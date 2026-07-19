Gustavo Petro cuestionó a Enrique Peñalosa por sus comentarios sobre el Regiotram del Norte: “Ya piensan dañarlo”

El presidente saliente de Colombia cuestionó a Peñalosa en su cuenta oficial de X - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República/Alcaldía de Bogotá/Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, intervino en la discusión sobre el Regiotram del Norte después de que el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa planteara una revisión detallada del proyecto de movilidad entre la capital y Cundinamarca antes de autorizar el desembolso de recursos públicos.

Peñalosa indicó en su cuenta oficial de X que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no ha firmado ningún acuerdo para el Regiotram del Norte y que, por esa razón, le complacía informar sobre su equivocación.

Por ese motivo, calificó como un “show” las declaraciones del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y de la ministra de Transporte del Gobierno Petro, María Fernanda Rojas, sobre el proyecto.

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Enrique Peñalosa calificó como un “show” las declaraciones del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y de la ministra de Transporte del Gobierno Petro, María Fernanda Rojas, sobre el Regiotram del Norte - crédito @EnriquePenalosa/X

“Ojalá se estudie bien ese proyecto y sus alternativas. No se pueden disponer a la ligera los recursos públicos del futuro (sic)”, indicó Peñalosa.

El presidente Gustavo Petro respondió a Enrique Peñalosa, acusándolo de intentar “dañar” el Regiotram del Norte, como, según el mandatario, lo hizo hace diez años.

“Ya piensan dañar el Regiotram del norte como hicieron hace 10 años. Lástima por la sabana norte si lo logran hacer (sic)”, expresó.

El jefe de Estado afirmó que, por “sectarismo político”, supuestamente se obstaculizó la construcción del metro subterráneo de Bogotá. Gustavo Petro aseguró que los estudios del proyecto fueron reemplazados para impedir su realización.

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“Solo por sectarismo político dañaron el metro subterráneo de Bogotá que hace 6 años debía terminar construcción pero reemplazaron sus estudios por otros solo para no dejarlo hacer (sic)”, indicó.

Y agregó: “La inmensa urbanización que desataron sobre Torca y Guaymaral para negocios inmobiliarios basados en el uso del carro particular, colapsa. Todas las casa a del norte de Chía y la nienamizacion suburbana y urbana se desvaloriza (sic)”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la solución de los gobernantes durante los últimos años “es ampliar la autopista norte”, olvidando, según el mandatario, “la teoría económica que ha demostrado que entre más se amplía la autopista para autos más se urbaniza y más se usa el carro particular y el colapso aumenta (sic)”.

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Gustavo Petro afirmó que, por “sectarismo político”, supuestamente se obstaculizó la construcción del metro subterráneo de Bogotá - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro afirmó en X que la utilización de la vía férrea del norte representa una opción óptima para el transporte regional. Según el mandatario, esta alternativa ha enfrentado resistencia por parte de quienes impulsan la extensión de Transmilenio y la ampliación de la autopista norte.

Petro indicó que el transporte férreo eléctrico no genera contaminación ni a nivel local ni global. Explicó que este sistema funciona a partir de estaciones, no de semáforos, y que dichas estaciones facilitan una urbanización densa y ordenada en sus alrededores.

“El transporte férreo eléctrico no contamina ni local ni globalmente, no se guía por semáforos sino por estaciones y las estaciones permiten una urbanización densificada y ordenada a su alrededor (sic)”, expresó.

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Respecto al proyecto Regiotram del Norte, Petro informó que los estudios se encuentran en fase final, que cuenta con vigencias futuras aprobadas y que está completamente financiado.

El presidente señaló que, tras la ausencia del distrito en la reunión definitiva para aprobar las vigencias futuras, gestionó la financiación nacional para cubrir la parte que debía aportar el distrito, asegurando la continuidad del proyecto.

Petro precisó que el Regiotram del Norte es un proyecto exclusivo de la Nación y del Departamento de Cundinamarca, aunque Bogotá puede sumarse como cofinanciador y aportar recursos.

Gustavo Petro precisó que el Regiotram del Norte es un proyecto exclusivo de la Nación y del Departamento de Cundinamarca - crédito Presidencia de la República

Finalmente, remarcó que el sistema es relevante por su comodidad y rapidez, y contribuye a reducir el uso del automóvil particular, lo que ayuda a descongestionar la autopista norte de Bogotá.

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“El proyecto es exclusivamente de la Nación y el Departamento de Cundinamarca. Bogotá puede entrar a cofinanciar y aportar. Es fundamental por su comodidad y rapidez. Para desestimular el carro particular y descongestionar la autopista norte de Bogotá (sic)”, aseveró.