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Andrea Noceti reveló que ella y Johana Bahamón salieron con los mismos hombres: “A ella le resbalaba”

Bahamón, presidenta del nuevo pódcast de la exreina de belleza, donde recordaron novios compartidos, un vestido igual, y viejas tensiones que el tiempo convirtió en amistad

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Andrea Noceti lanzó su pódcast y tuvo como primera invitada a Johana Bahamón - crédito @andrenoceti y @johana_bahamon_/Instagram
Andrea Noceti lanzó su pódcast y tuvo como primera invitada a Johana Bahamón - crédito @andrenoceti y @johana_bahamon_/Instagram

Andrea Noceti, ex reina de belleza y recordada por su trabajo como actriz en la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre, relató una sorprendente historia que compartió durante años con Johana Bahamón en el episodio piloto de 2 Sin Libreto, el pódcast que Noceti conduce junto a Pili Sandoval, la noche en que notaron que compartían vestido y hasta novio.

Según contó la cartagenera, una noche en el restaurante Andrés Carne de Res, una amiga le avisó a Andrea Noceti que Johana Bahamón había llegado con exactamente la misma ropa. El momento que siguió quedó grabado en la memoria de Noceti: Bahamón se acercó, señaló la coincidencia y, lejos de incomodarse, le dijo que a ella le quedaba más bonito.

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“Ay, Andre, tienes el mismo vestido que yo. Ay, pero a ti te queda más bonito que a mí”, fueron las palabras de Johana al percatarse de la situación. “El tema era mío, ¿no? No era de ella, porque a ella le resbalaba”, reconoció Noceti. “Tenía mi conflicto interno. Pero a ella le valía hongo, era parte de su personalidad”.

Andrea Noceti puso en marcha su pódcast 2 Sin Libreto junto a Pili Sandoval - crédito @2sinlibreto/Instagram
Andrea Noceti puso en marcha su pódcast 2 Sin Libreto junto a Pili Sandoval - crédito @2sinlibreto/Instagram

El vestido era solo la superficie. Por debajo había novios en común —“son dos, acuérdate”, le recordó Noceti a Bahamón durante la grabación— y las tensiones silenciosas que eso generó en su momento. Tensiones que, según admitió la propia Noceti, nunca fueron recíprocas. “Ella nunca me decía nada, al revés, hacía lo contrario”, contó. El conflicto, en sus propias palabras, era enteramente suyo.

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Bahamón, por su parte, dijo que le alegra que le recuerden esos episodios. “Yo tengo una memoria muy regular y no me acuerdo de cosas. Entonces, cuando de verdad esos encuentros... me fascina. O sea, como que me gusta acordarme de eso”, señaló sonriendo.

El encuentro en el pódcast fue, según ambas, el cierre formal de aquella historia. “Aquí estamos teniendo unas segundas oportunidades”, dijo Noceti. “Más de parte mía”.

La filosofía de las segundas oportunidades: amistades con exnovios

Johana Bahamón explicó que mantiene amistad con todos sus exnovios porque considera que una relación importante no debe salir de la vida de uno tras una ruptura - crédito Carlos Ortega/EFE
Johana Bahamón explicó que mantiene amistad con todos sus exnovios porque considera que una relación importante no debe salir de la vida de uno tras una ruptura - crédito Carlos Ortega/EFE

Lo que más sorprendió a Noceti no fue el pasado compartido, sino lo que Bahamón le confesó la noche anterior a la grabación: es amiga íntima de todos sus exnovios. Y no solo de ellos. “Las esposas y todo, las mujeres de tus exnovios te aman también”, le señaló Noceti, todavía con algo de incredulidad.

Bahamón no solo lo confirmó, sino que lo explicó con una lógica que, según dijo, no tiene fórmula predeterminada. “Si uno se enamora de alguien es porque es una persona que para uno es importante. Ya que después no estén enamorados o terminen por cualquier situación, esa persona sigue siendo importante para uno. ¿Por qué sacarla de la vida de uno?”, explicó.

Para ella, la clave está en la transformación del vínculo. “Transformar esa relación amorosa en una relación de amistad, la verdad es que no ha sido difícil. No sé cuál es la fórmula, no lo tengo predeterminado, pero se ha dado. Y de verdad, con todos somos muy amigos, y entre ellos también se han vuelto muy amigos”.

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Andrea Noceti atribuyó la mirada de Johana Bahamón sobre los exnovios y los conflictos a su trabajo en la Fundación Acción Interna con la población carcelaria y pospenada en Colombia - crédito @andreanoceti/Instagram

Al escuchar la explicación de la activista y líder de la Fundación Acción Interna, orientada a la mejora de condiciones de vida para la población carcelaria y pospenada en Colombia, Noceti pintó la escena con humor: “Ella hace un barbecue y van todos completos. Con sus esposas”.

La conductora reconoció que ese modelo le resulta admirable pero ajeno. “Yo nada más he sido amiga de uno solo y hoy en día ya tampoco soy tan amiga. No he podido”, comentó. Su propio método, dijo entre risas, es más expeditivo: “Los borro de mi memoria y ya. No necesito ser amiga cuando tengo full amigos por otros lados”.

La diferencia entre las dos, según la propia Noceti, tiene una explicación generosa: el trabajo de Bahamón dentro de las cárceles colombianas le dio una perspectiva que pocas personas tienen. “Yo creo que dirá: ‘¿Yo para qué me voy a poner a amargarme la vida cuando de verdad hay vainas por qué amargarse?’”, señaló.

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