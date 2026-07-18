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Dorado Mañana resultados de hoy sábado 18 de julio: ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

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El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

La lotería El Dorado Mañana es una de las más populares en todo el país. A diario, cientos de colombianos participan con la ilusión de llevarse miles de pesos en premios. El sorteo matutino, que se realiza de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana, es una emocionante oportunidad para probar suerte.

Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo a través de las cuentas oficiales de la lotería y por el Canal 1. Lo que hace especial a esta lotería es la variedad de premios, ya que el monto ganado depende tanto de las cifras acertadas como de la modalidad de apuesta que elijas.

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No olvides guardar muy bien tu boleto, ya que es el único documento válido para reclamar tu premio si resultas ganador. A continuación, te presentamos los números ganadores de esta mañana.

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 18 Julio 2026.

Resultados: 9688 - 2.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

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La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego. La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja de usar IA radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

Este concurso ofrece sorteos diarios de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (El Dorado Mañana) y 3:30 p.m. (El Dorado Tarde), lo que multiplica las oportunidades de participación. La clave para jugar está en apostar con responsabilidad, conocer bien las modalidades y números posibles y siempre verificar los resultados en fuentes oficiales. Aunque las probabilidades de acertar el número completo son bajas, la frecuencia de sorteos y diversas formas de premio aumentan las chances globales de ganar algún monto en este popular juego de azar colombiano.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

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