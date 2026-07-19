La alta cocina de 17 chefs internacionales se unira en Colombia por una causa social en el Davivienda Restaurant Tour

Davivienda Restaurant Tour 2026 reunirá en Colombia a 17 chefs internacionales y referentes nacionales en 17 cenas exclusivas entre el 10 de agosto y el 5 de noviembre, con Bogotá.

Davivienda Restaurant Tour 2026 reunirá en Colombia a 17 chefs internacionales y referentes nacionales en 17 cenas exclusivas entre el 10 de agosto y el 5 de noviembre, con Bogotá como la ciudad con más encuentros dentro de un recorrido por seis ciudades.

El evento, organizado por la Fundación Corazón Verde a través de Alimentarte, llevará esas cenas a Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali y Neiva. Cada experiencia unirá a un chef internacional y a un anfitrión colombiano en un menú único, con precios entre $300.000 y $500.000 por puesto.

La capital concentrará buena parte de la agenda del 10 al 14 de agosto. Las cenas previstas serán en restaurantes como Harry Sasson, Leo, La Brasserie, Humo Negro, El Chato, Afluente, Pajares Salinas y Osso.

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Los chefs que encabezarán la programación

Davivienda Restaurant Tour 2026. Mitsuharu “Micha” Tsumura (Maido, No. 1 del mundo).

Una nómina de chefs invitados internacionales reúne perfiles con Estrella Michelin, restaurantes señalados como “el mejor del mundo” y proyectos que funcionan como marca de autor en sus respectivos mercados. El listado reune figuras de México, Francia, Perú, Argentina, India, Brasil, Japón y Portugal, con cocinas que cruzan técnica, territorio y relato cultural.

Se destaca la presencia de Kike Casarrubias, chef de OXTE en París y galardonado con una Estrella Michelin, con un perfil construido sobre técnica francesa y raíces mexicanas. Ese cruce lo ubica en una escena descrita como “una de las más exigentes del mundo”, a partir de una cocina planteada como puente entre dos tradiciones.

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También queda marcado el peso de Perú en la selección, con Mitsuharu “Micha” Tsumura al frente de Maido, presentado como “el mejor restaurante del mundo”, y con Virgilio Martínez, cuya trayectoria se asocia a la transformación de la gastronomía global desde Central mediante la exploración de ecosistemas peruanos.

Michelin, rankings y restaurantes como marca internacional

El listado incluye también a Iván Azar, chef de Casa Vigil, restaurante con Estrella Michelin

El listado incluye también a Iván Azar, chef de Casa Vigil, restaurante con Estrella Michelin, asociado a una propuesta de cocina argentina contemporánea que celebró producto local, cultura del vino y paisaje andino con una mirada creativa y sostenible.

Desde Mendoza, Sebastián Weigandt, chef de Azafrán, restaurante galardonado con Estrella Michelin, con un trabajo enfocado en productos locales desde una mirada contemporánea y señalado como clave para la proyección internacional de la región.

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Brasil suma un perfil con doble distinción: Luiz Filipe Souza, una de las figuras destacadas de la nueva generación brasileña, chef de Evvai, restaurante con dos Estrellas Michelin, una cocina que explora la conexión entre tradición italiana e ingredientes de Brasil.

Portugal también entra en esa conversación con Pedro Pena Bastos, vinculado a proyectos como CURA (estrella Michelin) y actualmente al frente de Broto en Lisboa, con foco en producto de temporada y tradición reinterpretada.

Territorio, maíz y biodiversidad: la cocina como proyecto cultural

Virgilio Martínez, uno de los chefs más influyentes del mundo, con una cocina basada en la investigación sobre biodiversidad, territorio y cultura a partir de su trabajo en Central.

México aporta una línea de trabajo centrada en patrimonio alimentario. Santiago Moctezuma, destacado como defensor del maíz criollo y responsable de Maizajo,un proyecto clave para preservar tradiciones ancestrales, con reivindicación de la nixtamalización y un puente entre gastronomía, territorio e identidad cultural.

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De Perú se destaca Virgilio Martínez, uno de los chefs más influyentes del mundo, con una cocina entendida como investigación sobre biodiversidad, territorio y cultura a partir de su trabajo en Central.

