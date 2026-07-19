Esperanza Gómez reveló con qué mujer de la farándula colombiana tendría intimidad: “Es la única”

Esperanza Gómez se sumó al proyecto L’Vagicano en el show 'Los siete pecados capitales' con el que está de gira por el país - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Esperanza Gómez retomó su actividad habitual en plataformas digitales, tras superar su litigio con Meta (casa matriz de Instagram y Facebook) luego de que la empresa tecnológica cerrara sus cuentas alegando infracciones reiteradas sobre desnudez, contenido erótico y servicios sexuales.

Durante 2026, la caldense se embarcó en un nuevo proyecto en el que, fiel a la costumbre, se propuso hablar sin filtros sobre temas que por mucho tiempo fueron un tabú en lo referente a la sexualidad.

Dicho proyecto, bautizado como L’Vagicano incluye a Lorena Gómez, Luisa Montoya y Laura Herrera, y ahora enroló a la reconocida actriz de entretenimiento para adultos como incorporación en un show bautizado como Los siete pecados capitales, combinando confesiones, anécdotas, humor e interacción con el público.

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De acuerdo con lo comunicado por las cuatro involucradas, se trata de una experiencia escénica que combina comedia que mezcla conversación, confesiones, juegos e improvisación. Este show se viene presentando en varias ciudades del país, y fue como antesala que Esperanza sorprendió con una confesión.

Esperanza Gómez confesó que Alejandra Borrero es la única mujer en Colombia con la que tendría intimidad - crédito @yoesperanzagomez/ Instagram

Durante una pieza publicada en la cuenta oficial de L’Vagicano, la caldense reveló que hay una figura de la farándula colombiana por la que siente tanta admiración que sería capaz de tener intimidad con ella.

“Me llamaron para ser actriz de telenovela. Lo que pasa es que a mí la televisión normal no me ha gustado”, admitió, para iniciar su historia. Pese a todo, aseguró que llegó a considerar la idea de estudiar actuación, con lo que dio paso a su confesión.

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“Te lo juro que yo dije: ‘Me voy a ir un tiempo para Bogotá, me voy a inscribir al curso de actuación con Alejandra Borrero’. Y si tengo la oportunidad, yo creo que es la única mujer en Colombia que me quiero comer aparte...”, señaló, sin ningún tapujo.

Tras la reacción de asombro de los presentes, Gómez agregó: “Es que es una mujer muy interesante, además tiene una belleza física muy especial. Es una mujer muy bella”, señaló.

La conversación continuó entre risas, destacando que este tipo de confesiones forman parte del contenido que Esperanza Gómez presenta en su espectáculo.

Confesión sobre infidelidades y traiciones familiares

Esperanza Gómez reveló que su primer novio le fue infiel con dos sobrinas y otros familiares cercanos - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Durante la semana, la actriz fue invitada a Piso 8 FM, donde habló abiertamente sobre sus experiencias personales con la infidelidad y la traición dentro de su familia. Contó que, durante su primera relación, que duró nueve años, su pareja le fue infiel con varias personas cercanas:

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“Yo he perdonado infidelidades. Mi primer novio, con quien estuve nueve años, me puso los cachos con mi sobrina. Y con otra sobrina también. Tengo entendido que hubo más, aunque no tengo pruebas de todas. Básicamente fueron las mismas: la mamá, la hija mayor y la hija menor. Las tres, en diferentes momentos y circunstancias, se acostaron con mi exnovio”, reveló.

Gómez explicó que esa situación la llevó a actuar de la misma forma. “Por eso empecé a ser infiel en esa época. No era celosa y no me molestaba tanto. En cierta forma sentía que estaba preparada para que eso pasara. Nunca le reclamé, me hice la que no sabía y pensé: ‘Si así quiere jugar, vamos a jugar’. Así que también empecé a salir con otras personas que me parecían atractivas”, comentó.

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Esperanza Gómez dijo que la mayor herida no fue la infidelidad de su exnovio, sino la traición familiar, y afirmó que dejó de hablar con esas parientes - crédito @yosoyesperanzagomez/Instagram

Durante esa etapa, conoció a Jorge Mario Delgado, locutor de radio, con quien mantuvo una relación paralela durante cuatro años. No obstante, la actriz admitió que la mayor herida no fue la infidelidad de su pareja, sino la traición de su familia:

“Duele más la traición de la familia. La de él no me molestó tanto, pero sí me dolió que personas tan cercanas rompieran mi confianza. Llegaban a mi casa, se quedaban e incluso se acostaban en la misma cama donde yo dormía. Ese tipo de cosas son las que realmente duelen”, señaló, añadiendo que desde entonces nunca volvió a hablar con las familiares que participaron de la infidelidad.

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