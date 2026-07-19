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Jude Bellingham desplazó a James Rodríguez en récord que ostentaba el capitán de la selección Colombia desde 2014

El jugador inglés marcó el último gol en la victoria 6-4 de su selección a Francia en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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Jude Bellingham agradeció a los hinchas ingleses que llegaron a Miami para el partido del tercer puesto - crédito Paul Childs/REUTERS
Jude Bellingham agradeció a los hinchas ingleses que llegaron a Miami para el partido del tercer puesto - crédito Paul Childs/REUTERS

Jude Bellingham cerró el Mundial 2026 con siete goles y desplazó a James Rodríguez como el mediocampista con más tantos en una sola edición de la Copa del Mundo, una marca que selló en el partido por el tercer puesto que Inglaterra ganó a Francia y que también dejó al equipo británico con su primer bronce mundialista.

El registro se construyó a lo largo de ocho partidos, en los que además aportó una asistencia. La cifra superó los seis goles que James había marcado en Brasil 2014, cuando condujo a Colombia hasta los cuartos de final.

James logró esa actuación con 22 años, mientras que Bellingham la concretó con 23. La cercanía de edades también quedó como uno de los puntos llamativos del relevo estadístico entre ambos mediocampistas.

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Inglaterra se quedó con el tercer lugar tras imponerse a Francia en Miami en un encuentro de alta anotación. El partido terminó 6-4, mientras que la otra publicación consignó un 6-2 para el mismo cruce.

De los jugadores que celebraron aquel gol en 2014 aún podría jugar con Colombia en 2026 James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado - crédito @CONMEBOL/X
James Rodríguez con seis goles fue el máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 - crédito @CONMEBOL/X

En Brasil 2014, el colombiano marcó ante Grecia, Costa de Marfil, Japón, Uruguay y Brasil. Fue además el único jugador de la selección Colombia que convirtió en todos los partidos que disputó el equipo en ese torneo.

James no solo fue el goleador de Colombia en aquel Mundial, sino una de las figuras de toda la competencia. También se destacó por el gol ante Uruguay que fue elegido como el mejor del torneo, después de controlar un pase aéreo de Abel Aguilar con el pecho, girar y definir de volea.

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Bellingham, volante del Real Madrid, empezó en el banquillo y apareció después para sentenciar el triunfo con una jugada individual que terminó en gol.

Así fue la goleada de Inglaterra sobre Francia en el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial 2026

Jude Bellingham marcó el último gol del partido de la victoria de Inglaterra contra Francia - crédito Paul Childs/REUTERS
Jude Bellingham marcó el último gol del partido de la victoria de Inglaterra contra Francia - crédito Paul Childs/REUTERS

Inglaterra venció a Francia por 6-4 en la final por el tercer puesto del Mundial 2026, en un partido de 10 goles que le dio a los Tres Leones el bronce y dejó a Kylian Mbappé como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 22 goles.

El encuentro fue el de más goles en el torneo y tuvo dos mitades opuestas: Inglaterra resolvió el primer tiempo con una ráfaga de cuatro tantos y Francia reaccionó después del descanso, aunque no le alcanzó para revertir la desventaja. Según las estadísticas del torneo, fue la primera vez en la historia de los Mundiales de la FIFA que un equipo le marcó tres goles a Francia en una primera mitad.

El resultado se abrió a los tres minutos, cuando Declan Rice recuperó en mitad de cancha, avanzó y definió desde fuera del área contra el palo de Mike Maignan. Ese tanto quedó como el segundo más rápido anotado por un futbolista inglés en una Copa Mundial, solo por detrás del de Bryan Robson en el primer minuto ante Francia en 1982.

Bukayo Saka fue otra de las figuras de Inglaterra en el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Paul Childs/REUTERS
Bukayo Saka fue otra de las figuras de Inglaterra en el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Paul Childs/REUTERS

Poco después, Rice volvió a ser decisivo con un córner que Ezri Konsa cabeceó en el primer palo para el 2-0. Tras la pausa de hidratación, Bukayo Saka amplió la diferencia con dos goles más antes del descanso: uno después de un contraataque con varios intentos frente al arco francés y otro tras una asistencia de Eberechi Eze que resolvió de zurda ante una defensa pasiva.

Francia reaccionó en el segundo tiempo con otra intensidad y con el ingreso de Ousmane Dembélé y Bradley Barcola. Mbappé descontó a los 48 minutos con una definición de zurda tras una asistencia de Michael Olise, y Barcola anotó el segundo francés a los 54.

La respuesta inglesa llegó otra vez por medio de Saka, que convirtió de penal a los 87 y completó su hat-trick. Dembélé descontó para Francia en el tiempo añadido y Jude Bellingham cerró el 6-4 a los 90′+8.

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