Colombia

Fiscalía, Inpec y Policía tomarán medidas para impedir posible fuga de presos en la cárcel de Itagüí

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, recibió información sobre el plan que se estaría ejecutando para que varios criminales peligrosos salgan del penal antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

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El funcionario aseguró que los presos de la cárcel de Itagüí que planean fugarse contarían con la ayuda de externos. Ya tendrían a su disposición varias personas y vehículos para escapar - crédito @alejodebedout/X

Antes del 7 de agosto de 2026, fecha en la que Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de Colombia, varios presos de la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad La Paz, conocida como la cárcel de Itagüí, se fugarán. Así lo denunció el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, tras recibir información de primera mano sobre el plan que se estaría gestando al interior del penal.

De acuerdo con el cabildante, una persona entregó detalles del presunto plan de fuga a una fuente que lo contactó por llamada telefónica. De acuerdo con la información que recibió, peligrosos criminales como alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias Tom y alias Lindolfo, así como otros jefes de estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá, hacen parte del grupo de privados de la libertad que planean salir de la cárcel.

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Para ello, ya tendrían buena parte de la logística planeada y los suficientes recursos para financiar el escape. “Los bandidos de la cárcel de Itagüí se quieren volar. Tienen miedo con la llegada de Abelardo de la Espriella. Tengo las pruebas de que al parecer están planeando una fuga masiva en la cárcel de Itagüí. Miren, una fuente me acaba de alertar que desde algunas comunas de Medellín, puntualmente desde la comuna tres de Manrique, se está preparando en este momento una fuga masiva en la cárcel de Itagüí”, detalló el presidente del Concejo de Medellín en un video publicado en sus redes sociales.

Cárcel de Itagüí
Criminales de alta peligrosidad harían parte del grupo de presos que podrían fugarse de la cárcel de Itagüí - crédito Colprensa

En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación informó que convocó a una reunión extraordinaria de seguridad para abordar el tema y prevenir cualquier intento de fuga en el penal. En el encuentro participaron uniformados de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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De acuerdo con el Ministerio Público, las autoridades se comprometieron a tomar las medidas necesarias para reforzar el control y la seguridad en la cárcel y así evitar acciones irregulares que pongan en riesgo a la ciudadanía.

“Ante las denuncias sobre presuntos planes de fuga en la cárcel La Paz de Itagüí, la @PGN_COL convocó a reunión extraordinaria de seguridad, donde se exhortó a las autoridades para fortalecer las medidas de protección y vigilancia. Durante la jornada, Inpec, Policía y Fiscalía asumieron compromisos para reforzar la seguridad y custodia de las personas privadas de la libertad”, precisó el organismo de control en una publicación en X.

La Procuraduría General de la Nación convocó a reunión extraordinaria de seguridad por presunto plan de fuga en la cárcel La Paz de Itagüí - crédito @PGN_COL/X
La Procuraduría General de la Nación convocó a reunión extraordinaria de seguridad por presunto plan de fuga en la cárcel La Paz de Itagüí - crédito @PGN_COL/X

La denuncia del presidente del Concejo de Medellín puso en alerta al gabinete ministerial designado por Abelardo de la Espriella. El próximo ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, envió una carta a la Fiscalía General de la Nación en la que pidió que se adopten las medidas requeridas para evitar que el presunto plan de fuga llegue a ejecutarse.

El también abogado aclaró que el objetivo de su comunicación no era respaldar los hechos relatados por Alejandro de Bedout ni sugerir a las autoridades de qué manera deben proceder para hacer frente a las amenazas que se puedan presentar en la cárcel de Itagüí. Aseguró que su único propósito era pedir la pronta intervención de las autoridades competentes, ante hechos que ahora son de conocimiento público.

El ministro designado Iván Cancino pidió a la Fiscalía tomar medidas ante posible fuga de presos en la cárcel de Itagüí - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El ministro designado Iván Cancino pidió a la Fiscalía tomar medidas ante posible fuga de presos en la cárcel de Itagüí - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Con pleno reconocimiento de la autonomía e independencia de esa entidad, solicito respetuosamente que, en el marco de sus competencias y en coordinación con las autoridades penitenciarias y de policía judicial que resulten del caso, se adopten con carácter prioritario y urgente las medidas de cuidado, prevención y verificación que la gravedad de la situación demanda”, indicó el ministro de Justicia designado en el documento, revelado por el diario La República.

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