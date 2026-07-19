Tras su llegada a Colombia, Beto Coral asegura que renunció a su solicitud de asilo político en Estados Unidos y pidió la salida de su familia: “Corren peligro”

Beto Coral fue deportado el 16 de junio desde Estados Unidos - crédito Captura de Pantalla X/Cancillería de Colombia

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido popularmente como Beto Coral, se pronunció públicamente sobre su regresó a Colombia, que se produjo en la noche del jueves 16 de julio de 2026, luego de que fuera deportado desde Estados Unidos, tras permanecer detenido por las autoridades migratorias de ese país por un periodo de 30 días.

El activista y creador de contenido colombiano utilizó sus redes sociales sostuvo que su retorno al país sudamericano también confirma su renuncia a la solicitud de asilo político, trámite que, según él, llevaba adelantado desde su llegada a ese país en 2015.

“He regresado al país, renuncié a la solicitud de asilo político después de 11 años de permanencia legal en los Estados Unidos”, escribió Coral en la plataforma digital.

PUBLICIDAD

El activista anticipó que dará detalles sobre su detención y sobre los tratos recibidos bajo custodia en Estados Unidos - crédito @Betocoralg/X

Así mismo, el excandidato a la Cámara de Representantes prefirió no dar detalles de su captura en el país norteamericano, así como el trato dado durante su periodo de detención. Sin embargo, recalcó que su prioridad es tener a su familia en Colombia,, al considerar que están en riesgo en Estados Unidos.

“Todos conocen ya las razones por las cuales he sido detenido. Daré muy pronto todos los detalles de mi detención y los tratos recibidos durante la misma (...). Lo más importante en estos momentos es sacar a mi familia de forma urgente de ese país, ya que corren peligro. Agradezco a todos su apoyo y comprensión”, indicó el activista colombiano, compartiendo una fotografía en la que se da un abrazo con sus seres queridos.

PUBLICIDAD

El activista logró reencontrarse con sus seres queridos en Bogotá - crédito @Betocoralg/X

Beto Coral fue detenido el 16 de junio de 2026 en el estado de Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que permaneció en el país tras el vencimiento de su visado y lo considera un “extranjero ilegal”, mientras que Coral afirma que ingresó legalmente en 2015 y que desde 2016 tenía una solicitud de asilo pendiente.

Críticas a la Cancillería por recibimiento de Coral

Franklin Humberto Coral fue recibido en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) de la capital colombiana por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.

PUBLICIDAD

No obstante, varios sectores cuestionaron la presencia de la ministra en el arribo del vuelo humanitario, considerando que habría ciertas preferencias frente a los connacionales deportados.

La ministra Rosa Yolanda Villavicencio y la directora de Migración Colombia Gloria Arriero recibieron a Beto Coral en Bogotá a su arribo a Colombia - crédito Cancillería de Colombia

Ante ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo que la participación de Rosa Villavicencio en el recibimiento de los 93 ciudadanos respondió a una política permanente de retorno digno, no a una decisión excepcional tomada por la repercusión del caso.

En un comunicado, la entidad rechazó las versiones que calificó como desinformación sobre la actuación de la ministra y afirmó que su presencia en este tipo de operativos ha sido constante durante los dos últimos años.

PUBLICIDAD

El ministerio añadió que ese acompañamiento “reafirma una política de Estado consolidada desde el inicio de esta administración”.

Como parte de su respuesta a las críticas, la cartera enumeró varios operativos en los que Villavicencio participó personalmente. De acuerdo con la entidad, el 24 de octubre de 2025 encabezó la recepción y el acompañamiento de 17 colombianos que regresaron desde Venezuela y fueron atendidos en el Puente Internacional Atanasio Girardot tras gestiones diplomáticas del Gobierno nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que defendió la gestión de la canciller Rosa Villavicencio - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

El ministerio también recordó que el 27 de julio de 2025 lideró la recepción de 603 connacionales en el Puente Internacional de Rumichaca, donde se coordinó atención humanitaria y acompañamiento institucional para facilitar su ingreso al país. A eso sumó otra jornada del 19 de febrero de 2026, cuando la canciller dio la bienvenida a un grupo de colombianos que retornó en un vuelo humanitario procedente de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre 2025 y 2026 se coordinaron 187 vuelos de retorno, de los cuales 142 procedieron de Estados Unidos, con 16.988 colombianos repatriados. La cartera señaló que esas jornadas incluyen atención en salud mental, orientación, apoyo humanitario y articulación con distintas entidades del Estado para facilitar la reintegración.