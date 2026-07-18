Concejala de Bogotá denunció amenazas de muerte e hizo señalamiento contra Abelardo de la Espriella: “Envuelta en un costal”

Quena Ribadeneira, concejala de Bogotá, aseguró que se está adelantando una denuncia en la Fiscalía por amenazas en su contra - crédito @QuenaRibadeneir/X

La concejala de Bogotá Quena Ribadeneira, del Pacto Histórico, denunció amenazas de muerte en su contra. De acuerdo con la cabildante, el 16 de julio de 2026, en horas de la tarde, recibió el siguiente mensaje de una persona anónima:

“Cuídese, que su cabeza tinturada va a ser envuelta en un costal”.

La funcionaria rechazó estos hechos y aseguró que no se trata de un caso aislado. Según precisó, varios líderes sociales, activistas, periodistas y personas que no comparten las posturas del presidente electo Abelardo de la Espriella han sido víctimas de intimidaciones en los últimos días.

La concejala Quena Ribadeneira fue amenazada de muerte - crédito @QuenaRibadeneir/X

Ribadeneira afirmó no tener miedo por la amenaza que recibió, pero sí expresó su tristeza e indignación por los mensajes que han recibido otros ciudadanos de izquierda, los cuales dejan en evidencia la situación de riesgo en la que se encuentran quienes no están de acuerdo con el nuevo Gobierno de Colombia.

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Según detalló, las amenazas empezaron a surgir desde el 21 de junio, fecha en la que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, en las que De la Espriella resultó ganador. La concejala aseguró que las intimidaciones se han recrudecido, en parte, por los “discursos de odio” que, desde su perspectiva, ha estado promoviendo el jefe de Estado electo.

“Amenazó públicamente con destripar, exterminar y aplastar a la izquierda y a quienes pensamos diferentes. Él dio la línea y otros se envalentonaron para amenazar con impunidad, permiso y protección presidencial. Lo más preocupante es que esto no nos sorprende. Vivimos en un país donde demasiadas personas han sido asesinadas por pensar diferente o alzar la voz. Volvemos a ese capítulo oscuro y doloroso de la historia de Colombia”, señaló la cabildante en una sesión del Concejo de Bogotá.

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Quena Ribadeneira, concejala de Bogotá, aseguró que la amenaza que recibió no es un hecho aislado - crédito @QuenaRibadeneir/X

Según la servidora pública, entre las personas que han sido amenazadas hay varios jóvenes que participaron en la campaña del excandidato presidencial de Iván Cepeda Castro, de la izquierda. El exaspirante perdió la contienda contra De la Espriella; logró más de 12 millones de votos, pero el hoy presidente electo por poco alcanza los 13 millones de votos.

Así las cosas, la cabildante informó que ya se están adelantando todas las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), que proporciona esquemas de seguridad a las personas con ciertos niveles de riesgo. “En Colombia nadie debería verse obligado a elegir entre expresar sus convicciones o proteger su vida”, señaló la concejala, citada en un comunicado.

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En la sesión del Concejo de Bogotá, Ribadeneira reafirmó su compromiso por hacer oposición al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella e insistió en que, a pesar de las amenazas, no dejará de defender sus ideas.

La concejala de Bogotá aseguró que el país no puede permitir que hechos como el exterminio de la UP vuelvan a repetirse - crédito @anateresabernal/X

“Hoy sí quiero aprovechar este espacio para exigir garantías a quienes pensamos diferente y haremos oposición seria estos cuatro años. No nos van a callar y no voy a permitir tampoco que una amenaza sea más fuerte que mis convicciones y mis principios de vida. Seguiré defendiendo la vida, los derechos y la democracia”, indicó.

Ana Teresa Bernal Montañéz, también concejala de Bogotá, expresó su solidaridad con la cabildante tras denunciar la amenaza que recibió. Al igual que ella, la funcionaria aseguró que la ciudadanía colombiana no puede volver a enfrentar cruentos episodios de violencia, como el exterminio de la Unión Patriótica (UP), ocurrido entre 1984 y 2000.

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“Colombia no puede permitirse que los avances que se han dado en nuestra sociedad en términos de respeto, respeto por las diferencias, por las ideas, echemos para atrás. No podemos permitir que las personas que piensan diferente sean señaladas, perseguidas y amenazadas. Por lo tanto, toda mi solidaridad con nuestra colega e invito a este concejo a defender la democracia, los derechos humanos y la vida”, aseveró.