El Ideam reportó un descenso de temperaturas y extremos térmicos en varias regiones: esto se sabe

Boyacá tuvo la temperatura mínima nacional con 6,0 °C en el sector entre Paipa y Duitama, según el Ideam - crédito Visuales IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro de bajas temperaturas en distintas zonas del país marcó el inicio del fin de semana, según el reporte reciente del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El contraste térmico se acentuó en la mañana del sábado 18 de julio, pues mientras en algunas regiones los termómetros bajaron de los 10 °C, otras experimentaron máximas superiores a 41 °C.

En el altiplano cundiboyacense y nariñense se reportaron los valores más bajos. El sector entre Paipa y Duitama, en Boyacá, registró 6,0 °C, la menor cifra del país en la jornada. Zonas aledañas, como el oriente de Tunja y Sogamoso, presentaron 7,0 °C y 8,6 °C, respectivamente.

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En el sur, el sureste de Ipiales marcó 6,2 °C, mientras que en Túquerres el termómetro bajó a 8,9 °C. Otros registros incluyeron 9,4 °C en el altiplano de Ipiales y cerca de la Laguna de La Cocha, en El Encano, la marca fue de 9,8 °C.

Otras zonas de Boyacá reportaron bajas temperaturas, con 6,7 °C cerca de Duitama, 7,0 °C en el oriente de Tunja y 8,6 °C en Sogamoso - crédito Ideam/X

El informe del Ideam también destacó el caso de Zipaquirá, en Cundinamarca, donde la temperatura mínima alcanzó 9,4 °C. Según la entidad, estos descensos están asociados a las condiciones propias de las zonas de alta montaña, donde las madrugadas suelen ser especialmente frías.

Contraste térmico en el país

Mientras tanto, las temperaturas más altas se presentaron en el norte y centro del país. San Sebastián de Buenavista (Magdalena) lideró con 41,2 °C, seguido por Valledupar y El Guamo (Bolívar), ambos con 40,6 °C. En Tolima, la estación de Armero Granja alcanzó 39,8 °C, superando el récord histórico para julio que se mantenía desde 2015.

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El Ideam destacó que estas condiciones extremas responden a la ubicación geográfica y la altitud, factores determinantes en la variabilidad del clima colombiano. En departamentos como Tolima, La Guajira y Magdalena, las máximas superaron los 38 °C, mientras que en áreas de montaña la población enfrentó amaneceres por debajo de los 10 °C.

Rodney Poveda Fernández, meteorólogo del Ideam, detalló que “las condiciones atmosféricas para el fin de semana comprendido entre el 17 y 20 de julio. Tenemos condiciones relativamente secas en la región Caribe, también la cuenca de San Andrés y Providencia, condiciones relativamente secas. Las lluvias más intensas se han dado sobre todo en la región Pacífica, particularmente en la parte de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Cauca”.

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El altiplano de Ipiales, el sur de Pasto y el sector de El Encano, cerca de la Laguna de La Cocha, también presentaron temperaturas por debajo de 10 °C - crédito Ideam/X

El funcionario agregó: “Igualmente, en la parte occidental de la región Andina. También tenemos condiciones nubosas en la parte oriental de la región Amazónica. En la región Orinoquía, parte norte de la región Andina, condiciones relativamente secas”.

Pronóstico

Intensas lluvias y nubosidad marcarán el puente festivo en gran parte de Colombia, según las alertas emitidas por el Ideam. Las autoridades meteorológicas han advertido que el domingo 19 de julio será el día con mayor riesgo de precipitaciones, lo que obligará a la población a estar atenta a los avisos locales y a extremar precauciones en carretera y zonas vulnerables.

Durante la jornada, el panorama se agravará para la región Caribe, la Pacífica y la Amazonía, donde se prevé la mayor concentración de aguaceros. Según el Ideam, las áreas con mayor probabilidad de afectación incluyen Chocó, Bolívar, Caquetá, el Urabá antioqueño y el Bajo Cauca antioqueño, además de departamentos de la región Andina como Santander, Caldas, Risaralda y Quindío.

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En departamentos como Cesar, Magdalena, Sucre y Bolívar, se espera alta nubosidad durante el fin de semana, acompañada de probabilidades de lluvia. Adicionalmente, no se descartan precipitaciones en algunos sectores de Cundinamarca y Boyacá, aunque serían de menor intensidad que en las zonas del occidente y norte del país.

El Ideam reportó un descenso de temperaturas al inicio del fin de semana en varias regiones de Colombia - crédito Ideam/X

El Ideam recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre los reportes de las autoridades locales; especialmente quienes planean movilizarse durante el puente festivo. El riesgo de deslizamientos y crecientes súbitas aumenta en zonas vulnerables, por lo que se aconseja evitar transitar por áreas de alto riesgo durante las horas de mayor precipitación.

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