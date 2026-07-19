Colombia

Jorge Iván ‘El Churo’ Díaz se pronunció ante la inminete imputación de cargos en su contra: “Aquí el delincuente es otro”

El cantante vallenato aprovechó uno de sus más recientes conciertos para pronunciarse frente a la situación judicial que afronta y por la cual la Fiscalía estaría solicitando medida de aseguramiento en su contra

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El cantante vallenato señaló a una supuesta persona detrás de las acusaciones, asegurando que estaban tratando de extorsionarlo - crédito @focusnoticia/X

El cantante vallenato Jorge Iván “El Churo” Díaz, respondió ante la inminente imputación de cargos en su contra desde la tarima de un reciente concierto, donde alegó ser víctima de extorsión y aseguró que la justicia colombiana, y no la opinión pública, será la que defina su situación.

Sus palabras fueron captadas en video y circularon en redes sociales durante el sábado 17 de julio.

El cantante vallenato, cuyo nombre de pila es Jorge Iván Díaz Lafaurie, enfrenta una audiencia de formulación de imputación fijada para el 23 de julio ante el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar. La Fiscalía 16 Seccional, a cargo de la fiscal Juanita Montes Estrada, lo investiga por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años, hechos que habrían ocurrido en 2015. En la misma diligencia, el ente acusador solicitará una medida de aseguramiento.

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Ante el público reunido en Riohacha, Díaz se dirigió de manera directa a quien, según él, pretende perjudicarlo: “No me voy a dejar extorsionar ni me voy a dejar estafar. Lo que está pasando va a pasar y tenía que pasar porque Dios lo quiere y así, y así son las cosas. Tranquilidad”, afirmó, a lo que siguió una ronda de aplausos.

La audiencia de formulación de imputación contra “El Churo” Díaz fue fijada para el 23 de julio y la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento - crédito @churo_diaz/Instagram
La audiencia de formulación de imputación contra “El Churo” Díaz fue fijada para el 23 de julio y la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento - crédito @churo_diaz/Instagram

Posteriormente se dirigió a su fanaticada: “Hay churismo pa’ mucho rato, pa’ mucho tiempo. Agradecido con Dios por el respaldo y gracias a él y a la justicia colombiana, porque esto lo define la justicia, no la boca del pueblo ni de la gente, y Dios que está con nosotros”.

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Luego lanzó una serie de señalamientos contra la persona que supuestamente lo estaba extorsionando y a la que atribuyó estar envuelto en las acusaciones de acoso sexual: “No me voy a dejar extorsionar ni me voy a dejar estafar. No hay plata. Si quiere plata, póngase a trabajar, compre una carretilla y venda plátano y aguacate”, expresó.

Díaz fue más allá y apuntó contra quien, a su juicio, no solo es el verdadero responsable de los hechos denunciados, sino que habría perjudicado a más personas en su presunto actuar criminal: “Aquí el delincuente es otro. Fueron 500 personas que estafó y robó, yo no”, dijo ante la multitud.

Las autoridades esperan definir su situación jurídica por una denuncia de carácter sexual - crédito @churo_diaz/Instagram
En la tarima, “El Churo” Díaz afirmó que es víctima de extorsión y rechazó las acusaciones en su contra - crédito @churo_diaz/Instagram

De acuerdo con información de Caracol Radio, la presunta víctima sería una de las hijas de Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida como “Mamá Beatriz”, expareja del cantante en la época en que habrían ocurrido los hechos. Fue precisamente Castro Pérez quien radicó la denuncia en 2025.

Según reportó Radio Guatapurí, la defensa del artista alega que el caso no prosperaba en Valledupar, razón por la cual las autoridades decidieron llevar el proceso a Bogotá, donde un juez de garantías tiene lista la audiencia para el 23 de julio a las 8:00 a. m.

Esta no es la primera vez que Díaz enfrenta un proceso penal vinculado a Castro Pérez. El 31 de julio de 2025, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo absolvió de los delitos de estafa agravada y enriquecimiento ilícito en el denominado caso Costa Azul, relacionado con el escándalo financiero de la empresa Asesores e Inmobiliarios Jurídicos Costa Azul S.A.S., creada en 2009 y liderada por su entonces esposa.

Los nuevos hechos que investiga la Fiscalía habrían ocurrido precisamente durante el periodo en que avanzaba aquella investigación.

Esto es lo que se sabe sobre el estado de salud de Churo Díaz - crédito churo_diaz/IG
Jorge Iván “El Churo” Díaz ya había enfrentado otro proceso penal y en 2025 fue absuelto en Bogotá en el caso Costa Azul por estafa agravada y enriquecimiento ilícito - crédito churo_diaz/IG

Cabe señalar que la imputación de cargos no equivale a una condena. La diligencia, que se realizará de forma virtual, servirá para que la Fiscalía General de la Nación formalice los cargos y solicite la medida de aseguramiento, mientras el proceso determina la situación jurídica del intérprete de El Pluma Blanca.

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