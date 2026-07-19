Colombia

Equipo de Abelardo De La Espriella identificó más de 170 posibles irregularidades en contratos del Gobierno Petro

Entre los casos revisados figuran convenios de la SAE, contratos del ICBF, procesos de Ecopetrol y presuntas anomalías en Invías y empresas electrificadoras

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro
El equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, adelanta una revisión de contratos y decisiones administrativas del Gobierno saliente de Gustavo Petro. - crédito EFE / @ABDELAESPRIELLA/x

El equipo designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, para revisar la contratación y las decisiones administrativas del Gobierno de Gustavo Petro ha identificado más de 170 posibles irregularidades, algunas de las cuales ya dieron lugar a denuncias ante las autoridades competentes.

De acuerdo con una primicia revelada por El Tiempo, las alertas corresponden a contratos y actuaciones administrativas de distintas entidades del Estado, entre ellas la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Ecopetrol, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Invías y empresas electrificadoras.

Según ese medio, el proceso de revisión comenzó luego de la suspensión del empalme entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo. A partir de ese momento, los auditores empezaron a recopilar derechos de petición y denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la contratación pública.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, diez casos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades, mientras continúan las verificaciones sobre el resto de expedientes.

Así avanza la revisión de los contratos

Según conoció el diario, el equipo de auditoría cruza la información disponible en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) con reportes periodísticos que evidencien posibles alertas sobre procesos contractuales o actos administrativos.

El procedimiento contempla una revisión técnica previa antes de radicar cualquier denuncia.

De acuerdo con el medio, Carlos Sánchez, auditor forense del equipo, es el encargado de emitir un concepto técnico sobre cada caso. Posteriormente, los expedientes pasan al grupo jurídico, responsable de elaborar las denuncias penales o las quejas disciplinarias y de responsabilidad fiscal que son presentadas ante los organismos de control.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro - Agencia Nacional de Tierras
Un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la SAE hace parte de los casos revisados por el equipo de auditoría del presidente electo. - crédito EFE/ANT

Convenio entre la SAE y la ANT hace parte de las alertas

Uno de los principales frentes de revisión corresponde a la política de compra de tierras impulsada por el Gobierno nacional.

Según la información publicada, el equipo de De La Espriella documentó posibles irregularidades en un convenio entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) relacionadas con la adquisición de predios que, en la mayoría de los casos, no aparecerían titulados a nombre del Estado.

Personas involucradas en las auditorías explicaron al diario que la preocupación no se limita a un eventual detrimento patrimonial.

De acuerdo con esas fuentes, existiría incertidumbre jurídica porque algunos de los predios entregados a campesinos continuarían cobijados por medidas cautelares dentro de procesos judiciales y podrían regresar a manos de sus propietarios originales si así lo determina un juez.

Ecopetrol y Cenit también hacen parte de las denuncias

Entre los expedientes revisados figura igualmente un proceso contractual relacionado con Cenit, filial de Ecopetrol.

Según la denuncia citada, el contrato, adjudicado a la firma Gesycobro S.A.S., supera los 21.108 millones de pesos y habría sido otorgado por encima de empresas reconocidas del sector.

A ese caso se suma otra denuncia que cuestiona la actuación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

De acuerdo con la información publicada, el equipo del presidente electo sostiene que Roa presuntamente continuó participando en juntas directivas y utilizando vehículos oficiales e incluso aeronaves de la compañía mientras se encontraba en licencia, luego de la imputación de cargos en su contra por tráfico de influencias.

Ecopetrol y su filial Cenit hacen parte de los casos revisados por el equipo de auditoría del presidente electo. - crédito EFE/Guillermo Legaria
Ecopetrol y su filial Cenit hacen parte de los casos revisados por el equipo de auditoría del presidente electo. - crédito EFE/Guillermo Legaria

Contratos del ICBF y otras entidades también están bajo revisión

Otro de los casos mencionados corresponde a un contrato del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con un hospital intervenido en el departamento del Chocó para atender a niños, niñas y madres gestantes con desnutrición.

Ese expediente ya había sido objeto de una queja disciplinaria presentada por el equipo del presidente electo.

Además, el medio conoció que las auditorías incluyen presuntas anomalías en contratos de Invías, empresas electrificadoras e incluso de la Vicepresidencia Jurídica, donde, según las fuentes consultadas, algunos procesos habrían sido direccionados.

En Nariño se habrían robado el dinero del programa Mi Familia del Icbf - crédito Icbf
Un contrato del ICBF con un hospital intervenido en Chocó hace parte de los expedientes revisados por el equipo auditor. - crédito Icbf

Información entregada por funcionarios salientes

Según fuentes citadas por El Tiempo, parte de las denuncias que actualmente revisa el equipo de auditoría habría sido suministrada por funcionarios del propio Gobierno saliente.

De acuerdo con esas versiones, algunos servidores públicos decidieron entregar información sobre presuntos hechos de corrupción que habrían conocido durante su permanencia en distintas entidades estatales.

El diario señaló que, según esas fuentes, varios funcionarios estarían buscando poner esos hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que sean objeto de las investigaciones correspondientes.

Temas Relacionados

Abelardo De La EspriellaGobierno PetroRicardo Roa EcopetrolSAEAgencia Nacional de TierrasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conoce el clima de este día en Barranquilla

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Conoce el clima de este día en Barranquilla

Previsión del clima en Medellín para antes de salir de casa este 19 de julio

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Previsión del clima en Medellín para antes de salir de casa este 19 de julio

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cartagena de Indias

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cartagena de Indias

Pronóstico del clima en Cali este 19 de julio: temperatura, lluvias y viento

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Pronóstico del clima en Cali este 19 de julio: temperatura, lluvias y viento

Bogotá: la predicción del tiempo para este 19 de julio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Bogotá: la predicción del tiempo para este 19 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez reveló con qué mujer de la farándula colombiana tendría intimidad: “Es la única”

Esperanza Gómez reveló con qué mujer de la farándula colombiana tendría intimidad: “Es la única”

Por qué ‘La Odisea’ no puede verse en Colombia como Christopher Nolan la imaginó

Jorge Iván ‘El Churo’ Díaz se pronunció ante la inminete imputación de cargos en su contra: “Aquí el delincuente es otro”

Andrea Noceti reveló que ella y Johana Bahamón salieron con los mismos hombres: “A ella le resbalaba”

Juan Pablo Ángel reveló cómo reconoció la orientación sexual de su hijo Geronimo: “Jugaba fútbol para complacerme”

Deportes

Millonarios cayó ante Colo-Colo en la celebración de sus 80 años en El Campín

Millonarios cayó ante Colo-Colo en la celebración de sus 80 años en El Campín

Colombianos rompieron el récord Guinness del partido de fútbol más alto del mundo, fue a 196 metros del suelo

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama elogió a Lionel Messi en la previa de la final de Mundial 2026 entre España y Argentina: “Que le den el balón de oro”

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se movieron las contrataciones el 18 de julio

Sebastián Montoya habló sobre las sensaciones que dejó la clasificación en el Gran Premio de Bélgica en la Fórmula 2: "Fue bastante difícil"