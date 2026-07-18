Colombia

Robaron al equipo de emisora ‘La Kalle’ en Corabastos: ofrecen recompensa por información para recuperar cámara y otros dispositivos

El locutor del programa reportó la sustracción de una cámara y accesorios técnicos de alto valor mientras el equipo de la emisora trabajaba en la central de abastos de Bogotá

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Millonario hurto afecta a 'La Kalle' en Bogotá, roban equipo de reportería durante cobertura en Corabastos - crédito captura de pantalla La Kalle / TikTok
Millonario hurto afecta a 'La Kalle' en Bogotá, roban equipo de reportería durante cobertura en Corabastos - crédito captura de pantalla La Kalle @lakalle96.9/ TikTok

La emisora La Kalle, reconocida en Colombia por su alcance masivo en radio y streaming, enfrenta una situación crítica tras ser víctima de un millonario robo de equipos en las inmediaciones de Corabastos, la central de abastos de Bogotá.

El incidente, ocurrido mientras el equipo técnico realizaba labores de reportería, fue denunciado públicamente por el locutor y productor Jhon Carrero, conocido como Jhoncito, que expuso con preocupación la pérdida de herramientas esenciales para el trabajo periodístico y audiovisual de la emisora.

El robo se registró cuando personas aún no identificadas forzaron el acceso al camión principal de La Kalle y sustrajeron una cámara de cine profesional junto con varios accesorios.

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La cámara principal robada, una Sony FX6 de Caracol Televisión, está valorada en hasta $45 millones de pesos por sus características y accesorios - crédito @lakalle96.9/ TikTok
La cámara principal robada, una Sony FX6 de Caracol Televisión, está valorada en hasta $45 millones de pesos por sus características y accesorios - crédito @lakalle96.9/ TikTok

La cámara, una Sony FX6 con placas de inventario de Caracol Televisión, constituye el elemento principal del equipo hurtado y está valorada, junto a sus complementos técnicos, entre $25 y $45 millones de pesos colombianos, dependiendo de la configuración y ópticas asociadas. “Se nos robó una cámara en Corabastos. Es una cámara de reportería que sacaron del camión grande de La Kalle y, lastimosamente, estamos preocupados porque es una cámara de valor y no se puede vender fácilmente en el mercado”, expresó Carrero en una transmisión en vivo reproducida por las plataformas digitales de la emisora.

El listado de elementos hurtados, publicado por el propio Jhoncito a través de sus redes sociales, detalla: una cámara de cine Sony FX6 (cuerpo con placa de Caracol TV), un lente Sony 24-70 mm (placa Caracol TV: 101825), un visor de cámara (placa Caracol TV: 101824), una batería, una memoria Sony Tough de 160 GB, un monopié y un cable Cann.

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Las consecuencias físicas del trabajo de cotero incluyen hernias y problemas de salud graves, agravados por la falta de seguridad social - crédito Frank Saavedra
El locutor Jhoncito denunció públicamente la pérdida de equipos esenciales para la producción audiovisual en plena cobertura en Corabastos - crédito Frank Saavedra

La emisora hizo énfasis en que estos equipos no solo tienen un alto valor económico, sino que además son herramientas vitales para la producción de contenidos informativos y de entretenimiento que caracterizan su propuesta multimedia, enfocada en géneros como la música popular, el vallenato y la actualidad del espectáculo.

Aprovechando su visibilidad y la sintonía de los oyentes en Bogotá y otras regiones, Carrero dirigió un llamado urgente a los habitantes de barrios cercanos a Corabastos, como Patio Bonito, Dindalito, Britalia y El Amparo, para que colaboren con información que ayude a localizar los elementos robados. El comunicador también pidió a los comerciantes de tecnología y ciudadanía en general que se abstengan de negociar o adquirir el equipo, destacando que, por su naturaleza y las placas de inventario institucional, resulta muy difícil de vender en el mercado informal sin levantar sospechas.

El crimen ocurrió la mañana del viernes 2 de agosto frente a la vista de todos los vendedores ambulantes, habitantes de calle y transeúntes que iban pasando por esta zona, situada frente a la puerta 9 de Corabastos - crédito Google Maps
La emisora ofrece recompensa y garantiza absoluta reserva a quienes aporten datos que permitan localizar y recuperar los equipos - crédito Google Maps

Como parte de la estrategia para recuperar los equipos, La Kalle anunció una recompensa económica para quien aporte información verídica que permita ubicar y recuperar las herramientas sustraídas, con la garantía de absoluta reserva de identidad para los informantes. “Quiero hacerle el llamado a los habitantes de los barrios Patio Bonito, Dindalito, Britalia y El Amparo, a que, si ven la cámara, me escriban a mis redes @jhoncitohagamefamoso y miramos qué se puede hacer para recuperar la cámara. Tenemos una recompensa llegado el caso”, enfatizó Carrero, subrayando la importancia de que la información fluya de manera segura y confidencial.

El anuncio en redes sociales tuvo miles de interacciones en donde los oyentes de la emisora lamentaron la situación. “Ojalá puedan recuperar todo”, “la gente si le gusta hacer el mal”, “yo creo que esa cámara ya está más vendida”, alguien se quedó sin empleo”, “fácilmente vale 30 millones 😳“, ”lo bueno es que están con serial de Caracol", “para el bandido no hay nada imposible”, (Sic), comentaron en redes sociales.

La intervención policial en Kennedy permitió el cierre de dos pagadiarios vinculados a irregularidades y hallazgos de estupefacientes cerca de Corabastos - crédito @PoliciaBogota / X
Las autoridades aconsejan a las víctimas de hurto priorizar su seguridad y contactar de inmediato a la Policía o a la línea de emergencias 123 - crédito @PoliciaBogota / X

Frente a hechos de hurto como el ocurrido a La Kalle, las autoridades recomiendan a las víctimas ponerse a salvo y, si se trata de una emergencia en curso, comunicarse con la línea 123 o acudir de inmediato a un CAI o estación de Policía.

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