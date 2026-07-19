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La prensa de Portugal analizó la llegada de Jhon Durán al Benfica: “Se une a una lista de altos y (muchos) fracasos”

Los actos de indisciplina por los últimos clubes que ha pasado también fueron reseñados por los diarios portugueses

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Jhon Durán acaparó las portadas de los diarios de Portugal con su llegada a Lisboa - crédito X
Jhon Durán acaparó las portadas de los diarios de Portugal con su llegada a Lisboa - crédito X

La llegada del delantero colombiano Jhon Durán al Benfica, cuya oficialización se espera “en las próximas horas”, volvió a poner el foco en la búsqueda de un referente en el ataque del club, según informó el diario portugués A Bola.

La publicación recordó que esa posición quedó sin un dueño indiscutido desde la salida de Jonas de la Luz en 2019, tras cerrar su etapa con 137 goles en 183 partidos. Desde entonces, el equipo atravesó “una auténtica montaña rusa” en el frente ofensivo, con algunos goleadores, varias apuestas que no cumplieron las expectativas y un desembolso de “muchos millones”, de acuerdo con el medio.

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Otro de los diarios deportivos tradicionales de Portugal, Record, hizo un video resumen de la trayectoria del joven delantero que ha pasado por seis clubes en cuatro años, contando al Benfica. Como profesional, ha disputado 205 partidos en los que ha marcado apenas 47 goles por su falta de continuidad. El equipo en el que más goles marcó fue el Aston Villa (20).

El diario Record también se refirió al supuesto triángulo amoroso entre Richard Ríos, la influenciadora La Suprema y Jhon Jader Durán. Ahora los dos futbolistas compartirán camerino y a su llegada a Lisboa, el delantero aseguró que era buen amigo del volante de la selección Colombia.

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Portada de O Jogo en la sección del Benfica en su publicación del 19 de julio - crédito O Jogo
Portada de O Jogo en la sección del Benfica en su publicación del 19 de julio - crédito O Jogo

Por último, el diario O Jogo reseñó todos los conflictos deportivos extrafutbolísticos que ha presentado el delantero nacido en Zaragoza, Antioquia.

En el plano deportivo, Durán ofrece potencia física, velocidad, remate e imprevisibilidad. Esas condiciones explican por qué el club lisboeta decidió avanzar por un futbolista que, pese a su corta edad, ya pasó por Envigado, Chicago Fire, Aston Villa, Al Nassr, Fenerbahçe y Zenit.

La publicación portuguesa presenta su fichaje como una oportunidad de rehabilitación en una trayectoria todavía breve, pero ya atravesada por fracasos sucesivos y por un temperamento que le generó problemas dentro y fuera del campo. El propio cambio a Portugal aparece así ligado a la posibilidad de revitalizar una carrera que perdió impulso.

Jhon Jader Durán fue recibido por José Mourinho en la concentración del Fenerbahcé- crédito @Fenerbahce/X
Jhon Jader Durán fue recibido por José Mourinho en la concentración del Fenerbahcé- crédito @Fenerbahce/X

El paso por el Fenerbahçe comenzó con un choque directo con José Mourinho. El delantero, cedido por Al Nassr, no se presentó a la pretemporada que el club realizaba en Portugal y provocó la reacción del entrenador: “Es una falta de respeto. Aquí hay reglas claras, y quien no las siga sufrirá consecuencias. Hablaremos con Durán cuando aparezca, si aparece”.

Después viajó a Rusia para jugar en el Zenit, pero su ciclo allí duró apenas dos meses y medio. Había llegado a fines de febrero y, en su debut, protagonizó un forcejeo a los cinco minutos de juego, cuando sujetó del cuello a un futbolista del Krasnodar y ambos cayeron al césped.

Su balance en ese club fue breve: seis partidos y un gol. Luego dejó el equipo al alegar motivos personales y regresó a Colombia.

Fuera del campo, la exposición siguió creciendo. Durante unas vacaciones en su país publicó en redes sociales un video en el que circulaba en moto a alta velocidad y sin casco.

La Federación Colombiana de Fútbol desconvocó a Jhon Durán por un problema lumbar - crédito Federación Colombiana de Fútbol
La Federación Colombiana de Fútbol desconvocó a Jhon Durán por un problema lumbar - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Tras su salida del Zenit, además, enfrentó denuncias policiales de vecinos por fiestas frecuentes con música muy alta en su casa de vacaciones. Todo eso ocurrió mientras todavía aspiraba a ser convocado para el Mundial.

Según recoge el medio portugués, algunos medios de Colombia vincularon su ausencia en esa lista con problemas con el seleccionador Néstor Lorenzo. Los reportes sostienen que, después de un partido de clasificación ante Perú, entró al vestuario muy alterado, lanzó insultos y reaccionó de forma agresiva hasta agarrar y sacudir al entrenador de la camiseta, antes de que lo frenaran los capitanes James Rodríguez y Jefferson Lerma.

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