Ministro designado de Ambiente advirtió “descuido” de parques nacionales y desmintió cifras de deforestación de Gobierno Petro

El ministro designado de Ambiente, Fabio Arjona, aseguró que la gestión ambiental del Gobierno Petro "fue discurso" - crédito Colprensa - captura de pantalla defensoresdelapatriaoficial/Instagram

El ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona Hincapié, se pronunció en redes sociales para advertir un “grave” deterioro en los Parques Nacionales Naturales de Colombia, luego del análisis de los datos de empalme con el gobierno saliente.

Según el ministro nombrado, “mientras el Gobierno saliente habla de una reducción histórica de la deforestación”, entre 2022 y 2025 se transformaron 48.125 hectáreas dentro del sistema nacional de parques, y la deforestación en estas áreas pasó de 4.682 hectáreas en 2023 a 11.544 en 2024, cifras que representan un aumento del 146,5%, principalmente en la región de la Amazonía.

Fabio Arjona, ministro de Ambiente entrante, aseguró que el Gobierno Petro, descuidó, según él, los parques naturales de Colombia - crédito @fabio_arjona/X

Arjona destacó que, a su vez, la presión sobre la Amazonía se intensificó y que los recursos no llegan a las zonas donde más se requieren. Además, resaltó que en 2025 se reportaron 195 casos de funcionarios y contratistas de parques amenazados de muerte por cumplir con sus funciones.

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En palabras del ministro designado, “la conservación no necesita de discursos ni de promesas, necesita de acciones reales. No hay conservación posible cuando los parques quedan solos”.

El comunicado oficial del ministro entrante, publicado por el movimiento Defensores de la Patria, atribuyó las principales presiones sobre los parques a la ganadería extensiva, la apertura de vías ilegales y la minería ilícita con uso de mercurio.

Entre las áreas más afectadas se encuentran los parques Tinigua, Sierra de La Macarena, Paramillo, Puinawai y Río Puré.

Incluso, el ministro entrante enfatizó la situación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, catalogado como Patrimonio Mundial de la Unesco, el cual requiere atención prioritaria por su importancia ambiental y por la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

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Este fue un balance general del proceso de empalme con el Ministerio de Ambiente del Gobierno Petro - crédito Defensores de la Patria

La financiación de compromisos ambientales, en el ojo de la polémica

Según el alto funcionario asignado, también cabe cuestionar el incumplimiento de compromisos como la asignación del 15% del Impuesto al Carbono para el programa Herencia Colombia, que pone en riesgo millones de dólares en cooperación internacional destinados a la conservación. En ese sentido, Arjona afirmó que “cuidar la vida también exige financiarla”.

Así las cosas, el equipo de empalme del nuevo gobierno anunció que revisará de manera urgente la política de conservación, fortalecerá la presencia institucional en áreas protegidas y priorizará la defensa de los parques como patrimonio natural y fuente de seguridad hídrica y biodiversidad para las próximas generaciones.

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Fabio Arjona defiende política ambiental basada en agua, biodiversidad y comunidades y avala el “fracking controlado”

Arjona Hincapié también presentó los lineamientos de la política ambiental del gobierno que encabezará Abelardo de la Espriella, centrando la estrategia en agua, biodiversidad y comunidades.

En su primera entrevista tras asumir el cargo, Arjona explicó que la administración impulsará un modelo de desarrollo que combine protección ambiental con generación de ingresos por actividades extractivas, bajo estándares estrictos y con límites geográficos definidos.

El titular de la cartera, con experiencia como vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad de Conservation International y viceministro de Política y Regulación del Ministerio de Ambiente, defendió la posibilidad de realizar fracking en el país, aunque restringido a menos del 2% del territorio nacional y fuera de resguardos indígenas, parques nacionales y zonas protegidas.

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“El fracking está restringido básicamente a unas áreas en los valles interandinos y en el Magdalena Medio, que no superan los 2.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional”, explicó a El Tiempo.

Por eso comentó que cualquier desarrollo extractivo deberá cumplir con los estándares ambientales más exigentes y no podrá comprometer fuentes hídricas de las que dependen las ciudades.

Fabio Arjona ya se ha pronunciado sobre las cifras "reales" de la deforestación en Colombia - crédito @fabio_arjona/X

Arjona resumió la línea general del gobierno con la fórmula “el ABC: agua, biodiversidad, comunidades”. Sostuvo que Colombia necesita resultados concretos y no más discursos ambientales, y que la protección de los recursos naturales exige presencia efectiva del Estado en el territorio. En ese sentido, advirtió que la falta de control estatal agrava los daños sobre ecosistemas y fuentes de agua.

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Entre las prioridades del eje hídrico, el ministro mencionó la seguridad de las ciudades, la protección de páramos, ríos limpios y océanos, así como la necesidad de reforzar el financiamiento de los planes de manejo ambiental.

Anunció la revisión de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca), el fortalecimiento de los consejos de agua y la lucha contra la minería ilegal. Además, planteó la restauración de arrecifes y manglares, el impulso al proyecto del millón de corales y la ampliación de zonas exclusivas de pesca artesanal.

Sobre la fracturación hidráulica, el funcionario enfatizó que el sector ambiental no realiza el fracking directamente, sino que debe garantizar los mejores estándares y controles a través del Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

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