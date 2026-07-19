Por qué ‘La Odisea’ no puede verse en Colombia como Christopher Nolan la imaginó

La Odisea de Christopher Nolan se estrenó en Colombia como la primera superproducción filmada de principio a fin con cámaras IMAX de 70 milímetros - crédito Universal Pictures

La Odisea de Christopher Nolan llega a las salas de Colombia como una de las apuestas cinematográficas más ambiciosas de los últimos años. Filmada íntegramente con cámaras IMAX de 70 milímetros, la producción de 250 millones de dólares se convierte en la primera superproducción de la historia rodada de principio a fin con ese formato. El reto para el público colombiano es encontrar la sala más cercana a la visión del director.

La película, basada en el poema épico de Homero, dura 2 horas y 52 minutos —más corta que Oppenheimer, en parte porque los proyectores IMAX no admiten filmes de más de tres horas— y fue rodada en 91 días en seis países: Grecia, Italia, Marruecos, Islandia, Escocia y Estados Unidos. Nolan quiso que cada locación real aportara una sensación casi documental.

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“Quiero que el público se sienta como si estuviera allí de verdad”, declaró el director, según recogió la agencia AP.

La escala de la producción se refleja en sus cifras: 5.300 trajes diseñados por Ellen Mirojnick con un equipo de más de 500 artesanos repartidos por el mundo, 2.000 extras en la secuencia del asedio de Troya y 640 kilómetros de película IMAX utilizada durante el rodaje.

La escala de La Odisea incluyó 5.300 trajes, 2.000 extras en el asedio de Troya y 640 kilómetros de película IMAX durante el rodaje - crédito Universal Pictures

Las cámaras, que junto al silenciador apodado “el dirigible” pesan unos 136 kilogramos, solo permiten 2 minutos y 30 segundos de grabación por rollo, lo que mantuvo a todo el equipo en un estado de máxima concentración en cada toma. “Todos están presentes, todos están listos, alerta y haciendo su parte para que todo salga bien”, afirmó Lupita Nyong’o, según AP.

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Para llevar los 12.109 versos del poema de Homero a la pantalla, Nolan estudió múltiples traducciones y adaptaciones. El resultado visual aprovecha al máximo la altura de imagen, la definición y la profundidad que solo el formato IMAX permite.

“Al rodar en película IMAX de 70 mm, la pantalla prácticamente desaparece”, explicó Nolan. “Se experimenta la sensación del 3D sin necesidad de gafas. Se tiene una pantalla enorme que llena la visión periférica del público, sumergiéndolos por completo en el mundo de la película”, según AP.

La Odisea está disponible en siete salas IMAX de Bogotá, Medellín y Cali, aunque en Colombia solo se proyecta en versión IMAX digital - crédito Universal Pictures

Para los espectadores colombianos, la película está disponible en siete salas IMAX distribuidas en tres ciudades:

Bogotá: Cine Colombia Centro Comercial Santa Fe, Cine Colombia Centro Mayor, Cine Colombia Nuestro Bogotá y Procinal Plaza de las Américas.

Medellín: Cine Colombia Viva Envigado.

Cali: Cine Colombia Chipichape y Cinépolis El Limonar.

Estas salas proyectan la versión IMAX digital, diseñada y supervisada para ofrecer una experiencia inmersiva con pantalla de gran formato, mayor resolución y sistema de sonido optimizado. Sin embargo, ninguna de estas salas ofrece la experiencia de inmersión total ideada por Nolan.

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Por este motivo, ver la película de 70 mm solo está disponible en las 41 salas IMAX de 70 milímetros que existen en el mundo, la mayoría en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y algunos países de Europa.

Aún así, IMAX confirmó que Nolan supervisó personalmente las distintas versiones de exhibición para garantizar que las proyecciones digitales conservaran la mayor fidelidad posible a su visión original.

Detalles de la creación de ‘La Odisea’

La banda sonora de La Odisea fue compuesta por Ludwig Göransson con instrumentos de la Antigüedad, en una producción con un presupuesto de 250 millones de dólares - crédito Universal Pictures

La banda sonora del filme corrió a cargo de Ludwig Göransson —ganador de dos premios Óscar, por Black Panther y Oppenheimer—, se construyó sobre instrumentos de la Antigüedad: el aulos, la lira y 35 gongs de bronce.

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“Estoy intentando crear una versión de la historia que sea terrenal, accesible y realista… probablemente deberíamos aplicar la misma disciplina a la música”, le indicó Nolan al compositor, según AP. El elenco incluyó a Anne Hathaway y Matt Damon, ambos con apariciones previas en la filmografía del director en Interstellar y Oppenheimer.

Con un presupuesto de 250 millones de dólares, La Odisea no es la producción más cara de Nolan —ese lugar lo ocupa Batman: el caballero de la noche asciende—, pero sí representa una de las mayores apuestas técnicas de su carrera.