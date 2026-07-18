Colombia

Capturan a dos hombres tras presunto atraco de una camioneta en Bogotá: uno portaba brazalete electrónico del INPEC

La coordinación entre patrullas y el cierre de vías permitió interceptar la camioneta antes de que los ocupantes escaparan. Los detalles de cómo funcionó el plan candado

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Cayó en Bogotá un presunto ladrón de camionetas que llevaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - crédito MEBOG
Cayó en Bogotá un presunto ladrón de camionetas que llevaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - crédito MEBOG

La rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de dos hombres señalados de participar en el presunto hurto de una camioneta mediante atraco en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron el vehículo robado e incautaron un arma traumática tipo revólver, mientras que uno de los detenidos llamó especialmente la atención porque llevaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), mecanismo de vigilancia que cumplía por hechos relacionados, presuntamente, con la misma modalidad de hurto.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la captura fue posible gracias a la activación de un plan candado que permitió ubicar el automotor minutos después del robo y seguir su recorrido hasta el sector de Sosiego, en la localidad de San Cristóbal.

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La estrategia de cierre de vías y coordinación entre varias patrullas permitió interceptar el vehículo antes de que los ocupantes lograran escapar. Una vez detenidos, los uniformados realizaron el procedimiento de registro y verificaron la identidad de los sospechosos.

El plan candado de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió ubicar el vehículo robado minutos después del hurto y seguir su recorrido hasta Sosiego, en San Cristóbal - crédito MEBOG
El plan candado de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió ubicar el vehículo robado minutos después del hurto y seguir su recorrido hasta Sosiego, en San Cristóbal - crédito MEBOG

Durante la inspección, los policías encontraron un arma traumática tipo revólver con cuatro cartuchos, elemento que, según las autoridades, habría sido utilizado para intimidar a la víctima durante el atraco. Además, lograron recuperar la camioneta que había sido reportada como hurtada.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá el proceso judicial contra los dos hombres por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El teniente coronel Juan Torres, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, entregó detalles sobre el operativo y destacó la coordinación que permitió ubicar rápidamente a los presuntos responsables.

“La Policía Nacional capturó en flagrancia a dos hombres señalados de participar en el hurto mediante atraco de una camioneta en la localidad de Puente Aranda, gracias a la activación de un plan candado que permitió su ubicación e interceptación en el sector de Sosiego, en la localidad de San Cristóbal. Durante el procedimiento, se recuperó el vehículo hurtado y se incautó un revólver traumático con cuatro cartuchos”, explicó el oficial.

Uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del INPEC por un proceso relacionado, presuntamente, con la misma modalidad de hurto - crédito MEBOG
Uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del INPEC por un proceso relacionado, presuntamente, con la misma modalidad de hurto - crédito MEBOG

El comandante también resaltó el hallazgo realizado durante el registro personal de uno de los detenidos, situación que ahora hace parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes.

“Además, se estableció que uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del INPEC por hechos relacionados con la misma modalidad delictiva. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia y la tranquilidad”, manifestó el teniente coronel Juan Torres.

La Policía indicó que este resultado hace parte de las estrategias implementadas para combatir el hurto de automotores en la capital y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera inmediata cualquier hecho delictivo.

El teniente fue enfático en indicar que cualquier información brindada de manera oportuna facilita la activación de operativos como el Plan Candado y aumenta las posibilidades de recuperar los bienes de las víctimas, al igual que permite dar con la captura de los responsables.

La Policía recuperó una camioneta robada en minutos y explicó cómo funcionó el plan candado - crédito MEBOG

Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que, mientras avanzan las investigaciones, las autoridades están buscando más información con la que puedan establecer si los dos capturados estarían vinculados con otros casos de hurto de carros registrados recientemente en Bogotá y determinar si harían parte de una estructura dedicada al hurto de vehículos mediante intimidación con armas.

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