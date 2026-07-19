Falso policía fue capturado en la terminal Salitre en Bogotá: desató tremenda balacera para evitar su detención

La Policía Metropolitana de Bogotá intervino tras denuncias sobre hombres armados que intimidaban a los ocupantes de un vehículo en el occidente de la ciudad - crédito Policía Bogotá

Momentos de tensión se vivieron en el occidente de Bogotá, después de que un hombre desatara un intercambio de disparos cerca de la Terminal de Transporte Salitre tras un operativo de la Policía Nacional que terminó con la captura del sujeto que fingía ser agente.

Según información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la acción se produjo en la tarde del viernes 17 de julio luego de que varios ciudadanos alertaran sobre la presencia de individuos armados que intimidaban a los ocupantes de un vehículo en inmediaciones del terminal.

Tras las denuncias, la patrulla asignada llegó al sitio y detectó a cuatro hombres en dos motocicletas, todos con gorras que simulaban los distintivos oficiales de la institución policial. Al percatarse de la llegada de los uniformados, los sospechosos intentaron escapar, lo que desencadenó una persecución armada por la zona.

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“Gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados, atendimos un llamado en inmediaciones del terminal de transporte Salitre, donde varias personas armadas intimidaron a los ocupantes de un vehículo. Al llegar al lugar, los sospechosos, quienes se movilizaban en dos motocicletas y portaban prendas con distintivos de la Policía Nacional, emprendieron la huida”, señaló la teniente coronel Adriana Ruiz, comandante de la Estación de Policía Terminal.

La confrontación ocurrió en el occidente de Bogotá la tarde del viernes 17 de julio, tras reportes ciudadanos de sujetos armados que hostigaban a ocupantes de un carro en inmediaciones del terminal - crédito Policía Bogotá

Durante la huida, una de las motocicletas impactó contra un vehículo, hecho que facilitó la detención de uno de los implicados. Los agentes incautaron en el lugar un revólver calibre 22 con munición y constataron que la motocicleta en la que se movilizaba el capturado tenía un reporte vigente por hurto.

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Las autoridades establecieron que los implicados usaron prendas alusivas a la Sijín (Seccional de Investigación Judicial) para engañar y atemorizar a sus víctimas, según informó la Policía Nacional.

El ciudadano aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y receptación. Además, se confirmó que cuenta con antecedentes por hurto y otros delitos.

La Policía Nacional reiteró que mantiene acciones de registro y control para prevenir delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en Bogotá. La institución invitó a la comunidad a reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123, recordando la importancia de la denuncia oportuna para combatir la delincuencia en la capital.

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La persecución armada comenzó cuando cuatro hombres intentaron escapar al notar la llegada de los uniformados en inmediaciones del terminal - crédito Terminal de Transporte en Bogotá

“El capturado y los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y receptación. Continuaremos adelantando acciones contundentes contra la delincuencia e invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea uno dos tres”, concluyó la comandante.

Bogotá aumentará pie de fuerza por desfile del 20 de julio

El sur de Bogotá se prepara para recibir a miles de asistentes en el tradicional desfile militar y policial del 20 de julio, una jornada que estará presidida por un amplio operativo de seguridad. Este despliegue responde a la conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia, que este año tendrá como epicentro la avenida Villavicencio.

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Más de 3.000 policías custodiarán el evento, según anunció la Policía Nacional. El recorrido contemplado abarca 2,3 kilómetros, desde la transversal 70C hasta la carrera 23C, atravesando sectores de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Las autoridades esperan una alta concurrencia y han dispuesto vigilancia reforzada a lo largo de toda la ruta.

Más de 3.000 policías custodiarán el desfile militar del 20 de julio en el sur de Bogotá, con un operativo especial de seguridad, vigilancia y controles en los accesos para garantizar una jornada tranquila - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Un total de 800 uniformados estarán apostados estratégicamente en el recorrido principal. Su labor será responder ante cualquier eventualidad y acompañar el desarrollo del evento, garantizando la seguridad de los asistentes.

Alrededor del desfile, 1.640 policías de distintas especialidades conformarán 21 cuadrantes de seguridad. Estas unidades reforzarán la vigilancia sobre los barrios aledaños, controlarán los accesos y mantendrán presencia constante antes, durante y después del acto.

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Uno de los puntos considerados más sensibles es el entorno del río Tunjuelo. Allí, comandos Jungla y otras capacidades especializadas desplegarán cerca de 536 uniformados para labores de control y vigilancia, cubriendo desde el inicio hasta el final del trayecto.