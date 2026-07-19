Colombia

Dos adultos mayores fueron secuestrados en Timbío, Cauca: las víctimas son los padres de un excandidato a la alcaldía municipal

La pareja fue retenida por hombres armados que ingresaron abruptamente a su vivienda en el barrio Siglo XXI del municipio colombiano; las autoridades siguen tras su rastro

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Primer plano de cuatro manos masculinas esposadas, unidas por una cadena, sobre un fondo oscuro con dos siluetas borrosas.
Imagen de Referencia - El secuestro se produjo el 16 de julio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dos adultos mayores llevan tres días secuestrados en el municipio de Timbío, en el departamento del Cauca, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de esta población del suroccidente colombiano.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Alfredo Hermosa y Luz Guevara, padres de Miller Hermosa, excandidato a la Alcaldía de Timbío y dirigente político del Partido Conservador.

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el hecho se produjo el jueves 16 de julio de 2026 cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda del barrio Siglo XXI y obligaron a los ocupantes a salir en cuestión de minutos.

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Las víctimas del secuestro en Timbío fueron identificadas como Luis Alfredo Hermosa y Luz Bolivia Guevara- crédito Captura de Pantalla Facebook/Miller Hermosa
Las víctimas del secuestro en Timbío fueron identificadas como Luis Alfredo Hermosa y Luz Bolivia Guevara- crédito Captura de Pantalla Facebook/Miller Hermosa

Testigos relataron a El Tiempo que los captores, con armas largas, llegaron en una camioneta de doble cabina verde oscuro con vidrios polarizados y carpa negra, con placas JXS-524. Sin mediar palabra, hicieron subir a las víctimas al vehículo y huyeron hacia un rumbo no precisado.

Después de conocerse el hecho, la administración municipal confirmó que puso en marcha protocolos de seguridad y que trabaja de forma articulada con la Policía Nacional, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación para atender el caso e impulsar la investigación.

Ese despliegue busca establecer qué pasó, ubicar a los responsables y lograr la liberación de las víctimas. La respuesta oficial también incluye un pedido a la comunidad para no difundir versiones sin confirmación, al considerar que pueden afectar las pesquisas.

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Igualmente, la alcaldía de Timbío solicitó que cualquier dato sobre lo ocurrido sea reportado de manera confidencial a las líneas de emergencia de la Policía o del Gaula.

Los secuestrados en Timbío son los padres del excandidato a la Alcaldía de Timbío Miller Hermosa - crédito Miller Hermosa/Facebook
Los secuestrados en Timbío son los padres del excandidato a la Alcaldía de Timbío Miller Hermosa - crédito Miller Hermosa/Facebook

“Rechazamos contundentemente esta violación a la libertad de estos dos adultos mayores que, sin duda alguna, nos dejan a nosotros con una preocupación enorme porque no es el primero que tenemos; ya hemos tenido varios sobre ese sector”, indicó Maribel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca en declaraciones citadas por Blu Radio.

Primeras hipótesis de las autoridades reveladas por el citado medio de comunicación señalaron que los presuntos responsables del secuestro de la pareja de adultos mayores serían integrantes de una banda criminal que delinque en el municipio en alianza con grupos armados de la zona.

Miller Hermosa clama por la liberación de sus padres

Mientras avanza la búsqueda para la liberación de los dos adultos mayores, el dirigente político Miller Hermosa difundió un video en redes sociales para que sus captores puedan garantizar el retorno a su hogar.

A su vez, indicó que su familia no sabe por quién ni por qué motivo están retenidos, pero desde lo más profundo de sus corazones manifiestan tranquilidad y esperanza para que puedan reencontrarse lo más pronto posible.

“Estamos unidos hoy como siempre y más que nunca. Estamos en oración las 24 horas del día. Estamos esperando que ustedes regresen, como muy seguramente va a pasar. Van a regresar sanos y salvos nuevamente al lecho de su hogar donde deben y tienen que estar”, mencionó.

Miller Hermosa clama por la liberación de sus padres que fueron secuestrados por hombres armados en Timbío, Cauca - crédito Facebook

Así mismo, Hermosa pide a los secuestradores que respeten la vida y cuiden la salud de sus padres, asegurando que son adultos mayores con enfermedades crónicas que requieren medicamentos específicos en horarios establecidos.

Son dos adultos mayores, mi padre de 84 años, mi madre de 76 años, cada uno con unas enfermedades de bases que requiere en unas horas especiales tomar unos medicamentos especiales. Manténganselos, ayúdense, comuníquense con nosotros. No hemos tenido razón alguna en este momento de ninguno de ellos”, recalcó.

Por último, la familia insiste en que los adultos mayores no tienen relación alguna con motivos políticos o sociales y piden que sean liberados inmediatamente. “Señores, no tienen nada que ver ellos en ningún tipo de conflicto ni en ninguna decisión. Los esperamos. Por favor, colóquense, como se los digo, esa mano en el corazón y regrésennoslos a su familia”, puntualizó.

Velatón por la liberación de los padres de Miller Hermosa, secuestrados por hombres armados en Timbío, Cauca - crédito Facebook

En el municipio de Timbío se han adelantado jornadas de velatón en la que claman por el regreso de Luis Alfredo Hermosa y Luz Guevara a su entorno familiar.

La retención de la pareja de adultos mayores es el segundo secuestro registrado en menos de una semana en el municipio caucano. El caso anterior fue el de la comerciante Sonia Sarmiento, raptada por hombres armados cuando estaba en su establecimiento, ubicado sobre la vía que comunica a Popayán con Timbío, y su paradero seguía siendo desconocido.

Por estos dos casos, el gobernador del Cauca Octavio Guzmán también pidió una respuesta reforzada del Estado. “Un llamado urgente al Ministerio de Defensa para reforzar la presencia de la Fuerza Pública y desplegar todas las capacidades operativas e investigativas que permitan capturar y judicializar con celeridad a los responsables”, advirtió.

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