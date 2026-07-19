EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en una nueva jornada de alta montaña

Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la carrera a más de cinco minutos del top 10 del Tour de Francia - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Con el Tour de Francia 2026 prácticamente definido a favor de Tadej Pogacar, la etapa 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison, de 184 kilómetros, será el primer final en alto de toda la edición y cerrará la segunda semana con una jornada de alta montaña en la que el desenlace apunta a resolverse en la subida final, favorecida por un recorrido de 4.100 metros de desnivel acumulado pero sin grandes puertos de paso que inviten a ataques lejanos.

El único ascenso intermedio que sobresale es la Col de la Croisette, catalogada de primera categoría, con un perfil de 4,6 km al 11,2%. La subida no ofrece alivio y llega a rampas del 13%, una dureza que debería seleccionar al grupo por simple inercia.

En la subida final al Plateau de Solaison, sus primeros cuatro kilómetros se empinan al 11%, con curvas de herradura y sectores expuestos en los que la vegetación no ofrece protección frente al sol.