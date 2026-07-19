Fuerte pelea entre turistas durante un tour en carrito playero por San Andrés, quedó captado en video

En el audio del video se escucha a una persona que intenta frenar la pelea con pedidos para calmar la situación - crédito Colombia Oscura/X

El recorrido de un grupo de turistas en San Andrés terminó en un episodio de violencia que quedó registrado en video y circuló rápidamente en redes sociales.

Unas imágenes captadas por una pasajera de motocicleta muestran cómo el paseo en una “mulita” o carrito playero alquilado se transformó en una pelea física entre varios de los visitantes.

Las imágenes muestran a dos parejas de mujeres sujetándose del cabello y a dos hombres intercambiando golpes. Desde el fondo, se escuchan voces que intentan calmar la situación con frases como: “Ey, ey, ey, suave, Vale. Ey, suave, Vale”.

Los testigos, quienes grabaron el suceso, sugirieron que el consumo de alcohol habría influido en el ambiente, asegurando: “Sí, se emborrachan todos”.

La discusión entre los turistas comenzó por desacuerdos sobre los tiempos fijados para conducir el vehículo - crédito Captura de video

El altercado se habría originado por desacuerdos internos sobre el tiempo que cada uno podía conducir el vehículo durante el tour. Esta diferencia de opiniones escaló hasta derivar en agresiones físicas entre los presentes.

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El material audiovisual difundido rápidamente en plataformas sociales permitió conocer el instante exacto del enfrentamiento. Los autores del video, además de registrar la pelea, compartieron sus impresiones sobre el nivel de descontrol presentado por el grupo.

El incidente llamó la atención sobre el comportamiento de algunos turistas en destinos de playa y la necesidad de reforzar medidas de convivencia al momento de alquilar vehículos recreativos en zonas turísticas.

La reacción en las redes sociales no se hicieron esperar, “Lo bueno es que todos estaban en pareja 🤣😂“; ”Tanto chismoso y aun no saben grabar un chisme...”; “Porqué será que las personas ( algunas) del interior colombiano cuando van a zona costera. Enloquecen?. Será el cambio de clima?”; “Los petristas son un asco”.

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El video de la pelea en San Andrés muestra a dos parejas de mujeres forcejeando y tomándose del pelo - crédito Captura de video

Judicializan a presunto responsable de coordinar viaje de lancha que desapareció con 42 migrantes entre San Andrés y Nicaragua

El caso de la desaparición de 42 migrantes en el Caribe colombiano sumó un nuevo capítulo judicial tras la detención de Borghi Kure Gaviria, señalado como administrador de la lancha implicada en el hecho. Un juez ordenó su reclusión preventiva mientras avanza la investigación por el delito de tráfico agravado de migrantes, imputado por la Fiscalía General de la Nación.

La pesquisa apunta a que Kure Gaviria habría cumplido un papel central en la organización del viaje, considerado uno de los episodios más dramáticos de migración irregular en la región. La Fiscalía sostiene que coordinaba la llegada irregular de extranjeros a San Andrés, gestionaba hospedajes temporales y organizaba la salida marítima hacia Centroamérica.

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Según los elementos del expediente, el 21 de octubre de 2023 tres lanchas partieron de un muelle privado en San Andrés con migrantes de nacionalidades colombiana, venezolana y china. Dos de ellas lograron llegar a su destino, pero la tercera desapareció en altamar. Desde entonces, no se ha tenido información sobre los pasajeros, entre ellos una mujer embarazada, 12 menores de edad y un bebé de tres meses.

Envían a prisión al presunto administrador de la lancha con 42 migrantes desaparecidos en San Andrés - crédito Fiscalía

El hecho fue calificado por las autoridades como uno de los más graves vinculados a las redes de tráfico de migrantes en el Caribe colombiano. La embarcación que desapareció no contaba con autorización de la Capitanía de Puerto para navegar en mar abierto, ni para transportar pasajeros. Además, estaba habilitada solo para la pesca artesanal, con una capacidad máxima autorizada de 15 personas, lejos de las 42 que viajaban ese día.

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Las hipótesis iniciales sugieren que la desaparición pudo haber ocurrido debido a las severas condiciones climáticas en la zona durante la travesía. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer el destino de la lancha y sus ocupantes.

En relación directa con la pregunta sobre lo sucedido, las autoridades informaron que la embarcación partió desde San Andrés con 42 personas a bordo y desapareció en altamar, sin que hasta la fecha se tenga información sobre su paradero ni el de sus pasajeros. La Fiscalía imputó a Borghi Kure Gaviria el delito de tráfico agravado de migrantes, al considerarlo responsable de la organización del viaje irregular que terminó en tragedia.

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El expediente detalla que Kure Gaviria presuntamente gestionaba cada aspecto logístico: desde el ingreso irregular de los migrantes al archipiélago hasta la planeación de los horarios de salida y el cobro a cada pasajero, sin respetar los límites legales de capacidad de las embarcaciones.

La captura de Kure Gaviria se produjo el 14 de julio de 2026 en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, tras ser deportado desde Panamá. Las autoridades consideran que abandonó Colombia poco después de la desaparición y permaneció en el extranjero mientras avanzaban las investigaciones.

El proceso judicial continúa en curso, mientras familiares de los desaparecidos y organizaciones humanitarias reclaman respuestas y justicia ante uno de los incidentes más graves de migración irregular registrados en el Caribe en los últimos años.

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