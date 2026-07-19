Avalancha en Tame destruyó acueducto y dejó sin agua potable a 42.000 habitantes de Arauca

La creciente del río Tame destruyó parte de la infraestructura del acueducto municipal y afectó el sistema de captación que abastecía a la población. - crédito Ungrd

Una avalancha provocada por la creciente del río Tame destruyó gran parte de la infraestructura del acueducto municipal, dejando sin servicio de agua potable a cerca de 42.000 habitantes del casco urbano de Tame, Arauca.

La emergencia, registrada hace aproximadamente una semana, generó graves daños en el sistema de captación y conducción operado por la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame, Caribabare E.S.P., afectando las estructuras encargadas de transportar el agua desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento.

De acuerdo con el gerente de la empresa, Yuliam Esneider Sierra Gutiérrez, la fuerza del río provocó una destrucción sin precedentes en la infraestructura hidráulica del municipio.

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“Prácticamente la avalancha se llevó toda la línea de aducción. Nunca habíamos enfrentado una emergencia de esta magnitud”, afirmó el funcionario en declaraciones concedidas al medio La Voz del Cinaruco.

La avalancha destruyó 300 metros de tubería del acueducto de Tame

Según explicó Caribabare E.S.P., la creciente del río Tame arrasó aproximadamente 300 metros de la línea de aducción ubicada entre la bocatoma y los desarenadores, afectando tres tuberías principales que permitían el abastecimiento del sistema.

La infraestructura destruida estaba compuesta por dos tuberías de 12 pulgadas y una de 14 pulgadas, las cuales transportaban el recurso hídrico hacia la planta de tratamiento.

Además, la emergencia también ocasionó daños en cerca de 200 metros de la línea de conducción hacia la planta de tratamiento, donde se encuentra una tubería principal de 20 pulgadas.

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El impacto de la creciente obligó a suspender el suministro regular de agua potable en el municipio, mientras los equipos técnicos avanzan en la evaluación de los daños y la recuperación del sistema.

Tres tuberías principales de la línea de aducción resultaron destruidas tras el paso de la avalancha provocada por el río Tame. - crédito La Voz del Cinaruco

Caribabare activó plan de contingencia con carrotanques

Ante la falta del servicio, Caribabare E.S.P. puso en marcha un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento temporal de agua a los habitantes de Tame.

Desde los primeros días de la emergencia, la distribución se realiza mediante carrotanques en los diferentes sectores del casco urbano, con apoyo de los presidentes de las juntas de acción comunal y cronogramas establecidos para atender a las comunidades.

Sin embargo, la magnitud del daño ha generado dificultades para algunos habitantes, especialmente en los sectores donde el suministro no alcanza a llegar con la infraestructura provisional.

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El gerente explicó que algunas zonas altas del municipio presentan problemas debido a la baja presión del sistema temporal, por lo que se mantiene el apoyo mediante vehículos cisterna.

También se habilitó un punto de captación para que los ciudadanos puedan acceder al recurso. No obstante, el agua entregada mediante carrotanques y en este punto corresponde a agua cruda, por lo que no es apta para consumo humano sin un tratamiento previo.

Los carrotanques fueron habilitados como medida de contingencia para garantizar el suministro temporal de agua a los habitantes afectados. - crédito La Voz del Cinaruco

Sistema provisional permitió recuperar parcialmente el abastecimiento

Aunque inicialmente los cálculos técnicos señalaban que la recuperación del servicio podría tardar entre 45 y 60 días, el trabajo del personal operativo permitió avanzar en una alternativa temporal.

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Según Sierra Gutiérrez, fue posible construir una captación provisional aguas abajo de la bocatoma, lo que permitió restablecer parcialmente el suministro mientras continúan las labores de reparación.

Actualmente, el municipio fue dividido en tres sectores para realizar una distribución rotativa del agua aproximadamente cada tres días.

El gerente destacó que la recuperación ha sido posible gracias al apoyo de diferentes entidades públicas y privadas, entre ellas la Gobernación de Arauca, la Alcaldía de Tame, administraciones municipales cercanas y empresas que han facilitado maquinaria y vehículos para atender la emergencia.

Reconstrucción del acueducto podría costar hasta $8.000 millones

Las primeras estimaciones realizadas por las autoridades indican que la reconstrucción del sistema de captación y conducción del acueducto de Tame tendría un costo entre $5.000 y $8.000 millones de pesos.

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La cifra podría aumentar o ajustarse una vez finalicen los estudios técnicos y se determine con exactitud el nivel de afectación de la infraestructura.

Actualmente, equipos especializados trabajan en la zona afectada para establecer las obras necesarias. Las condiciones climáticas dificultaron inicialmente el ingreso de maquinaria y personal técnico, pero posteriormente fue posible desviar parcialmente el cauce del río para realizar una inspección más detallada.

La fuerza de la creciente dejó acumulación de lodo y afectaciones en la zona donde se encontraba parte de la infraestructura del acueducto. - crédito La Voz del Cinaruco

Autoridades buscan recuperar completamente el servicio de agua potable

La Gobernación de Arauca, la Alcaldía de Tame y Caribabare E.S.P. avanzan en la estructuración del proyecto que permitirá gestionar los recursos necesarios para reconstruir la infraestructura afectada.

Por ahora, no existe una fecha definida para el restablecimiento total del servicio de agua potable, debido a la complejidad de los trabajos requeridos.

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El gerente de Caribabare aseguró que los esfuerzos continúan para devolver la normalidad al municipio y pidió comprensión a los habitantes mientras avanzan las obras.

“Las personas con más años en la empresa aseguran que nunca habían visto una creciente del río Tame de esta magnitud. Estamos trabajando sin descanso para superar esta emergencia y restablecer el servicio de agua potable para todos los tameños”, concluyó Sierra Gutiérrez.