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Judicializan a 17 personas, incluidos 5 dragoneantes del Inpec, por presuntamente facilitar extorsiones carcelarias

Las capturas incluyeron operativos en diferentes regiones del país y la investigación detalla los métodos que usaron para obtener información de posibles blancos

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17 personas fueron judicializadas, entre ellas cinco dragoneantes del Inpec que habrían permitido el ingreso de celulares y otros elementos a distintos pabellones de la cárcel de Cómbita (Boyacá) para que los privados de la libertad realizaran las llamadas extorsivas - crédito Fiscalía

Judicializan a 17 personas por su presunta participación en una red de extorsiones carcelarias que habría operado desde El Barne, la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Entre los procesados figuran cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), señalados de haber permitido el ingreso de celulares y otros elementos para que personas privadas de la libertad hicieran llamadas extorsivas.

“Detrás de los muros del establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita (Boyacá), se habría conformado una red delincuencial dedicada a contactar vía telefónica y extorsionar a ciudadanos de diferencias ciudades del país, en medio de amenazas de muerte y de afectaciones a su patrimonio”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

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Judicializan a 17 personas por su presunta participación en una red de extorsiones carcelarias que habría operado desde El Barne, la cárcel de Cómbita, en Boyacá - crédito Fiscalía

El ente acusador precisó que que puso en evidencia a un grupo de 17 personas externas al penal y funcionarios por, presuntamente, facilitar el actuar delictivo de algunos reclusos en el establecimiento penitenciario El Barne.

“La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a un grupo de 17 personas externas al penal y funcionarios, que sería el encargado de facilitar el actuar delictivo de algunos privados de la libertad”, indicó el ente acusador.

Un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó el delito de extorsión por hechos investigados entre enero y diciembre de 2025, y ninguno aceptó el cargo.

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“A las 17 personas un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó el delito de extorsión, cargo que no fue aceptado”, precisó la entidad.

Detrás de los muros de El Barne, en Cómbita, se habría conformado una red dedicada a contactar por teléfono y extorsionar a ciudadanos de distintas ciudades del país, bajo amenazas de muerte y de afectaciones a su patrimonio.

Entre los detenidos están, según la Fiscalía, Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez. Según la investigación, esos funcionarios habrían omitido sus labores de custodia para permitir el ingreso de teléfonos y otros artículos necesarios para esa actividad ilegal.

“Entre los detenidos hay cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), identificados como Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez. Estos funcionarios habrían omitido sus funciones de custodia para permitir el ingreso de teléfonos y otros artículos necesarios para el desarrollo de la actividad delictiva”, expresó la Fiscalía.

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Entre los detenidos están, según la Fiscalía, Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez - crédito Fiscalía

Cómo operaba la red de extorsiones desde la cárcel

Los elementos materiales probatorios indican que los presuntos involucrados cumplían funciones distintas dentro del esquema. Algunos reunían datos de las víctimas, como actividad económica, lugar de residencia e información familiar, y otros se los hacían llegar a los internos.

Entre enero y diciembre de 2025, desde distintos pabellones de El Barne se habrían hecho numerosas llamadas a varias regiones del país. De acuerdo con la investigación, los reclusos se identificaban como integrantes de estructuras armadas organizadas y exigían giros y consignaciones.

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Entre enero y diciembre de 2025, desde distintos pabellones de El Barne se habrían hecho numerosas llamadas a varias regiones del país - crédito Fiscalía

Capturas y situación judicial de los procesados

Las capturas se realizaron en diligencias coordinadas con la Policía Nacional en Bogotá y en municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.

“Los señalados de favorecer este actuar ilegal fueron capturados en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía Nacional en Bogotá y municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá“, indicó la Fiscalía.

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Las capturas se realizaron en diligencias coordinadas con la Policía Nacional en Bogotá y en municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá - crédito Fiscalía

Por decisión de un juez de control de garantías, Forero Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento intramural. Los demás seguirán vinculados a la investigación.

“Por disposición del juez de control de garantías, el dragoneante Forero Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento intramural. Los demás seguirán vinculados a la investigación”, aseveró el ente acusador.

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