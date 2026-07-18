Colombia

Ministro de Trabajo rechazó acusaciones sobre su presunta falta de herramientas contra creación de “falsos sindicatos”

Antonio Sanguino solicitó una rectificación al secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, que afirmó no se establecieron herramientas contra la creación de “falsos sindicatos”, detrás de los que actuaban grupos criminales en establecimientos nocturnos

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El ministro Sanguino desmintió al secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, por afirmar que el Gobierno nacional no articuló con el Distrito para combatir los "falsos sindicatos" - crédito Alcaldía de Bogotá y Ministerio de Trabajo
El ministro Sanguino desmintió al secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, por afirmar que el Gobierno nacional no articuló con el Distrito para combatir los "falsos sindicatos" - crédito Alcaldía de Bogotá y Ministerio de Trabajo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a través de sus redes sociales, confirmó que la cartera laboral sí presentó documentación oficial contra la creación de “falsos sindicatos”, una figura tras la cual se escondían estructuras criminales para reunirse en establecimientos nocturnos y de entretenimiento en Bogotá.

Dichas pruebas, según Sanguino, desmentirían las declaraciones del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo Posada, que sostuvo que la cartera no habría brindado herramientas para abordar ese fenómeno en la capital del país.

La controversia surgió tras declaraciones del funcionario distrital en Caracol Radio, en las que cuestionó la labor de la entidad dirigida por el ministro Sanguino.

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“Durante dos años y medio imploramos al Ministerio del Trabajo. Incluso, el Ministro del Trabajo se comprometió a emitir unas circulares que nos permitían operativamente a la Policía Metropolitana y a las autoridades distritales a ir contra esos centros de comando y control de los criminales que llaman los sindicatos”, dijo Restrepo en diálogo con el medio.

La solicitud de rectificación de Antonio Sanguino a Cesar Restrepo - crédito @AntonioSanguino/X
La solicitud de rectificación de Antonio Sanguino a Cesar Restrepo - crédito @AntonioSanguino/X

“Esas supuestas discotecas, donde vienen DJs, o pinchadores de música, del Tren de Aragua, que conectan el crimen transnacional, que mueven el dinero, lugares donde, como en gastrobares como los que estos criminales habitaban, se tortura gente, se asesina gente, se planean sicariatos, se coordina el crimen”, agregó.

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La respuesta del ministro de Trabajo

Sin embargo, el ministro saliente contestó en redes sociales: “El secretario de Seguridad de Bogotá miente”, y en la misma línea, exigió su “rectificación inmediata ante la ciudadanía y la opinión pública”.

Incluso, afirmó que el pronunciamiento de Restrepo “desconoce hechos documentados y plenamente verificables sobre la labor del Ministerio de Trabajo”.

Agregó que “es absolutamente FALSO que el Ministerio no haya brindado herramientas para enfrentar el uso fraudulento de los llamados “falsos sindicatos (sic)”.

Sanguino procedió a explicar que desde su despacho se expidió la Circular 0041 el 24 de abril de 2026, en la que estableció lineamientos claros para la inspección de establecimientos con actividades económicas nocturnas abiertas al público, incluidos los denominados “bares sindicatos”.

Este es el documento de la Circular 0041del Ministerio de Trabajo - crédito @AntonioSanguino/X
Este es el documento de la Circular 0041del Ministerio de Trabajo - crédito @AntonioSanguino/X

El documento, publicado también por el alto funcionario, define criterios técnicos y jurídicos, protocolos de actuación y mecanismos de coordinación interinstitucional con otras autoridades.

El texto oficial incluyó que los lineamientos fueron socializados con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital de Bogotá y distintas entidades competentes.

Además, en la circular se solicitó que todas las autoridades involucradas conocieran el contenido y coordinaran acciones para la inspección y vigilancia de estos establecimientos.

Por su parte, desde la entidad gubernamental se detalló que su labor no se limitó al ámbito normativo. Según la documentación, equipos de inspección participaron en varios operativos conjuntos en Bogotá, actuando conforme a los lineamientos establecidos y en coordinación con otras autoridades. “Nuestro trabajo no se quedó en discursos; está respaldado por actuaciones oficiales”, señaló Antonio Sanguino.

Es esa circular se precisa que “toda actividad económica que se desarrolle en el territorio nacional, sin importar su denominación, debe cumplir con la normatividad vigente aplicable, a fin de garantizar la normatividad laboral y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, convivencia, tranquilidad, ambiental y salubridad pública”.

Esta es la parte final de la circular del Ministerio de Trabajo - crédito @AntonioSanguino/X
Esta es la parte final de la circular del Ministerio de Trabajo - crédito @AntonioSanguino/X

El documento recalca que los denominados “bares sindicatos” siguen siendo establecimientos comerciales y, por tanto, están sujetos a inspección y vigilancia.

El procedimiento establece que el inspector encargado debe elaborar un informe de resultados y recomendaciones para la Dirección Territorial. Además, contempla la confidencialidad durante todo el proceso y la protección de la dignidad y derechos de los trabajadores.

El lineamiento también enfatiza la autonomía de las autoridades para ejercer funciones de inspección y control, incluso sin acompañamiento del Ministerio.

La circular lleva las firmas del ministro Antonio Eresmid Sanguino Páez y la viceministra Sandra Milena Muñoz Cañas, y fue elaborada por varios profesionales de la entidad.

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