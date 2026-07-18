Colombia

Sara Corrales apareció tras el fuerte temblor en México y reveló cómo vivió junto a su hija recién nacida

Los seguidores de la actriz colombiana expresaron su preocupación en redes sociales por el bienestar de ella y de su hija, que nació hace apenas unas semanas. La intérprete respondió y aclaró en detalle cómo se encuentran ambas

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A través de sus redes sociales, Sara Corrales agradeció el apoyo y la preocupación de sus seguidores, quienes no dejaron de enviarle mensajes tras el temblor que sacudió México - crédito @saracorrales/ Instagram

La mañana del viernes 17 de julio, México fue sacudido por un fuerte sismo de magnitud 7,4 con epicentro en las costas de Chiapas, según reportes del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico se sintió en varias regiones del país y generó preocupación tanto en la población local como en países vecinos como El Salvador y Guatemala, donde también se reportaron vibraciones. Tras el primer sismo, se produjo una réplica de magnitud 7,3, lo que llevó a las autoridades a emitir alertas ante el riesgo de tsunami y a evacuar algunas zonas costeras como medida preventiva.

En medio de la incertidumbre que se vivió en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron imágenes y relatos del temblor, la actriz Sara Corrales recurrió a sus plataformas digitales para tranquilizar a sus seguidores. “No joda, como las quiero yo a ustedes, de verdad muchas gracias porque es que siento que somos como hermanas, todas me han preguntado: ‘Sarita, ¿cómo estás con el temblor?’“, agradeció la actriz.

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Sara Corrales contó cómo fue el temblor en México y cómo se encuentra su hija recién nacida - crédito @saracorrales/ Instagram
Sara Corrales contó cómo fue el temblor en México y cómo se encuentra su hija recién nacida - crédito @saracorrales/ Instagram

Corrales, quien reside en México, aseguró que ni ella ni su hija resultaron afectadas por el sismo. “Me vine a enterar del temblor por ustedes, no sentimos absolutamente nada. Esta niña anda por aquí en la flojera total, pero yo empecé a leer que si estaba bien, que mi familia, pero todo bien por acá”, expresó la actriz, agradeciendo la preocupación y los mensajes de apoyo que recibió.

La publicación de Corrales generó una rápida respuesta de sus seguidores, quienes manifestaron alivio al saber que la actriz y su familia estaban a salvo. Muchos comentaron el impacto emocional que generan este tipo de eventos, más aún tras los recientes temblores ocurridos en Venezuela, que dejaron miles de víctimas y mantienen en alerta a la región.

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“Qué bueno saber que estás super bien”, “gracias a Dios te encuentras bien”, “que Dios bendiga esos suelos mexicanos y proteja a tu familia”, “sabes que te queremos mucho”, (Sic), son las reacciones que se sumaron en redes sociales con la aparición de la actriz tras el temblor.

La actriz colombiana Sara Corrales vivió un proceso desafiante para lograr su embarazo a los 40 años - crédito captura de pantalla Vos Podés/YouTube
La actriz confirmó que ni ella ni su hija recién nacida sintieron el sismo y se encuentran en perfecto estado - crédito captura de pantalla Vos Podés/YouTube

Por su parte, las autoridades mexicanas continuaron monitoreando la situación durante todo el día, recordando a la población la importancia de seguir los protocolos de seguridad y de mantenerse informada ante posibles réplicas. Hasta el momento, se han reportado principalmente daños materiales en algunos edificios, pero no se registraron víctimas graves, lo que evitó una tragedia mayor en el país.

Sara Corrales permanece en su residencia en México, enfocada en el cuidado de su hija recién nacida, fruto de su relación con el argentino Damián Pasquini. La tranquilidad expresada por la actriz contrastó con la inquietud que se vivió en otras zonas del país, donde el sismo se sintió con fuerza y obligó a miles de personas a evacuar de manera preventiva.

En medio de la reciente maternidad, Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al referirse abiertamente a la posibilidad de un segundo embarazo.

Sara Corrales adelantó que mostrará fotos especiales de Mila en una sesión hecha por una fotógrafa de recién nacidos - crédito @saracorrales/IG
En plena maternidad, Corrales sorprendió a sus seguidores al hablar de la posibilidad de ampliar la familia - crédito @saracorrales/IG

La actriz abordó el tema en una ronda de preguntas en Instagram, en la que varios usuarios le consultaron si consideraba ampliar la familia o si su hija Mila sería su única hija. Corrales respondió: “Yo soy hija única, sí, pero yo puse lo de su única nieta porque yo soy hija única, no quiere decir que es la única que va a tener en la vida... No sabemos, no hemos tomado esa decisión todavía, no me presionen, apenas estoy empezando a disfrutar a la bebita... Lo hemos hablado con Damián ... ¿será?, vamos a ver".

La actriz insistió en que todavía no hay una determinación tomada y que junto a su esposo prefieren disfrutar plenamente la llegada de su primera hija antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro familiar: “No hay prisa ni presión, solo queremos vivir plenamente esta etapa con nuestra hija”.

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