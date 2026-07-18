Colombia

Álvaro Uribe compartió el proyecto de Ley del Centro Democrático sobre el subsidio al adulto mayor

El comunicado del partido político señaló que el mecanismo también aplicaría si la variación de precios es negativa, para que el monto no disminuya, mientras se preserva el valor real del aporte

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Álvaro Uribe y el Centro Democrático proponen modificación en el subsidio para el adulto mayor en Colombia
Álvaro Uribe y el Centro Democrático proponen modificación en el subsidio para el adulto mayor en Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expresidente Álvaro Uribe difundió un proyecto de ley de la bancada del Centro Democrático para que el subsidio al adulto mayor se ajuste cada año con respecto al porcentaje de la inflación con el objetivo de que la ayuda no pierda valor por el alza del costo de vida.

En un comunicado de prensa fechado el 18 de julio de 2026, el partido informó que su bancada radicó la iniciativa “para garantizar que el subsidio al adulto mayor aumente todos los años, como mínimo en el mismo porcentaje de la inflación”, medida que busca “proteger el poder adquisitivo de millones de adultos mayores”.

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El texto plantea que el incremento anual se calcule con base en “la inflación anual certificada por el Dane”, de forma que el ajuste quede atado al índice de precios al consumidor.

La propuesta también incluye un criterio para escenarios de deflación. Según el comunicado, el proyecto busca “mantener el valor del subsidio cuando la inflación sea negativa”.

Como fundamento, la bancada sostuvo que “nuestros adultos mayores merecen vivir con dignidad” y afirmó: “Este proyecto busca que la ayuda que reciben no pierda valor con el paso del tiempo y les permita afrontar el aumento del costo de vida con mayor tranquilidad”.

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Álvaro Uribe compartió proyecto de ley para que el subsidio al adulto mayor - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe compartió proyecto de ley para que el subsidio al adulto mayor - crédito @AlvaroUribeVel/X

Uribe reveló el paquete de proyectos que presentará el Centro Democrático en el Congreso

Entre las novedades que llevará la colectividad ante el Congreso el 20 de julio figura un paquete de medidas económicas y sociales, con énfasis en la transparencia presupuestal y la protección a sectores vulnerables.

El comunicado del partido resaltó: “El avalúo catastral no podrá superar el 50% del valor comercial”, como parte de lo que denominaron un plan de “alivio del catastro”. Además, la colectividad detalló que “como medida contra la corrupción se deberá conocer el nombre del parlamentario que solicite una partida presupuestal”.

En términos prácticos, el Centro Democrático presentará en el Congreso una batería de proyectos enfocados en reducir la carga impositiva del catastro, fortalecer la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos y reforzar los apoyos sociales para jóvenes y adultos mayores. El objetivo es responder a demandas ciudadanas sobre transparencia, equidad y oportunidades laborales, según lo expresado en el documento partidario.

Una ilustración estilo acuarela detalla las propuestas legislativas del partido Centro Democrático para su presentación en el Congreso de la República de Colombia el 20 de julio - crédito
Una ilustración estilo acuarela detalla las propuestas legislativas del partido Centro Democrático para su presentación en el Congreso de la República de Colombia el 20 de julio - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reformas para jóvenes y adultos mayores

La formación de jóvenes de bajos ingresos aparece entre las prioridades. El partido propuso un “programa gratuito en formación tecnológica de ciclos cortos para que los jóvenes de menores ingresos encuentren rápidas y buenas oportunidades laborales”.

En la misma línea, el comunicado plantea “establecer que el subsidio de manutención de los jóvenes beneficiarios de matrícula cero sea política de Estado y prioridad sobre cualquier otro programa de transferencia monetaria para jóvenes”.

Respecto a los adultos mayores, la colectividad anunció la intención de “establecer que el monto del subsidio del adulto mayor crezca todos los años, como mínimo en un monto igual al IPC”.

El sistema de salud es otro de los focos. El Centro Democrático anunció que buscará “corregir y mejorar el sistema de salud y enfrentar la crisis actual”, lo que implicará “exigencia de acreditación de alta calidad a EPS’s y contratos de estabilidad jurídica”.

Centro Democrático se prepara para presentar proyectos el 20 de julio ante el Congreso de la República - crédito @AlvaroUribeVel/X Congreso
Centro Democrático se prepara para presentar proyectos el 20 de julio ante el Congreso de la República - crédito @AlvaroUribeVel/X Congreso

En materia de seguridad, la colectividad considera prioritario el combate al microtráfico. En el documento se lee: “Decomiso de droga en lugares públicos del país para combatir el microtráfico”. También se incluyó la intención de conseguir “garantías para la Fuerza Pública frente a la JEP”.

Para el sector minero, el partido propuso la “formalización gradual de pequeños mineros” y la adopción de medidas para “frenar economías ilícitas, eliminar uso del mercurio y facilitar compra de oro del Banco de la República a pequeños mineros”.

El paquete legislativo también aborda asuntos ambientales: el Centro Democrático sugirió “limitar crecimiento de frontera agrícola, hasta tanto no se avance en compensación ambiental y revegetalización”.

Finalmente, el documento partidario anunció que impulsarán “facilidades de microcrédito y capital semilla para pequeños empresarios, comerciantes y vendedores informales”, buscando fortalecer la economía popular y la formalización del trabajo independiente.

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