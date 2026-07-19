Concierto Rosalía Bogotá: Tokischa estuvo en el confesionario y sorprendió con historia de su juventud

La dominicana aseguró que fue una 'sugar baby' en medio de una fuerte crisis económica y así logró sobrevivir - crédito Elissa Salas / EFE

Rosalía tuvo una segunda presentación en Bogotá e invitó la noche del sábado 18 de julio a la rapera dominicana Tokischa para el “confesionario” del Lux Tour, un segmento en el que la artista caribeña relató una etapa de precariedad económica: “Una de ellas fue en una época en la que estaba completamente rota, no tenía habitación, no tenía trabajo, no tenía nada… pero tenía novio”.

La aparición se dio días después de que la cantante española abriera la etapa latinoamericana de la gira en la capital colombiana.

En la primera fecha, había presentado en ese mismo espacio a la cantante y actriz Juliana Velásquez, a quien describió como “una mujer talentosísima que no necesita introducción”.

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Rosalía tuvo como invitada a Tokischa en su segunda noche en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @RosaliaInfo_ES/X

Tokischa, con quien Rosalía colaboró en 2021 en Linda y más tarde en La Combi Versace del álbum Motomami (2022), empezó su historia con una frase sobre su pasado:

“Yo soy como un gato, yo he vivido muchas vidas”. Luego agregó que, ante esa situación, tomó una decisión: “Así que decidí convertirme en sugar baby y empecé a buscar… Y recuerda, escuchamos, pero no juzgamos. No, no, no… hay que buscarse la vida, ¿verdad?”.

En el relato, la rapera sostuvo que su pareja de entonces rechazó la idea, en un contexto en el que, según dijo, “ninguno trabajaba [refiriéndose a su pareja en ese entonces]” y necesitaban una salida. “Y ese sugar daddy... quería hacer un trío (...). Una de mis mejores amigas era la prima de mi novio de esa época, así que me la llevé a ella”, contó, lo que provocó risas y ovaciones entre los asistentes.

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Tokischa en Bogotá en el concierto de la Rosalía en el Movistar Arena - crédito @RosaliaInfo_ES/X

Tokischa siguió con detalles de esa noche: “Nos lo pasamos muy bien. Ella y yo, mi sugar daddy, que, por cierto, no se le levantaba”. Y remató: “Así que básicamente terminó siendo solo nosotras dos divirtiéndonos juntas. Ella no se separaba de mí”.

El “confesionario” se consolidó como uno de los momentos más esperados del Lux Tour, por el que ya pasaron artistas como Karol G, Aitana, Bad Gyal, Lorde, Chappell Roan y Guitarricadelafuente.

Al cerrar la conversación, Rosalía se dirigió a su invitada con una dedicatoria antes de interpretar Perla: “Tokischa, yo tengo debilidad contigo. Realmente, tú eres mi perla, Toki”.

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Así fue el confesionario de Juliana Velásquez en el concierto

La noche del 16 de julio de 2026, Juliana Velázquez se convirtió en tendencia en redes sociales tras aparecer como invitada sorpresa de Rosalía en el Movistar Arena de Bogotá, en el marco del Lux Tour. La artista española sorprendió al público al invitarla al “confesionario”, un espacio del show donde revelan historias personales.

Durante ese segmento, Juliana compartió una experiencia nunca antes contada: relató su relación con un actor colombiano reconocido, protagonista de series nacionales e internacionales. Según contó, la relación comenzó en el rodaje de una serie y, aunque no fue un noviazgo formal, ambos salieron juntos y compartieron varios momentos en secreto.

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La cantante bogotana fue ovacionada en el Movistar Arena durante el Lux Tour, donde relató una experiencia personal que vivió junto a un reconocido actor colombiano durante una producción televisiva - crédito @69David_Lopez/ X

El hecho que marcó la ruptura ocurrió en la fiesta de fin de grabaciones, donde el actor, tras besarla en público, le dijo: “Contigo me pasa que no me importa el físico, no me importa que no seas la más linda”. Esta frase sorprendió tanto a Juliana como a Rosalía, quien reaccionó con indignación y humor ante el relato.

Tras ese episodio, Juliana afirmó haber decidido terminar el vínculo, priorizando su autoestima y compartiendo ante el público un mensaje de empoderamiento: “Nunca volveré a perder un segundo con alguien que no me considere guapa de poder”.

La confesión de Juliana se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto y de las redes, reforzando la tradición de Rosalía de invitar a artistas locales y generar espacios de conexión emocional con el público.

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