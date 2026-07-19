La esencia de Matilde Díaz se vuelve moda en la nueva colección de Juan Pablo Socarrás

El diseñador Juan Pablo Socarrás presentará el próximo 29 de julio su nueva colección Matilde en el Museo de Antioquia, en el marco de Colombiamoda 2026.

El diseñador Juan Pablo Socarrás presentará el próximo 29 de julio su nueva colección Matilde en el Museo de Antioquia, en el marco de Colombiamoda 2026, con una propuesta que traza un paralelo entre el legado de la cantante Matilde Díaz Hernández y más de dos décadas de trabajo de Socarrás junto a comunidades artesanales de Colombia, México, Guatemala y Perú.

La elección del museo no es casual. Socarrás quiso llevar la artesanía, la moda y el diseño al espacio donde se exhiben, entre otras importantes obras, las donaciones de Fernando Botero, como un gesto deliberado de reivindicación cultural. “La artesanía siempre la gente la demerita en la calle. ¿Cómo no llevar la artesanía, la moda y el diseño al museo más importante de Antioquia?“, dijo el diseñador.

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Antes de convertirse en colección, Matilde surgió del encuentro entre dos recorridos. El de una artista que salió de las montañas de Cundinamarca para llevar la cumbia colombiana a nuevos escenarios de América Latina, y el de un creador que ha trabajado durante años con comunidades indígenas y artesanales en Colombia, México, Guatemala, Panamá y Perú.

La colección toma como eje narrativo la figura de Matilde Díaz, considerada la primera voz femenina de la orquesta de Lucho Bermúdez

De esa relación nacen prendas que reúnen tejidos desarrollados en Cundinamarca, elaborados en México y Guatemala, además de fibras y técnicas procedentes de Perú. La propuesta también incorpora referencias a la tradición artesanal de Córdoba, Atlántico, Cesar, Magdalena, Antioquia y Putumayo.

La colección toma como eje narrativo la figura de Matilde Díaz, considerada la primera voz femenina de una orquesta profesional en Colombia y una artista que, junto al músico Lucho Bermúdez, llevó la cumbia por toda América Latina. Para Socarrás, ese recorrido continental tiene un espejo directo en su propio trabajo: “Desde algo muy local se volvió muy global, como la cumbia era muy local, se volvió muy global gracias a ellos”, afirmó. La paleta de color sigue ese mismo trayecto geográfico: parte de los crudos propios del territorio colombiano, pasa por los vinotin­tos de Guatemala y México, entra al fucsia característico de la región andina de Perú y llega a los terracotas y verdes que recorren el continente.

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Socarrás definió esa relación entre viaje, vestido y territorio con una imagen precisa: “Matilde era una mujer que se fue “vistiendo” de cada lugar que conoció. De alguna manera, esta colección hace lo mismo. Se viste de Latinoamérica”.

Matilde reunirá entre 30 y 35 salidas con piezas femeninas y masculinas. Los materiales incluyen algodón, lino, alpaca, baby alpaca y vicuña.

El guardarropa incluye faldas amplias, vestidos con movimiento y volumen, bordados hechos a mano, tejidos con técnicas ancestrales, ruanas convertidas en caftanes y piezas confeccionadas en algodón, lino, alpaca y fibras naturales. La idea es trasladar el folclor y la tradición a una propuesta contemporánea.

Matilde reunirá entre 30 y 35 salidas con piezas femeninas y masculinas. Los materiales incluyen algodón, lino, alpaca, baby alpaca y vicuña, esta última trabajada con el CITé, organización de Arequipa, en Perú. También habrá bordados de México y sedas y algodones de Guatemala. Entre las piezas más llamativas figuran vestidos confeccionados a partir de manteles de mujeres de la alta sociedad colombiana, una apuesta por el reciclaje que el diseñador vincula al espíritu irreverente de Lucho Bermúdez. Hay pantalones, faldas, blusas, camisas, vestidos largos, vestidos cortos y prendas de fiesta, además de accesorios y complementos. La línea masculina apunta a una estética refinada, fiel a la imagen del propio Bermúdez.

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Socarrás describe la colección como “un baile de salón exquisito y sofisticado con la música de fondo de Lucho Bermúdez cantando en la Fiesta de Negritos”, en referencia al famoso porro que el músico compuso en Buenos Aires y que mezcló magistralmente elementos del folclor caribeño colombiano, como la gaita, con sonidos del jazz y el tango, con lo cual llevó la música tradicional de la costa norte colombiana a los grandes formatos orquestales internacionales.

La colección también integra el proyecto Te Acompaño, iniciativa con la que el diseñador acompaña a emprendedores sociales y diseñadores emergentes que trabajan con comunidades en contextos difíciles.

La colección también integra el proyecto Te Acompaño, iniciativa con la que el diseñador acompaña a emprendedores sociales y diseñadores emergentes que trabajan con comunidades en contextos difíciles. Desde estudiantes de 19 años hasta marcas con trayectoria, los participantes reciben apoyo en mejoramiento de producto, modelos de negocio, mercadeo y finanzas. El objetivo declarado de Socarrás es consolidar una aceleradora que le permita llegar a 80.000 personas con impacto social antes del año 2030, partiendo de las 7.000 ya alcanzadas.

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El diseñador, formado en diseño industrial y de modas, inició su carrera en Artesanías de Colombia y desde entonces ha trabajado en cerca de 450 municipios del país y en más de 29 departamentos. Su marca, Socarrás, opera bajo un principio que ha mantenido a lo largo de dos décadas: “Yo no quiero llenar el mundo de marcas Socarrás. Yo quiero llenar el mundo de historias Socarrás”.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, enmarcó la propuesta dentro del mensaje central del evento: “Colombiamoda 2026 es una oportunidad para mostrarle al mundo que el verdadero lujo está en aquello que es único, en las historias, los saberes y el talento que hay detrás de cada creación. Colombia tiene una propuesta de valor extraordinaria construida desde sus territorios, sus oficios y la creatividad de sus diseñadores, quienes transforman nuestra identidad en expresiones de moda con relevancia global”.

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emite a la historia de una mujer que llevó la cumbia por América Latina, a la obra del compositor que acompañó esa expansión y al trabajo de un diseñador que ha convertido la moda en un puente entre territorios, oficios y memorias.

Díez agregó que “‘Matilde’ por Juan Pablo Socarrás representa el espíritu de ‘Uniqueness is the New Luxury’, una visión donde el valor está en el sello de autor, el trabajo artesanal y la capacidad de conectar cultura, diseño y expresión social”. También sostuvo que la pasarela muestra cómo la industria proyecta al mundo marcas y creaciones con identidad propia, construidas desde el talento colombiano y latinoamericano.

La colección se inscribe así en una conversación más amplia sobre memoria e identidad regional. Matilde remite a la historia de una mujer que llevó la cumbia por América Latina, a la obra del compositor que acompañó esa expansión y al trabajo de un diseñador que ha convertido la moda en un puente entre territorios, oficios y memorias.

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