Isabel Zuleta se despachó contra el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella tras fotografía de su gabinete: “Degradación”

Isabel Zuleta rechazó la foto del gabinete de Abelardo de la Espriella y la calificó como parte de un “espectáculo” del nuevo Gobierno - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @DELAESPRIELLAE

Horas después de que el nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella publicara la primera fotografía con la mayor parte del equipo de trabajo, incluidos los ministros ya designados, que harán parte del arranque de su gobierno, las críticas no se han esperar.

De hecho, en el mañana del domingo 19 de julio, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta fue una de las primeras en rechazar la imagen en la que, al menos un veintenar de personas, replicaron el popular movimiento de la mano sobre la frente que ha usado De la Espriella desde su campaña.

Según comentó la congresista en su cuenta de X, la publicación de la imagen haría parte de un supuesto “espectáculo” del nuevo gobierno y de no una estrategia para dirigir el país.

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Además, la legisladora no dudó en recordar el pasado del nuevo presidente y sus supuestos vínculos labores con antiguos líderes paramilitares, a quienes habría defendido a través de su firma.

La senadora del Pacto Histórico cuestionó que el equipo de Abelardo de la Espriella replicara el gesto de la mano sobre la frente usado en campaña - crédito X

“¿Qué sienten ustedes al ver esta foto? Yo: Degradación...- El espectáculo bochornoso al que estaremos sometidos, cada vez más peor, más bajo, más asqueante. Antes fuimos dominados por los paramilitares ahora por uno de sus abogados (sic)“, señaló Zuleta en su cuenta de X.

En su publicación, la senadora del Pacto también acusó al nuevo presidente de, supuestamente, burlarse de las Fuerzas Militares del país, al usar símbolos exclusivos de los uniformados e, incluso, irrespetarlos con su proyecto político, según señaló.

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“La falta de respeto a las fuerzas militares y de policía, civiles que no conocen el significado de los símbolos y los usan sin escrúpulo alguno, pero sobre todo irrespetan la carrera militar y su simbolismo (sic)”, continuó.

Finalmente, Isabel Zuleta lanzó una serie de cuestionamientos sobre las razones detrás de una supuesta “militarización” del poder Ejecutivo, insinuando que podría tratarse de una estrategia para dar beneficios a grupos al margen de la ley, además de supuestamente favorecer acuerdos con líderes paramilitares aún no concluidos.

El presidente electo Abelardo De la Espriella junto a los ministros designados que integrarán su gabinete a partir del 7 de agosto de 2026. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“La militarización del poder ejecutivo y de la vida civil quizás para ¿lavar la imagen del origen paramilitar de muchos de los que vemos ahí? o para ¿desconocer las responsabilidades del conductor político que dirigió graves crimenes en contra de la población ejecutados con las armas del Estado como una estrategia para borrar al que pensara difetente? O ¿Para superar la traición que propinaron durante el pésimo acuerdo de paz con las AUC aún pendiente de cerrar, un Acuerdo de Ralito que el país aún no conoce? (sic)“, concluyó Zuleta.

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Las críticas se dieron las el segundo consejo de ministros convocado por Abelardo de la Espriella en la ciudad de Barranquilla, con el propósito de ratificar las labores de sus ministros designados para revisar el empalme y definir la agenda legislativa de los próximos meses, a menos de tres semanas del inicio de su Gobierno el 7 de agosto de 2026.

El encuentro se concentró en dos frentes: el estado de la transición entre administraciones y los proyectos prioritarios que el nuevo Ejecutivo espera tramitar. La reunión buscó preparar al gabinete para la puesta en marcha del Gobierno entrante.

A la salida no hubo declaraciones de los ministros y ministras designados sobre lo discutido en el recinto. La única comunicación pública posterior provino del propio mandatario electo, que difundió una fotografía con su equipo y escribió en X: “Ya falta poco para la Patria Milagro. ¡El gabinete del Tigre está Firme por la Patria! (A.D.L.E)”.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella llevó a cabo el segundo Consejo de Ministros, en el que se avanzó en la revisión de la agenda que tendrá el Gobierno entrante en el Congreso de la República - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, explicó ante la prensa que la sesión incluyó una revisión del proceso de transición en curso y de la agenda del Congreso que prepara el nuevo Gobierno. También anticipó que en esa jornada se conocerían las iniciativas consideradas prioritarias.

“Vamos a hacer una revisión de todo el proceso de empalme que se está llevando a cabo esencialmente, y vamos a revisar también la agenda legislativa para los próximos meses. Los proyectos prioritarios los vamos a conocer hoy”, señaló el designado ministro.