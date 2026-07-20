Por qué la mayoría de los colombianos no se quiso cambiar de régimen pensional: cifras demuestran qué pasó con Colpensiones y los fondos privados

Más de un millón de trabajadores podía aprovechar la ventana pensional que cerró el 16 de julio de 2026- crédito Prosperidad Social

La ventana pensional en Colombia cerró el 16 de julio y puso fin a un mecanismo excepcional que durante dos años permitió a afiliados próximos a pensionarse volver a elegir entre el Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), pese a que en condiciones ordinarias ya no podían hacerlo.

La opción fue creada por el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 para mujeres de 47 años o más con al menos 750 semanas cotizadas y hombres de 52 años o más con 900 semanas o más, siempre que estuvieran a menos de diez años de la edad de pensión y cumplieran la doble asesoría. Ante el cierre, el balance preliminar muestra que de 1.033.019 afiliados habilitados solo una parte completó el traslado, mientras siguen pendientes decisiones sobre recursos cercanos a $25 billones (traslado de los fondos de pensión a Colpensiones) y sobre la reforma pensional, que es estudiada por la Corte Constitucinal.

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Dicha figura operó por una sola vez y reabrió una posibilidad que las reglas ordinarias de la Ley 100 ya cerraban para quienes estaban a menos de diez años de cumplir la edad de pensión. La norma exigía que cada afiliado recibiera orientación tanto de Colpensiones como de su fondo privado antes de decidir. Esa doble asesoría debía permitir la comparación entre ambos regímenes antes de una decisión definitiva.

Colpensiones se convertiría en el fondo de pensiones más grande de Colombia en caso de que entre en vigor la reforma pensional - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Cifras de la ventana pensional

Las cifras de Colpensiones, con corte al 31 de mayo de 2026, indican que:

265.626 personas solicitaron la doble asesoría. Esa cantidad equivale al 25,7% del universo potencial de afiliados habilitados.

149.745 afiliados radicaron la solicitud formal de traslado. De ese total, 148.609 fueron aprobadas, lo que representa el 14,4% de las personas que podían acogerse al beneficio.

719 solicitudes fueron rechazadas. Otras 4.717 seguían en trámite y 3.141 permanecían en validación al momento de ese corte.

Las cifras de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) corresponden a otro momento del proceso y no coinciden en fecha con las de Colpensiones. Con corte al 15 de junio, registraban más de 272.000 solicitudes de doble asesoría y 153.392 traslados entre ambos regímenes.

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Tomados por separado, esos datos muestran que cerca de ocho de cada diez potenciales beneficiarios no cambiaron de régimen. En unos casos concluyeron que permanecer donde estaban era más conveniente y, en otros, no iniciaron el procedimiento.

La reforma pensional obliga a cada trabajador a cotizar en Colpensiones 2,3 salarios mínimos. El resto va a los fondos privados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hacia dónde se movieron los afiliados

El balance de Colpensiones muestra que:

137.398 afiliados pasaron del Rais al régimen público.

8.070 se movieron desde el régimen público hacia una administradora privada.

25.572 pensionados hicieron parte del proceso de traslado.

Los datos de Asofondos van en la misma dirección sobre el destino de los cambios. Según el gremio, alrededor de nueve de cada diez traslados tuvieron como llegada Colpensiones.

El proceso también mostró que no todos los afiliados que recibieron doble asesoría optaron por cambiarse. En muchos casos, la comparación confirmó que era más conveniente permanecer en el régimen en el que ya estaban.

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Dentro de las razones mencionadas para la baja utilización aparecen:

Prudencia.

Desinformación.

Dejar el trámite para los últimos días.

Dudas frente al nuevo sistema de pilares.

Congestión de los canales de atención aumentó al final del plazo.

Asofondos, que agrupa a Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, sostiene que a ocho de cada diez trabajadores les conviene seguir en un fondo privado. Según ese análisis, allí pueden pensionarse con 1.150 semanas o recibir una mejor devolución de saldos si no cumplen los requisitos, y la rentabilidad histórica real promedio ronda el 8% efectiva anual.

La transferencia será mensual y los periodos de pago se informarán mes a mes. El recurso estará disponible para ser cobrado durante 10 días hábiles - crédito Prosperidad Social

Dice que la doble asesoría confirmó permanencias tras comparar semanas requeridas, valor estimado de la pensión e implicaciones de cada régimen.

Disputa por los recursos y los fallos pendientes

Después del cierre del mecanismo, la discusión principal se concentra en el dinero asociado a los que ya cambiaron de régimen. En abril de 2026, el Gobierno expidió el Decreto 415 de 2026 para ordenar que esos recursos pasen a Colpensiones.

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Colpensiones ya asumió el riesgo pensional de esos afiliados. También señala que mantener esos recursos en las administradoras privadas genera un desbalance financiero.

Asofondos está en contra de esa interpretación y sostiene que el artículo 76 de la Ley 2381 dispone que los recursos sigan bajo administración de los fondos privados hasta que cada afiliado consolide el derecho a la pensión. Según el gremio, la controversia abarca cerca de $25 billones.