“La transición entre vivir en Bogotá y la muerte es casi imperceptible”: toma de rehén en Bogotá mantuvo en vilo a las autoridades

Un hombre con arma blanca retuvo a una mujer con un arma blanca, en un presunto intento de robo en el suroccidente de Bogotá. Las autoridades capturaron al sujeto - crédito @ColombiaOscura/X

Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron en la tarde del viernes 17 de julio, cuando un hombre que llevaba un cuchillo tomó como rehén a una mujer en la avenida carrera 68 con calle 17, en Bogotá.

La víctima fue sujetada por el cuello y amenazada con el arma blanca, tal y como se evidenció en los videos grabados por ciudadanos que registraron los minutos de tensión en el suroccidente de la capital del país, ante la mirada de los transeúntes que se fueron aglomerando, mientras que la Policía trataba de dialogar con el hombre armado para que liberara a su rehén.

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En redes sociales circularon imágenes del momento en que el hombre retenía a la mujer mientras avanzaba la persecución policial. En varias de las grabaciones se observa que la tensión llegó al punto de que el hombre con el arma blanca llevaba agarrada a su rehén por la acera, mientras la aglomeración seguía creciendo.

La Policía capturó en Bogotá al hombre que tomó como rehén a una mujer con un cuchillo en la carrera 68 con calle 17 - crédito @ColombiaOscura/X

Según reportaron las autoridades, el sospechoso ya fue capturado por la Policía. Sin embargo, hasta el momento se desconocen más detalles oficiales sobre el caso. La mujer no sufrió heridas.

Seguidilla de hechos violentos en el transporte y el espacio público

Un vigilante de Transmilenio fue amenazado con un objeto cortopunzante por un presunto colado en la estación Suba Calle 95, en un episodio que suma tensión a la serie de agresiones recientes contra el personal de seguridad del sistema de transporte - crédito jor00a1 / TikTok

El caso de la avenida carrera 68 se conoció poco después de otro episodio de violencia en el sistema Transmilenio, en el que un hombre amenazó a un vigilante con un arma cortopunzante en la estación Suba Calle 95.

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Los hechos ocurrieron el miércoles 15 de julio de 2026, cuando al hombre le pidieron que descendiera del bus después de encontrarlo durmiendo dentro del vehículo. El pasajero respondió con insultos y exhibió un objeto cortopunzante frente al funcionario.

En el video, se escucha al agresor amenazando al vigilante: “Hágale, pues, pirobo. Hágale. Hijueputa, tengo un poco de homicidios”. El trabajador intentó desescalar la situación y le respondió: “Yo sé, yo sé. Tranquilo, relájate. ¿Y me va haciendo el favor?”.

El hombre continuó la confrontación y dijo: “Qué favor si estoy durmiendo, pirobo. Yo por usted me levanto. No me voy a bajar, pues, pirobo”. Mientras tanto, algunos pasajeros pedían calma y el vehículo permaneció detenido en la estación hasta que la situación se pudo controlar.

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Dicha publicación se realizó añadiendo un célebre audio del actor, humorista y presentador Santiago Moure en el que dice: “La transición entre vivir en Bogotá y la muerte es casi imperceptible”.

Sobre este caso se pronunció el concejal Juan David Quintero, quien reposteó la grabación y denunció lo que ya se transformó en una situación recurrente en el sistema de transporte público. “Todos los días ciudadanos me dicen lo mismo: los guardas de TransMilenio están desprotegidos frente a los colados. Hoy volvió a pasar. Un hombre amenazó con un cuchillo a un guarda que hizo algo simple: le exigió cumplir la norma. El mensaje es devastador: el que incumple intimida con libertad y el que hace respetar las reglas queda indefenso. ¡NO MÁS COLADOS VIOLENTOS!“, escribió en su cuenta de X.

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El concejal Juan David Quintero rechazó los episodios de violencia contra el personal de seguridad de TransMilenio durante las últimas semanas - crédito @JD_Quinteror/X

La seguidilla de agresiones provocó la reacción de Álvaro Castañeda, vocero de la Agremiación de Empresas de Seguridad Privada de Colombia (Ecos), que expresó su rechazo en una entrevista con Citytv.

“Desde la agremiación Ecos expresamos nuestra preocupación y rechazo total con este tipo de agresiones. Debemos tener en cuenta que los vigilantes están prestando un servicio, una labor a la comunidad preventiva y de acompañamiento a la Policía, al fortalecimiento de la seguridad y la prevención ciudadana”, dijo Castañeda.

El gremio sostuvo que estos ataques no corresponden a un hecho aislado y advirtió sobre una tendencia de agresiones contra el personal de vigilancia en la ciudad. Según esa posición, el riesgo permanente de estos trabajadores exige medidas de protección adicionales.

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