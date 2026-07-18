“Déjenme perderme en la rabia”:Así se desahogó Culotauro tras abandonar Colombia por amenazas

Culotauro se sincera tras salir de Colombia: pidió perdón por su actitud y confesó la rabia que lo consume después de las amenazas - crédito @culotauro/IG

El comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro, volvió a abrir su corazón frente a sus seguidores con una serie de publicaciones en Instagram en las que mostró el difícil momento emocional que atraviesa después de abandonar Colombia tras denunciar amenazas de muerte.

El creador de contenido, que semanas atrás anunció el cierre temporal de su pódcast Por la Ventana y su salida del país, aseguró que actualmente está dominado por un profundo sentimiento de rabia y confusión, al punto de disculparse por la actitud que puedan percibir quienes siguen su contenido.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el humorista confesó que cada día despierta con una sensación que, según explicó, todavía no ha logrado controlar y, lejos del tono humorístico que suele caracterizar sus publicaciones, esta vez decidió enviar un mensaje cargado de vulnerabilidad, al punto de que pidió comprensión mientras enfrenta este proceso personal.

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“Ando en un mood todo paila, huevón. Como que me es inevitable el no despertarme y sentir como una respiración de rabia... Perdón si lo que vean de aquí para adelante es un tipo que no controla tampoco su vida, pero es que no sé cómo. Igual ustedes lo saben, yo no soy ejemplo ni tampoco soy algo que ustedes deban replicar en su vida. Estoy es más confundido que otra cosa. Y me excuso si la energía es así de pesada porque solo así uno se da cuenta que con rabia uno crea y destruye re breve. Pero no me pidan que no me sienta así”, expresó.

Culotauro reaparece en Instagram y admite que la rabia lo tiene lejos de su tono habitual - crédito @culotauro/IG

Las palabras del comediante generaron múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad por la situación que atraviesa desde que decidió abandonar el país mientras avanzan las investigaciones sobre las amenazas que denunció ante la Fiscalía General de la Nación.

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Culotauro profundizó en el estado emocional que dice experimentar actualmente y en el texto, con el que acompañó el clip, aseguró que todavía no encuentra la manera de salir de ese sentimiento de enojo y explicó que, por esa razón, incluso preferiría que algunas personas dejaran de ver su contenido.

“NO SÉ CÓMO NO SENTIRME ASÍ. Déjenme perderme en la rabia, ya me encontraré el fin de esta emoción, está muy fuerte. Cuando les digo que me dejen de seguir es porque esto no está tan chimba para mostrar. Los amo (sic)”, escribió el humorista.

La decisión de abandonar Colombia tras denunciar amenazas

Las recientes publicaciones aparecen pocos días después de que Camilo Díaz anunciara públicamente que tomó la decisión de dejar el país luego de denunciar que venía siendo víctima de amenazas e intimidaciones.

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Culotauro destapa que la pelea en 'La Megacárcel' fue un montaje y qué lleva un tiempo siendo víctima de amenazas - crédito @culotauro/IG

En una publicación en su cuenta de Instagram, explicó que desde el 21 de junio de 2026 comenzó a recibir presiones para guardar silencio, razón por la que decidió suspender inmediatamente la quinta temporada de Por la Ventana Podcast, uno de los proyectos más importantes de su carrera.

“Soy Camilo Díaz ‘Culotauro’ y desde el 21 de junio he estado recibiendo amenazas y presión para no comunicarme libremente; todas las razones ya entregadas a la Fiscalía. Por este motivo he decidido finalizar de forma inmediata la producción de capítulos en la quinta temporada de Por la Ventana Podcast”, manifestó en ese momento.

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El comediante explicó que la determinación no solo buscaba proteger su integridad, sino también evitar que invitados, colaboradores y miembros de su equipo terminaran expuestos por la situación que enfrentaba. Además, dejó claro que no pretendía abandonar el humor, sino continuar desarrollando su carrera desde el exterior mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.

“No hay mal que por bien no venga. Nada es para siempre, todo se transforma; me iré del país a buscar raspones en otras tierras. No dejaré de hacer chistes; en este punto no puedo pensar en el éxito de un programa si está en juego la seguridad de mis amigos y la gente que con amor decide subirse a Por la Ventana Podcast”, afirmó.

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El comediante Culotauro recibió amenazas de muerte y decidió irse del país - crédito @culotauro/IG

Culotauro ya había revelado que estaba recibiendo intimidaciones que trascendían los ataques habituales en redes sociales, aseguró haber recibido llamadas amenazantes e incluso denunció que apuntaban con un láser hacia su vivienda, situación que motivó la denuncia formal ante la Fiscalía.

Según explicó, las presiones comenzaron después de la segunda vuelta presidencial y en medio de la controversia que despertaron sus rutinas de comedia relacionadas con el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, así como por el espectáculo La Megacárcel, una propuesta satírica que generó amplio debate en redes sociales.