En Brasil, Manu Buffara lidera el restaurante Manu en Curitiba caracterizada como una de las chefs más influyentes de América Latina, con una propuesta orientada a la biodiversidad brasileña y un compromiso con la sostenibilidad y los productores locales.

Takehiro Ohno, un chef japonés con trayectoria internacional en América Latina, embajador de la cultura gastronómica japonesa, con un trabajo que conecta tradición, técnica y difusión a escala global.

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Nuevas generaciones, formatos contemporáneos y recorridos de formación

También participa Varun Totlani, chef de Masque, definido como “el restaurante más importante de India”

Argentina tiene a Tomás Treschanski como una de las jóvenes promesas de la región, con Trescha como plataforma desde la cual combina investigación, técnica y creatividad.

También participa Varun Totlani, chef de Masque, definido como “el restaurante más importante de India”, con una propuesta que reinterpreta la diversidad gastronómica de su país desde una mirada contemporánea, innovadora y sofisticada.

Desde México llega Tomás Bermúdez, fundador de La Docena, asociado a la revolución del concepto de oyster bar con mariscos del Pacífico, técnica internacional y manejo del fuego.

La ruta de formación internacional se completa con David Castro, chef de Fauna, formado en cocinas como Noma y Eleven Madison Park, una figura sólida de la nueva gastronomía mexicana que combina técnica internacional y conexión con el territorio.

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El listado se completa con Alfredo Villanueva, chef de Villa Torél, y Jonatán Gómez Luna, chef de Le Chique, uno de los restaurantes más importantes de México

Davivienda Restaurant Tour 2026. Por el lado colombiano participará Leonor Espinosa.

Por el lado colombiano participarán Leonor Espinosa, actualmente una de las chefs más influyentes de América Latina; Harry Sasson, un referente de la gastronomía colombiana contemporánea, y Álvaro Clavijo, el chef al frente de El Chato, considerado el mejor restaurante de América Latina.

También cocinarán Jaime Rodríguez, Carmen Ángel, Jaime Torregrosa, Vicky Acosta, Jeferson García y José Augusto Pajares, entre otros. La programación también incorpora a Massimo Vessella, Manuel Mendoza y Carolina Asmar como parte de los restaurantes locales.

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Cómo serán las cenas y el formato colaborativo

Cada cena reunirá a un chef internacional y a un anfitrión colombiano en una misma cocina para crear un menú exclusivo que no volverá a repetirse.

Cada cena reunirá a un chef internacional y a un anfitrión colombiano en una misma cocina para crear un menú exclusivo que no volverá a repetirse. La organización plantea una experiencia de formato íntimo, con cupos limitados y atención personalizada.

Los menús partirán de ingredientes locales como cacao, café, pescados de río, frutas amazónicas y tubérculos andinos. La propuesta sumará entradas, platos principales y postres de autor con maridajes seleccionados por sommeliers invitados.

La dinámica busca facilitar el intercambio de ideas y saberes entre cocineros de distintos países. Para el sector hostelero, gastronómico y de catering, estos encuentros también ofrecen visibilidad para restaurantes, productores y empresas del ecosistema culinario.

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Ciudades, causa social y venta de entradas

Después de Bogotá, el recorrido llegará a Medellín y Cartagena. También tendrá fechas en Barranquilla, Cali y Neiva.

Después de Bogotá, el recorrido llegará a Medellín y Cartagena. También tendrá fechas en Barranquilla, Cali y Neiva.

En otras ciudades, la programación menciona espacios como Manuel Cocina y Celia en Barranquilla, Carmen, Boro y Selma en Medellín, Harry Sasson y Celele en Cartagena, y Platillos Voladores en Cali.

Las entradas estarán disponibles en la página oficial de la Fundación Corazón Verde y en plataformas aliadas, con beneficios especiales para clientes Davivienda. El valor del puesto incluirá menú completo, maridaje y actividades adicionales como charlas con los chefs o recorridos por la cocina.

La organización aconseja reservar con anticipación, ya que cada cena tendrá cupos limitados. La programación completa y los detalles de cada servicio podrán consultarse en el sitio web habilitado para el tour.

El recaudo de estas cenas financiará los programas sociales de la Fundación Corazón Verde. Los recursos apoyarán a familias de policías caídos y heridos en servicio en Colombia.