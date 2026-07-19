Colombianos rompieron el récord Guinness del partido de fútbol más alto del mundo, fue a 196 metros del suelo

Dos equipos de tres personas disputaron un partido en la cima de la Torre Colpatria - crédito Futto

Aprovechando el furor de la Copa del Mundo 2026, en Bogotá, Futto, emprendimiento y movimiento creado por jóvenes colombianos (iniciado en Medellín) que busca revolucionar y visibilizar el fútbol callejero y los torneos de barrio, asumió el reto de romper un récord mundial de la disciplina deportiva.

En un evento fuera de lo común, el 17 de julio se llevó a cabo un partido de fútbol en el último piso de la Torre Colpatria, a más de 190 metros de altura. Allí, dos equipos de tres jugadores se enfrentaron en una cancha especialmente instalada para la ocasión.

El escenario incluyó una red perimetral destinada a garantizar la seguridad de los participantes y a evitar que el balón saliera del campo, permitiendo así el desarrollo ininterrumpido del encuentro.

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La Torre Colpatria, con sus 50 pisos y 196 metros de altura, es uno de los edificios más emblemáticos de la capital colombiana. Al sumar la ubicación geográfica de Bogotá, el partido se jugó a 2.836 metros sobre el nivel del mar, otorgándole un carácter distintivo tanto por la altitud del edificio como por la altitud de la ciudad misma.

En el compromiso participaron varias figuras del fútbol amateur de Colombia - crédito Futto

Los organizadores del evento afirmaron que el objetivo fue redefinir los límites del deporte urbano y posicionar a Bogotá en el escenario internacional, combinando fútbol, entretenimiento e innovación.

Tras finalizar el encuentro y dejar constancia oficial de la actividad, los organizadores iniciaron el proceso para lograr el reconocimiento del partido como el compromiso disputado en la cima más alta de un edificio en el mundo.

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Sobre la elección de la Torre Colpatria, revelaron que fue por su valor simbólico y su reconocimiento como uno de los íconos arquitectónicos de Colombia. La terraza del edificio ofreció una vista panorámica de 360 grados sobre Bogotá e influyó para que se registrara una amplia cobertura en redes sociales y medios digitales.

El evento incluyó otras actividades además del partido - crédito Futto

Santiago Ruiz, organizador principal, destacó la intención de posicionar a Futto como una marca que revoluciona el deporte a través del entretenimiento y que transforma el fútbol de barrio en una alternativa de alcance global.

“Para Futto esta es la postura que demuestra que el talento de los barrios puede llegar por lo alto y no tiene límites. Creemos que el talento de los barrios de Colombia está a la altura de cualquier otro país. Por eso trabajamos día a día para hacer cosas diferentes y seguir creando un ecosistema sostenible para el microfútbol callejero colombiano”.

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Por otra parte, indicó que el evento permitió demostrar que el talento de los barrios de Colombia puede alcanzar escenarios de alto nivel y competir en igualdad de condiciones con cualquier otro país. El vocero hizo hincapié en la importancia de crear oportunidades para el microfútbol callejero, promoviendo un ecosistema sostenible para los jugadores y fomentando la innovación dentro del deporte urbano.

En Bogotá se estableció un nuevo récord mundial - crédito Futto

El partido reunió a reconocidas figuras del fútbol callejero colombiano, entre ellas Alexander Rodríguez, conocido como “Alexander 00″, Juan Pablo Sierra, Felipe Forero, Miguel Fory, Sebastián Zamora y el creador de contenido “Piquiña”.

Tras el encuentro, “Alexander 00″ manifestó su orgullo por haber participado en la histórica jornada y resaltó el valor del esfuerzo y la determinación como motores para alcanzar metas insospechadas. El futbolista compartió que nunca imaginó ser parte de un récord de este tipo y que experiencias como esta demuestran el potencial del talento local cuando se abren espacios y se promueve la creatividad.

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“Nunca estuvo en mi mente ser parte de un récord, porque a veces tenemos los sueños encerrados, pero ya sabemos que cosas como estas son las que podemos hacer cuando uno se lo propone. Soy un claro ejemplo de que se pueden hacer grandes cosas; ya hemos representado a Colombia en muchas partes del mundo”, declaró Rodríguez a los medios de comunicación.