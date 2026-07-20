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Alerta en Norte de Santander tras suspensión de emisoras del Ejército: exigen reactivación por riesgo de emergencias

La administración municipal de Pamplona envió comunicaciones formales a la institución castrense y a entidades nacionales para que permitan el regreso provisional de la señal, mientras avanzan los trámites legales y persisten amenazas en zonas rurales

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La suspensión de las emisoras institucionales del Ejército Nacional en Norte de Santander mantiene en alerta a autoridades y organizaciones sociales por el riesgo de incomunicación rural - crédito Alcaldía de Pamplona / Facebook
La suspensión de las emisoras institucionales del Ejército Nacional en Norte de Santander mantiene en alerta a autoridades y organizaciones sociales por el riesgo de incomunicación rural - crédito Alcaldía de Pamplona / Facebook

La suspensión de las emisoras institucionales del Ejército Nacional en Norte de Santander mantiene en alerta a autoridades y organizaciones sociales, que advierten sobre los riesgos de incomunicación en áreas rurales y escenarios de emergencia.

Según documentos oficiales conocidos por Infobae Colombia, distintas entidades locales solicitaron al Ejército Nacional, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y a la Agencia Nacional del Espectro (ANE) autorizar de manera temporal la reactivación de estas frecuencias, que han sido durante años el principal canal de información preventiva y de alerta en la región.

Solicitudes urgentes de reactivación por riesgo de emergencias

La Alcaldía de Pamplona, junto con la Asociación Ambiental de Aseo y Reciclaje Renacer y la Secretaría de Planeación municipal,presentaron comunicaciones formales a las entidades competentes, argumentando que la ausencia de las emisoras afecta la capacidad de respuesta ante emergencias y limita la difusión de información institucional.

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En una carta, la administración local solicitó una autorización provisional por 12 meses para que la emisora vuelva a operar mientras avanzan los trámites legales. Según el documento, “esta petición obedece a una necesidad prioritaria de interés público, ya que desde hace más de 11 meses en la vereda Monteadentro, del municipio de Pamplona, se presentan de manera continua movimientos en masa, que representan una amenaza constante para la población, por el riesgo latente de una avalancha y otras emergencias, que requieren una comunicación inmediata, confiable y permanente con las comunidades”.

La Alcaldía de Pamplona pidió al Ejército Nacional, al MinTIC y a la ANE autorizar por 12 meses la reactivación temporal de las frecuencias - crédito Suministrado a Infobae Colombia
La Alcaldía de Pamplona pidió al Ejército Nacional, al MinTIC y a la ANE autorizar por 12 meses la reactivación temporal de las frecuencias - crédito Suministrado a Infobae Colombia

La carta, firmada por Juan Pablo Zapata Garzón, secretario general y de gobierno, destaca que la emisora se ha consolidado como herramienta clave para la emisión de alertas tempranas, la orientación ciudadana y la coordinación de acciones preventivas.

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“Su reactivación temporal representaría la recuperación de un medio de comunicación cercano, confiable y oportuno para nuestras comunidades rurales, especialmente aquellas que, por sus condiciones geográficas, cuentan con limitadas alternativas de acceso a información en tiempo real”, señala el texto oficial.

Impacto en la seguridad y la prevención comunitaria

Según la Asociación Ambiental de Aseo y Reciclaje Renacer, la interrupción de las transmisiones afecta directamente a las comunidades más apartadas, donde las emisoras del Ejército han sido históricamente el único canal confiable de información.

La organización ambiental sostiene que, a través de estas frecuencias, se difunden campañas de seguridad, convivencia ciudadana, prevención de riesgos, educación ambiental y promoción de valores cívicos.

La Asociación Ambiental de Aseo y Reciclaje Renacer advirtió que la interrupción de las transmisiones afecta a comunidades rurales donde la emisora del Ejército es la única fuente confiable de información - crédito Suministrado a Infobae Colombia
La Asociación Ambiental de Aseo y Reciclaje Renacer advirtió que la interrupción de las transmisiones afecta a comunidades rurales donde la emisora del Ejército es la única fuente confiable de información - crédito Suministrado a Infobae Colombia

“Consideramos que dichas emisoras constituyen un importante medio de comunicación y servicio público para la población, especialmente en las zonas rurales y apartadas, donde muchas veces representan la única fuente confiable de información”, expresó la asociación en el oficio dirigido a las autoridades.

La Junta de Acción Comunal de la vereda Monteadentro también elevó su preocupación por la suspensión del servicio. En su comunicación, la comunidad relata que en los últimos meses han enfrentado emergencias por deslizamientos de tierra, en las que la emisora del Ejército ha sido clave para emitir alertas, recomendaciones de evacuación y coordinar acciones con los organismos de socorro.

La interrupción del servicio deja a muchas familias sin acceso a información en tiempo real, lo que pone en riesgo su seguridad y bienestar, especialmente en zonas de difícil acceso.

Contexto de conflicto y vulnerabilidad

La suspensión de las emisoras se produce en un contexto de alta presencia de grupos armados ilegales en la zona del Catatumbo, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población.

Las autoridades locales argumentan que la emisora del Ejército no solo cumple funciones de alerta y prevención, también refuerza la presencia institucional del Estado en territorios históricamente afectados por la violencia.

La Secretaría de Planeación de Pamplona pidió en un oficio dirigido al Ejército, MinTIC y ANE que se autorice de manera preventiva la activación de la emisora mientras finalizan los trámites legales, advirtiendo que la ausencia del medio ha dificultado la divulgación oportuna de información de interés público.

Llamado a una decisión urgente

Las peticiones coinciden en que la suspensión de las emisoras institucionales representa un riesgo para cientos de familias que dependen de estos canales para recibir información sobre emergencias, salud, seguridad y protección ambiental.

“Estamos convencidos de que la reanudación de estas transmisiones aportará significativamente al desarrollo social, la educación, la prevención y la integración de las comunidades del departamento”, concluyó la Asociación Ambiental de Aseo y Reciclaje Renacer en su comunicación.

Las autoridades locales y organizaciones sociales esperan una pronta respuesta de las entidades nacionales para restablecer el servicio, ante la persistencia de riesgos naturales y las condiciones de aislamiento en varias zonas rurales de Norte de Santander.

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