Colombia

Álvaro Uribe Vélez rechazó la “persecución al adversario político” tras su enfrentamiento con el senador Alfredo Deluque

El exmandatario colombiano y el senador del Partido de La U, Alfredo Deluque, intercambiaron mensajes en la red social X durante las tensiones por la elección del presidente del Senado

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Álvaro Uribe Vélez señaló que tanto él como su familia han sido víctimas de persecución política y difamación - crédito @AlvaroUribeVel/X

En su cuenta oficial de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, expresó su rechazo a la persecución política durante el intercambio de mensajes con Alfredo Deluque, aspirante a la Presidencia del Senado de la República para el periodo 2026-2027.

En su publicación, el exmandatario colombiano afirmó que tanto él como Honorio Henríquez respetan la ley, por lo que negó que exista persecución contra los adversarios políticos.

“Honorio Henríquez y el Centro Democrático respetamos la ley, no compartimos perseguir al adversario político (sic)”, afirmó Uribe Vélez.

Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe afirmó que tanto él como Honorio Henríquez respetan la ley, por lo que negó que exista persecución contra los adversarios políticos - crédito @AlvaroUribeVel/X

Según el expresidente de Colombia (2002-2010), tanto él como su familia han sido víctimas de persecución política y difamación. Por ese motivo, indicó que la democracia en Colombia debe eliminar la persecución política y aplicar la ley.

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“Mi familia y yo hemos sufrido la persecución política y la difamación. Nuestra democracia necesita eliminar la persecución política y aplicar la ley (sic)”, expresó el líder natural del Centro Democrático.

En otra publicación, el expresidente Álvaro Uribe señaló que se dio inicio a la reunión de la bancada Centro Democrático y lanzó dura crítica por la falta de silencio en reuniones internas del partido.

“Empieza reunión bancada Centro Democrático, expresidente Uribe dice: ‘cuando se pide confidencialidad lo filtran y no se sabe quién, entonces quedemos, pueden filtrar todo lo que se diga’ (sic)”, indicó Uribe Vélez.

Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe señaló que se dio inicio a la reunión de la bancada Centro Democrático - crédito @AlvaroUribeVel/X

Por ese motivo, antes de iniciar la reunión, el expresidente Uribe insistió que ha sido víctima de persecución política situaciones que, según el exmandatario, son difíciles de superar.

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“Nuestro compromiso es con la aplicación de la ley, no con la persecución de adversarios políticos. Mi familia y yo hemos sido víctimas de persecución política y difamación, situaciones que resultan difíciles de reparar. Esta democracia requiere poner fin a la persecución política y asumir un compromiso con el respeto absoluto a la ley”, afirmó.

Detalles de la polémica

La disputa entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Alfredo Deluque ha escalado de manera notoria en las redes sociales. Uribe, quien ha manifestado su rechazo a que Deluque, integrante del Partido de La U, se convierta en el preferido del presidente electo Abelardo de la Espriella para liderar el Senado, promueve en cambio la candidatura de Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

Los recientes episodios han generado un distanciamiento evidente entre Uribe y de la Espriella, una situación que se ha reflejado en el tono de los mensajes publicados por el exmandatario. En su último pronunciamiento, Uribe criticó a Deluque por apoyar tanto la Reforma a la Salud como la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Petro. Además, lanzó acusaciones relacionadas con supuestas irregularidades administrativas en la oficina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en La Guajira.

Por su parte, Alfredo Deluque rechazó de inmediato cualquier implicación en estos señalamientos y atribuyó la difusión de información falsa al propio expresidente Uribe. “Señor expresidente, en democracia es válido que usted, como ciudadano, exprese libremente simpatías por su candidato, lo celebro, gracias Dios y a los ciudadanos, aún tenemos democracia. Eso no le da derecho a mentir”, escribió Deluque como respuesta pública.

Esta fue la respuesta del Centro Democrático a Alfredo Deluque - crédito @CeDemocratico/X
Esta fue la respuesta del Centro Democrático a Alfredo Deluque tras cuestionamientos al expresidente Álvaro Uribe - crédito @CeDemocratico/X

El senador también sostuvo que los responsables de la gestión en el Icbf durante los periodos cuestionados tenían vínculos con grupos políticos cercanos a Uribe, no con el suyo. Estas afirmaciones provocaron una reacción inmediata del Centro Democrático, cuyo mensaje intensificó la confrontación.

“Respete, senador Deluque. No se equivoque. Pretender asociar al presidente Álvaro Uribe —aunque sea de manera indirecta— con supuestos malos manejos en el Icbf es una infamia y una canallada", replicaron los voceros del partido, quienes reafirmaron que Uribe no ha estado involucrado en escándalos de corrupción y que el Centro Democrático no apoyará la aspiración de Deluque a la presidencia del Senado.

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