La creciente del río Ariari deja incomunicados a tres municipios del Meta: más de 40 personas han sido rescatadas tras inundaciones

La pérdida del aproche del puente La Amistad cortó la conexión terrestre entre Cubarral, El Dorado y El Castillo - crédito Gobernación Meta

La creciente del río Ariari dejó sin conexión vial a varias comunidades en el departamento del Meta tras la pérdida del aproche del puente La Amistad, la interrupción afectó directamente a los municipios de Cubarral, El Dorado y El Castillo.

La emergencia, causada por la socavación del terreno en uno de los extremos del puente, impidió la circulación de vehículos y dificultó el abastecimiento de bienes esenciales.

Las autoridades del Meta, encabezadas por la gobernadora Rafaela Cortés, activaron de inmediato un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta institucional.

Desde este centro, se gestionan acciones de atención urgente, evaluación de daños y definición de estrategias para recuperar la movilidad. El objetivo prioritario es restablecer el acceso vial y garantizar la seguridad de la población afectada.

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La gobernadora Rafaela Cortés activó la capacidad operativa departamental e instaló un Puesto de Mando Unificado por la emergencia - crédito Gobernación Meta

Desde el inicio de la emergencia, la administración departamental articuló esfuerzos con las alcaldías locales, organismos de socorro y entidades como la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia de Infraestructura del Meta. El objetivo principal fue restablecer la movilidad y brindar seguridad a los habitantes.

El Puesto de Mando Unificado centralizó la toma de decisiones, estableciendo tareas conjuntas para atender la contingencia. Como parte de las primeras medidas, la administración departamental movilizó ocho retroexcavadoras de oruga con capacidad de 20 toneladas cada una.

Estas máquinas fueron destinadas a contener la erosión, estabilizar el terreno y preparar la zona para futuras labores de reconstrucción del acceso. Los equipos técnicos trabajan en el área comprometida para frenar el avance del deterioro y proteger otros sectores de la vía.

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Especialistas en hidráulica y geotecnia realizan inspecciones continuas para monitorear la evolución de las condiciones del terreno y del caudal del río. El monitoreo constante es clave, ya que cualquier nuevo aumento en el nivel del Ariari podría modificar la situación y afectar los trabajos en curso.

Ocho retroexcavadoras de oruga de 20 toneladas llegaron al sector para mitigar el impacto del afluente sobre la infraestructura vial - crédito Gobernación Meta

Ayuda humanitaria y apoyo a la población

Como parte de la respuesta, la Gobernación del Meta entregó kits de ayuda humanitaria en los municipios de El Dorado y El Castillo. Los paquetes contenían colchonetas, cobijas, sábanas y almohadas, destinados a quienes perdieron bienes o quedaron incomunicados por la creciente.

La directora departamental de Gestión del Riesgo, Luz Nelly Monzón, confirmó la entrega de estos insumos a las autoridades municipales y ratificó que las acciones de apoyo continuarán mientras persista la emergencia.

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Las autoridades del Meta reiteraron el compromiso de mantener la presencia institucional en la zona hasta restablecer las condiciones de movilidad y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas por el desbordamiento del Ariari.

Detalles de rescate de personas

Durante el sábado 18 y el domingo 19 de julio, el helicóptero UH60 Blackhawk, en su configuración ‘Ángel’, realizó tres misiones de búsqueda y rescate, tanto de día como de noche. Estas operaciones permitieron evacuar a 44 personas, entre ellas adultos, menores de edad y animales domésticos, hacia zonas seguras en los municipios afectados.

Varias comunidades del Meta quedaron incomunicadas por carretera tras el daño en la vía de ingreso a la estructura - crédito Gobernación Meta

Las lluvias recientes provocaron el desbordamiento del río, inundando extensamente las áreas cercanas a los municipios de El Dorado, El Castillo y Cubarral. Como consecuencia, muchas familias que habitan en la rivera se vieron forzadas a dejar sus viviendas, aunque no todas pudieron salir por sus propios medios debido al difícil acceso y la incomunicación en la región.

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Frente a la emergencia, el helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana utilizó maniobras con grúa de rescate y aterrizajes en zonas confinadas para llegar hasta quienes estaban atrapados.

Las personas evacuadas fueron trasladadas a los cascos urbanos de El Dorado y El Castillo, donde equipos médicos les realizaron chequeos de rutina y les brindaron resguardo y acompañamiento.

En respuesta a la pregunta sobre la situación en el Meta: el helicóptero UH60 Blackhawk rescató a 44 personas aisladas por la creciente del río Ariari, tras intensas lluvias que causaron inundaciones en municipios de la región. Las operaciones, ejecutadas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, incluyeron evacuaciones aéreas a zonas seguras, con asistencia médica posterior.

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