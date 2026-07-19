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EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en una nueva jornada de alta montaña

En el último día de la segunda semana del Tour, los ciclistas tendrán que afrontar cuatro puertos de montaña, entre ellos el Plateau de Solaison, puerto fuera de categoría en donde estará ubicada la meta

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Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la carrera a más de cinco minutos del top 10 del Tour de Francia - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la carrera a más de cinco minutos del top 10 del Tour de Francia - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Con el Tour de Francia 2026 prácticamente definido a favor de Tadej Pogacar, la etapa 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison, de 184 kilómetros, será el primer final en alto de toda la edición y cerrará la segunda semana con una jornada de alta montaña en la que el desenlace apunta a resolverse en la subida final, favorecida por un recorrido de 4.100 metros de desnivel acumulado pero sin grandes puertos de paso que inviten a ataques lejanos.

El único ascenso intermedio que sobresale es la Col de la Croisette, catalogada de primera categoría, con un perfil de 4,6 km al 11,2%. La subida no ofrece alivio y llega a rampas del 13%, una dureza que debería seleccionar al grupo por simple inercia.

En la subida final al Plateau de Solaison, sus primeros cuatro kilómetros se empinan al 11%, con curvas de herradura y sectores expuestos en los que la vegetación no ofrece protección frente al sol.

12:16 hsHoy

Así quedó la clasificación general tras la etapa 14 del Tour de Francia

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates XRG, celebra su triunfo en la etapa 14 del Tour de Francia entre Mulhouse y Le Markstein Fellering - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
El ciclista esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates XRG, celebra su triunfo en la etapa 14 del Tour de Francia entre Mulhouse y Le Markstein Fellering - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
  • 1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates XRG): 51 horas, 18 minutos y 28 segundos.
  • 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 4 minutos y 30 segundos.
  • 3. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - hansgrohe): a 5 minutos y 4 segundos.
  • 4. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMR): a 5 minutos y 19 segundos.
  • 5. Juan Ayuso (España - Lidl - Trek): a 5 minutos y 22 segundos.
  • 6. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora - hansgrohe): a 5 minutos y 44 segundos.
  • 7. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): a 5 minutos y 50 segundos.
  • 8. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl-Trek): a 7 minutos y 35 segundos.
  • 9. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Pinarrelo Q36.5 Pro): a 7 minutos y 59 segundos.
  • 10. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 8 minutos y 25 segundos.
  • 11. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 15 minutos y 55 segundos.
  • 32. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 23 minutos y 43 segundos.
  • 34. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 27 minutos y 8 segundos.
  • 47. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): 1 hora, 48 minutos y 26 segundos.
11:48 hsHoy

-173 kilómetros: En el arranque de la jornada aún no se consolida la fuga. El primer y único sprint de la jornada fue a los 17 kilómetros del inicio en Saint-Laurent-en-Grandvaux, el ganador fue Jasper Philipsen, seguido por Mads Pedersen y de tercero cruzó Max Kanter

11:46 hsHoy

Altimetría de la Etapa 15 del Tour de Francia 2026

Así es el perfil montañoso de la Etapa 15 del Tour de Francia 2026 - crédito Tour de Francia
Así es el perfil montañoso de la Etapa 15 del Tour de Francia 2026 - crédito Tour de Francia

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