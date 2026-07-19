Policía destruyó laboratorio dedicado a la producción de cocaína en Cúcuta: tenía capacidad de generar 1,5 toneladas al mes

En un operativo en una zona rural de Cúcuta. En el lugar se encontraron numerosos insumos químicos, equipos y droga lista para su distribución - crédito @DirectorPolicia/X

El director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano, informó sobre la destrucción de un laboratorio de cocaína en Cúcuta y reportó que en el operativo las autoridades incautaron una tonelada de cocaína.

En su publicación en X, el oficial compartió un video en el que mostró el procedimiento de los uniformados para acabar con la producción de drogas en lo que sería zona rural de la capital nortesantandereana.

El mensaje difundido en la cuenta oficial del alto mando indicó que la operación se realizó de forma conjunta entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA. Según el reporte oficial, el laboratorio tenía capacidad para producir hasta 1,5 toneladas mensuales de cocaína.

PUBLICIDAD

El director de la Policía Nacional confirmó la noticia a través de su canal de X - crédito @DirectorPolicia/X

En el mismo balance, Rincón Zambrano detalló que durante la intervención también fueron decomisados 418 galones de cocaína en suspensión y 65 kilos de base de cocaína. La publicación presentó el operativo como parte de las acciones de las autoridades contra las estructuras dedicadas al procesamiento de estupefacientes en esa zona del país.

Cúcuta, capital de Norte de Santander, es una ciudad ubicada en un corredor fronterizo que ha sido mencionado de forma recurrente en reportes oficiales sobre rutas del narcotráfico y economías ilegales.

En este caso, la información difundida por el director de la Policía se concentró en la destrucción de la infraestructura y en el volumen de droga e insumos atribuidos al procedimiento.

PUBLICIDAD

Policía destruyó laboratorio de coca en Cúcuta que producía 1,5 toneladas al año - crédito @DirectorPolicia/X

Los datos que arrojó Colombia en materia de producción de drogas

Colombia finalizó 2024 con 261.000 hectáreas de cultivos de coca, según la cifra oficial presentada por el Gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Este dato refleja un incremento del 3,5% respecto al año anterior, aunque el informe resalta que el aumento es estable y la principal novedad radica en la revisión de la metodología utilizada para estimar la producción potencial de cocaína.

El Gobierno de Gustavo Petro y la Unodc acordaron reformar el método con el objetivo de adaptar las mediciones a los cambios en las condiciones territoriales y productivas del fenómeno. El nuevo enfoque incluye la actualización del indicador de Potencial de Producción de Clorhidrato de Cocaína (PPC) y la incorporación de dos variables: “cocaína disponible” y “cocaína evitada”.

PUBLICIDAD

Con esto, se busca no solo calcular la producción potencial, sino también tener una estimación más precisa del volumen que puede entrar al mercado y el que es contenido por la acción institucional.

La hoja de ruta incorpora nuevos indicadores y un comité científico - crédito Consejería de Paz

En respuesta a la pregunta sobre el significado de este anuncio, el acuerdo implica que Colombia ya no solo informará sobre la extensión de los cultivos, sino sobre el impacto real en la oferta global de cocaína, al tiempo que garantiza mayor transparencia y rigor técnico en los datos, con la creación de un Comité Científico de Seguimiento independiente.

La modificación metodológica responde a la necesidad de captar mejor las diferencias en la productividad y los rendimientos según las zonas, lo que permitirá una lectura más ajustada a la realidad para la formulación de políticas públicas y el análisis internacional sobre drogas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado conjunto, la actualización permanente de las herramientas estadísticas será parte de la política pública y no solo un asunto técnico.

La presentación del informe y la hoja de ruta para la reforma metodológica se plantean como una reafirmación del compromiso institucional por tener información rigurosa y herramientas capaces de seguir la dinámica cambiante de los territorios afectados. Esta decisión se da después de varios años de tensiones sobre la forma de medición y pretende fortalecer la base técnica para la toma de decisiones en la lucha contra el narcotráfico.