Colombia

Abelardo de la Espriella y gobernador de Antioquia celebrarán el 20 de Julio en el Túnel del Toyo: este es el duro mensaje contra Gustavo Petro

La presencia de ambos en la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo, ha sido definida como una “una gesta libertaria” y “el símbolo de la resistencia de los antioqueños” en medio de su disputa con la administración saliente

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El gobernador de Antioquia narró cómo extendió la invitación al mandatario electo para los actos del 20 de julio, y cómo este confirmó su asistencia - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón confirmó que el 20 de julio celebrará el Día de la Independencia en el Túnel del Toyo junto al presidente electo Abelardo de la Espriella, a quien presentó como “presidente electo”, en un acto que convertirá la obra en un mensaje político contra el presidente Gustavo Petro y en una reivindicación de la resistencia regional frente al manejo nacional del proyecto.

Rendón, cuya administración irá hasta el 31 de diciembre de 2027, relató que la invitación fue entregada al esquema de seguridad y que la respuesta llegó casi de inmediato. “Hombre, acabo de recibir esta invitación, esto me parece muy potente. Yo quiero estar allí”, habría dicho De la Espriella según la reconstrucción de la conversación que hizo Rendón, frente a la invitación formulada.

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Y es que la intención del mandatario regional de contar con el mandatario entrante en esta megaobra de infraestructura se dio en medio de la disputa entre el departamento y la nación, bajo la administración del saliente mandatario, Gustavo Petro, por la terminación de la obra, pues aún faltan los equipos tecnológicos y los accesos viales. En su momento, la decisión fue la de ceder el proyecto.

Abelardo de la Espriella confirmó que asistirá el 20 de julio a la conmemoración del Día de la Independencia en el Túnel del Toyo - crédito Gobernación de Antioquia
Abelardo de la Espriella confirmó que asistirá el 20 de julio a la conmemoración del Día de la Independencia en el Túnel del Toyo - crédito Gobernación de Antioquia

En ese orden de ideas, Rendón confirmó la presencia del presidente electo en el acto y explicó el sentido político que le atribuye al lugar. “Yo le confirmo, desde ya,. que lo voy a acompañar el 20 de julio, porque el Toyo es realmente el símbolo de la resistencia de los antioqueños”, expresó De la Espriella, de acuerdo con lo que le habría expresado a Rendón, en relación con esta esperada visita al lugar.

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El foco de la controversia aumentó tras el reciente aplazamiento de una inversión cercana a $120.000 millones, que quedó postergada para 2027 y 2028, tras la decisión del Instituto Nacional de Vías (Invías) de reprogramar los recursos destinados a los equipos electromecánicos. Anteriormente, en junio de 2025, se había firmado la cesión total de los tramos pendientes del Ejecutivo al gobierno regional.

Así adelantan las excavaciones del túnel más extenso de Colombia y Suramérica: El Túnel de Toyo.Twitter/@tunelGGE
Este túnel será el más extenso de Colombia y Suramérica - crédito @tunelGGE/X

Con este traspaso contractual, el departamento y el Distrito de Medellín asumieron la responsabilidad financiera de terminar las obras civiles que la Nación dejó inconclusas. La finalización del Tramo 2 representa para la región un desembolso superior a $750.000 millones; y de ese monto, aproximadamente $342.000 millones serán cubiertos por la Alcaldía de Medellín.

Rendón busca convertir el Túnel del Toyo en un emblema político contra la administración Petro

Con este panorama, Rendón insistió cómo la obra dejó de ser solo un proyecto vial y pasó a ser presentada como una prueba de resistencia de Antioquia ante lo que, según el gobernante, ha sido la discriminación de la Casa de Nariño. Por ello, la presencia del jefe de Estado entrante sería un nuevo mensaje hacia su antecesor, que ha protagonizado intensas controversias con el gobernador Rendón.

Andrés Julián Rendón destacó respaldo de Abelardo de la Espriella
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó el respaldo prometido por el presidente electo Abelardo de la Espriella para impulsar los proyectos de la región - crédito @AndresJRendonC/X

En la publicación que acompañó al video, el mandatario indicó que esta obra, cuyo nombre oficial es vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo, fue definida como “una gesta libertaria” y “el símbolo de la resistencia de los Antioqueños”. En consecuencia, la conmemoración de esa fiesta patria desde este lugar, denominado por Rendón como una “obra transformadora”, seguirá vinculada a una disputa con Petro.

Así pues, Rendón reforzó esa idea al asociar el Toyo con el respaldo que se espera de Abelardo de la Espriella, que ya le dio su palabra al gobernador de Antioquia para impulsar esta y otras iniciativas de infraestructura. “Viene aquí a apoyarnos en lo que fue el símbolo de eso que se convirtió en un mantra coreado por millones de colombianos y es que si Antioquia resistía, Colombia se salvaba”, sostuvo.

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