sociales. Se trata de Vanessa Spath, esposa de Alfredo Deluque, que utilizó su cuenta de la red social X para responder a las críticas del exmandatario por la labor política de su pareja sentimental.

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En su publicación, la mujer no solo defendió la labor de su esposo en el legislativo sino que contó una infidencia en la que, según ella, el mismo expresidente había exaltado a Deluque por su papel en el periodo legislativo en el Gobierno Petro.

Vanessa Spath afirmó que le sorprendió la posición de Álvaro Uribe frente a Alfredo Deluque - crédito @spath26364/X

“Sorprende su posición frente a mi esposo Alfredo Deluque, en diciembre su opinión era diferente”, escribió. Igualmente, Spath también afirmó ser hija de Alfonso Spath, describiéndolo como “gran amigo” del expresidente Álvaro Uribe, y le pidió que bajara con sus críticas al congresista del Partido de la U.

“Que el odio no nuble su razón; el país merece recordarlo por sus grandes obras, no por sus desaciertos”, complementó la dama, en la que compartió una fotografía donde se encuentra junto a su esposo Alfredo Deluque y el expresidente Álvaro Uribe durante un encuentro privado.

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El comentario de Vanessa Spath también generó diferentes reacciones. Uno de ellos fue el partido Centro Democrático que defendió al exmandatario por su amabilidad con las mujeres y recalcó su relación con la familia Spath.

Centro Democrático defendió postura del expresidente Álvaro Uribe - crédito @CeDemocratico/X

“El expresidente Uribe es amable con las personas, especialmente con las damas. Cuando la señora le dijo que era hija de Alfonso Spath y tía de la exsenadora Ruby, el expresidente le expresó todo el afecto por Don Alfonso y por Ruby”, detalló la colectividad.

Así van los respaldos para la Presidencia del Senado

El sucesor de Lidio García como presidente del Senado de la República está entre dos opciones: Alfredo Deluque y Honorio Henríquez.

Sin embargo, el primero cuenta con cierta ventaja frente al segundo candidato, al contar con el respaldo de las colectividades políticas como el Partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, Salvación Nacional y la Coalición Alternativa, conformada por los partidos Alianza Verde, En Marcha y la Alianza Social Independiente.

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La elección del presidente del Senado se dará el 20 de julio de 2026 - crédito Prensa Senado

Mientras que Henríquez solo cuenta con el respaldo de su partido Centro Democrático y el del senador Jonatan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, que fue elegido en la lista de Alianza Verde pero que se fue de la colectividad tras aceptar la figura de la escisión.

En términos de votos, Alfredo Deluque contaría con 44 votos a favor, mientras que Honorio Henríquez solo tiene 18 respaldos, respectivamente. No obstante, la definición está entre las bancadas del Pacto Histórico (26), la coalición Ahora Colombia (5) y las circunscripciones indígenas (2) que definan sus respaldos a cualquiera de las dos candidaturas.

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