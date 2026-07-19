EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en una nueva jornada de alta montaña

Con el Tour de Francia 2026 prácticamente definido a favor de Tadej Pogacar, la etapa 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison, de 184 kilómetros, será el primer final en alto de toda la edición y cerrará la segunda semana con una jornada de alta montaña en la que el desenlace apunta a resolverse en la subida final, favorecida por un recorrido de 4.100 metros de desnivel acumulado pero sin grandes puertos de paso que inviten a ataques lejanos.
El único ascenso intermedio que sobresale es la Col de la Croisette, catalogada de primera categoría, con un perfil de 4,6 km al 11,2%. La subida no ofrece alivio y llega a rampas del 13%, una dureza que debería seleccionar al grupo por simple inercia.
En la subida final al Plateau de Solaison, sus primeros cuatro kilómetros se empinan al 11%, con curvas de herradura y sectores expuestos en los que la vegetación no ofrece protección frente al sol.
Así quedó la clasificación general tras la etapa 14 del Tour de Francia
- 1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates XRG): 51 horas, 18 minutos y 28 segundos.
- 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 4 minutos y 30 segundos.
- 3. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - hansgrohe): a 5 minutos y 4 segundos.
- 4. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMR): a 5 minutos y 19 segundos.
- 5. Juan Ayuso (España - Lidl - Trek): a 5 minutos y 22 segundos.
- 6. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora - hansgrohe): a 5 minutos y 44 segundos.
- 7. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): a 5 minutos y 50 segundos.
- 8. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl-Trek): a 7 minutos y 35 segundos.
- 9. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Pinarrelo Q36.5 Pro): a 7 minutos y 59 segundos.
- 10. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 8 minutos y 25 segundos.
- 11. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 15 minutos y 55 segundos.
- 32. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 23 minutos y 43 segundos.
- 34. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 27 minutos y 8 segundos.
- 47. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): 1 hora, 48 minutos y 26 segundos.
-173 kilómetros: En el arranque de la jornada aún no se consolida la fuga. El primer y único sprint de la jornada fue a los 17 kilómetros del inicio en Saint-Laurent-en-Grandvaux, el ganador fue Jasper Philipsen, seguido por Mads Pedersen y de tercero cruzó Max Kanter