Tomás Uribe Moreno cuestionó apoyos políticos a Alfredo Deluque por afinidades personales en el Congreso: “Sentido común”

Tomás Uribe Moreno advirtió sobre el desgaste político en la elección de la presidencia del Senado - crédito Christian Castillo/Colprensa

El empresario Tomás Uribe Moreno, hijo del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, planteó una serie de reflexiones sobre los retos del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella en Colombia.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Uribe Moreno llamó a la ciudadanía a respaldar la gestión presidencial y priorizar el abordaje de problemáticas estructurales. “Los colombianos debemos apostar al éxito del presidente Abelardo de la Espriella”, afirmó Uribe Moreno.

Añadió que el país requiere enfrentar males persistentes como la pobreza y la inseguridad, además de desafíos recientes en áreas como salud y sostenibilidad fiscal. El empresario subrayó que resulta urgente “superar dificultades que se volvieron crónicas”.

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En su mensaje, Tomás Uribe Moreno también expresó inquietud por el rumbo de la coalición oficialista en el Congreso. Según el empresario, existe el riesgo de que se agote el capital político de la administración por respaldar a Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, en la contienda por la presidencia del Senado, impulsado más por intereses personales que por un análisis racional de las necesidades legislativas.

Tomás Uribe Moreno instó a respaldar la gestión de Abelardo de la Espriella y advirtió sobre retos estructurales - crédito @tomasuribeEco/X

“Preocupa que el nuevo gobierno desgaste capital político”, señaló, aludiendo a la posibilidad de que la principal bancada aliada respalde a Deluque motivada por afinidades personales en lugar de razones institucionales.

Al referirse a las condiciones para la estabilidad institucional, Uribe Moreno puntualizó: “La sostenibilidad de la democracia y la libertad depende del bienestar que estas propicien más que de propaganda en redes sociales y ‘batallas culturales’”.

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En este sentido, advirtió sobre el peligro de centrar la gestión pública en disputas mediáticas o agendas simbólicas que desvíen la atención de los asuntos esenciales para la ciudadanía.

Centro Democrático quiere que Honorio Henríquez sea el presidente del Senado y no Alfredo Deluque

La contienda por la presidencia del Senado en Colombia, cuya definición está prevista para el 20 de julio, ha escalado en tensión entre Centro Democrático y el Partido de la U.

Dos figuras concentran la atención: Honorio Henríquez, respaldado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y Alfredo Deluque, postulado por el partido de la U para liderar la corporación en la nueva legislatura.

Álvaro Uribe Vélez siguió tirando pullas contra Alfredo Deluque - crédito @AlvaroUribeVel/X

El exmandatario ha defendido con insistencia la postulación de Henríquez, argumentando que tras los resultados de las legislativas, su partido habría ganado el derecho a presidir el Senado.

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En sus redes sociales, Uribe Vélez ha reiterado su apoyo a Henríquez, describiéndolo como un congresista de trayectoria y confianza.

En uno de sus recientes mensajes, el líder del Centro Democrático aseguró: “El senador Honorio no ha tenido malos manejos en Bienestar Familiar, menos en la sucursal de La Guajira”, frase que originó una respuesta directa de Deluque.

Alfredo Deluque pidió concertación y rechazó confrontación pública con el expresidente Álvaro Uribe - crédito @deluque/X

El senador de la U contestó: “Señor expresidente, en democracia es válido que usted, como ciudadano, exprese libremente simpatías por su candidato; lo celebro. Gracias a Dios y a los ciudadanos, aún tenemos democracia”.

Deluque defendió, además, la gestión del Bienestar Familiar en La Guajira durante los periodos cuestionados, señalando que “quienes manejaron el Bienestar Familiar en La Guajira en las épocas controvertidas hacían parte de sectores políticos cercanos a usted, no a mí”.

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El legislador enfatizó que su propósito es la concertación y evitó prolongar la confrontación pública: “No entraré en dimes y diretes con usted, ni en más confrontaciones públicas porque lo mío es la concertación y no la confrontación, que parece ser lo único que lo mueve en estos momentos de su vida”.

Centro Democrático rechaza acusaciones y niega vínculo de Uribe con manejos irregulares en el Icbf - crédito @CeDemocratico/X

La respuesta del Centro Democrático no se hizo esperar. Desde la colectividad exigieron respeto al exmandatario: “Respete, senador Deluque. No se equivoque”.

El partido rechazó cualquier intento de vincular a Uribe Vélez con irregularidades en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y afirmó: “Pretender asociar al presidente Álvaro Uribe —aunque sea de manera indirecta— con supuestos malos manejos en el Icbf es una infamia y una canallada”.

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La colectividad subrayó que “jamás ha estado involucrado en escándalos de corrupción. Jamás” e insistió en que no respaldarán la candidatura de Deluque para la presidencia del Senado, reforzando la fractura política entre ambas bancadas.